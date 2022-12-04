Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в лучшие вузы Бельгии, Венгрии, Норвегии, Швеции и Эстонии

Делимся историями соотечественниках, которые учатся в топовых вузах стран Европы.





University of Szeged. О поступлении, особенностях учебы и атмосфере в лучшем вузе Венгрии

Алмасхан Хабиболла, 23 года, город — Сегед, PhD студент, преподаватель английского языка, @a_khabibolla13





Поступление по программе Stipendium Hungaricum курирует «Болашак». Финансирование выделяет исключительно правительство Венгрии, поэтому закладывать имущество не нужно. В последние несколько лет появилось условие: стипендиаты должны отработать один год в родной стране. В рамках стипендии бакалавры и магистры получают по 46 500 форинт в месяц, докторанты —140 000 форинт. Еще 40 000 форинт можно получать, если жить не в общежитии.

Первый шаг — сбор документов. В пакет входят мотивационное письмо, результаты медицинского обследования, награды и транскрипты с успеваемостью. Все это нужно загрузить на сайт dreamapply.com. Там же выбираете вузы и специальность. Можно указать несколько вариантов, тогда первый будет приоритетным. Дедлайн: 31 января.

К этому времени «Болашак» открывает конкурс. Желающие поступить на Stipendium Hungaricum отправляют в их офис тот же пакет документов. Там заявки проходят первый отбор. Из около 2000 заявок венгерской стороне отправляется 500. После представители стипендии приглашают лучших кандидатов на собеседование. Для бакалавров оно длится 10-15 минут, для магистров и докторантов — немного дольше. Главное на этом этапе — знать, что вы хотите изучать и почему именно здесь.

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Свобода мышления и позитивные люди: учеба в Universitetet i Oslo глазами студентов из Центральной Азии

Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, @ohgodthatsher

Процесс поступления в Норвегии довольно прост: помимо IELTS или TOEFL, сдавать никакие экзамены не потребуется. Главное, на что нужно обратить внимание, — срок подачи заявления. Здесь он раньше, чем принято в других странах: приблизительно в начале декабря.

Стоит подаваться сразу в несколько вузов, даже если вы остановили выбор только на одном. К тому же подача документов во все учебные заведения осуществляется через общую онлайн-систему.

Поработайте над мотивационным письмом, на него обращают большое внимание. Оригинальный текст, не напичканный клише, который раскрывает вас как разностороннюю и яркую личность, значительно приумножит шансы зачисления.

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KU Leuven. О поступлении, учебе и атмосфере лучшего вуза Бельгии

Раушан Канатова, 28 лет, город — Розендаль, @raushan_kanatova





Для граждан СНГ, дедлайн подачи документов на поступление в вуз — конец января-февраля.

Список документов включал в себя: мотивационное и рекомендательное письма, сертификат IELTS с баллом от 7.5, диплом и транскрипт, резюме.

Можно подать на Master Mind Scholarship. Это грант от фламандского правительства. Для этого нужно написать в анкете при подаче на программу, чтобы вас включили в список для участия в конкурсе.

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University of Tartu. О том, как поступить и учиться в лучшем вузе Эстонии

Каламкас Армато, 26 лет, город — Таллин, AML Reporting Specialist, @nurpiisova_k





Весь процесс поступления проходил онлайн, через сайт Estonia.dreamapply.com. Можно подать документы в несколько университетов сразу.

Основные требования: IELTS выше 6.0 и мотивационное письмо, но все зависит от факультета. Подача обычно начинается в январе, дедлайн — до середины марта. Приглашение на обучение пришло в конце мая по электронной почте.

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Lund University. Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в топовый вуз Швеции

Толибжон Мустафоев, 25 лет, город — Лунд, научный исследователь в Lund University, Facebook





Поступление в Lund University проходит через централизованную систему. В Швеции есть онлайн-платформа, через которую нужно подавать документы. Можно найти больше информации на веб-сайтах университетов. Но обучение не дешевое. Желательно поступать в Lund University, параллельно подав документы в Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Преимуществами аппликантов могут стать опыт работы и хорошая успеваемость.

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