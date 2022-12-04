Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ce5/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/ce5367a44c4d971b0c025075663b012e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
studenty-iz-central-noy-azii-o-tom-kak-postupit-v-luchshie-vuzy-bel-gii-vengrii-norvegii-shvecii-i-estonii
Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в лучшие вузы Бельгии, Венгрии, Норвегии, Швеции и Эстонии
64
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 11:55

Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в лучшие вузы Бельгии, Венгрии, Норвегии, Швеции и Эстонии

Делимся историями соотечественниках, которые учатся в топовых вузах стран Европы.


University of Szeged. О поступлении, особенностях учебы и атмосфере в лучшем вузе Венгрии

Алмасхан Хабиболла, 23 года, город — Сегед, PhD студент, преподаватель английского языка, @a_khabibolla13

IMG-20221011-WA0009.jpg

Поступление по программе Stipendium Hungaricum курирует «Болашак». Финансирование выделяет исключительно правительство Венгрии, поэтому закладывать имущество не нужно. В последние несколько лет появилось условие: стипендиаты должны отработать один год в родной стране. В рамках стипендии бакалавры и магистры получают по 46 500 форинт в месяц, докторанты —140 000 форинт. Еще 40 000 форинт можно получать, если жить не в общежитии.

Первый шаг — сбор документов. В пакет входят мотивационное письмо, результаты медицинского обследования, награды и транскрипты с успеваемостью. Все это нужно загрузить на сайт dreamapply.com. Там же выбираете вузы и специальность. Можно указать несколько вариантов, тогда первый будет приоритетным. Дедлайн: 31 января.

К этому времени «Болашак» открывает конкурс. Желающие поступить на Stipendium Hungaricum отправляют в их офис тот же пакет документов. Там заявки проходят первый отбор. Из около 2000 заявок венгерской стороне отправляется 500. После представители стипендии приглашают лучших кандидатов на собеседование. Для бакалавров оно длится 10-15 минут, для магистров и докторантов — немного дольше. Главное на этом этапе — знать, что вы хотите изучать и почему именно здесь.

Подробнее по ссылке.

Свобода мышления и позитивные люди: учеба в Universitetet i Oslo глазами студентов из Центральной Азии

Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, @ohgodthatsher

photo_5377588793542033617_y.jpg

Процесс поступления в Норвегии довольно прост: помимо IELTS или TOEFL, сдавать никакие экзамены не потребуется. Главное, на что нужно обратить внимание, — срок подачи заявления. Здесь он раньше, чем принято в других странах: приблизительно в начале декабря.

Стоит подаваться сразу в несколько вузов, даже если вы остановили выбор только на одном. К тому же подача документов во все учебные заведения осуществляется через общую онлайн-систему.

Поработайте над мотивационным письмом, на него обращают большое внимание. Оригинальный текст, не напичканный клише, который раскрывает вас как разностороннюю и яркую личность, значительно приумножит шансы зачисления.

Подробнее по ссылке.

KU Leuven. О поступлении, учебе и атмосфере лучшего вуза Бельгии

Раушан Канатова, 28 лет, город — Розендаль, @raushan_kanatova

WhatsApp Image 2022-11-01 at 19.40.50.jpeg

Для граждан СНГ, дедлайн подачи документов на поступление в вуз — конец января-февраля.

Список документов включал в себя: мотивационное и рекомендательное письма, сертификат IELTS с баллом от 7.5, диплом и транскрипт, резюме.

Можно подать на Master Mind Scholarship. Это грант от фламандского правительства. Для этого нужно написать в анкете при подаче на программу, чтобы вас включили в список для участия в конкурсе.

Подробнее по ссылке.

University of Tartu. О том, как поступить и учиться в лучшем вузе Эстонии

Каламкас Армато, 26 лет, город — Таллин, AML Reporting Specialist, @nurpiisova_k

Каламкас Нурпеисова

Весь процесс поступления проходил онлайн, через сайт Estonia.dreamapply.com. Можно подать документы в несколько университетов сразу.

Основные требования: IELTS выше 6.0 и мотивационное письмо, но все зависит от факультета. Подача обычно начинается в январе, дедлайн — до середины марта. Приглашение на обучение пришло в конце мая по электронной почте.

Подробнее по ссылке.

Lund University. Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в топовый вуз Швеции

Толибжон Мустафоев, 25 лет, город — Лунд, научный исследователь в Lund University, Facebook

IMG_3671.JPG

Поступление в Lund University проходит через централизованную систему. В Швеции есть онлайн-платформа, через которую нужно подавать документы. Можно найти больше информации на веб-сайтах университетов. Но обучение не дешевое. Желательно поступать в Lund University, параллельно подав документы в Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Преимуществами аппликантов могут стать опыт работы и хорошая успеваемость.

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #студенты #образование #нашивмире #гдеучиться
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Выпускники Вышки из СНГ о том, как вуз помог найти работу и научил жить в Москве и Са...
1656
Harvard University. О поступлении и учебе в старейшем университете США
3072
Как стать диетологом онлайн: 8 курсов, которые помогут составить программу питания и ...
1687
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.