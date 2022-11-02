KU Leuven. О поступлении, учебе и атмосфере лучшего вуза Бельгии

Рассказываем истории студентов, которые поступили в один из лучших университетов Европы — KU Leuven.

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Раушан Канатова, 28 лет, город — Розендаль, @raushan_kanatova

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О выборе вуза

В детстве я прочла в энциклопедии, что система образования в Северной и Западной Европе — одна из лучших в мире. С тех пор хотела учиться там.

После окончания бакалавриата в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева изучала возможности для учебы во Франции, Швейцарии и Бельгии. Выбрала эти страны, потому что в них можно практиковать французский язык параллельно с английским.

Остановилась на бельгийских вузах, так как они предоставляют больше программ на английском языке. KU Leuven входит в топ-100 университетов мира, а программа, на которой я хотела учиться — в топ-50.

Вторая причина — контент. Меня заинтересовали предметы, указанные на сайте факультета. Обучение здесь финансово доступно. На момент подачи заявки моя программа стоила 900 евро в год.

О поступлении

Для граждан СНГ, дедлайн подачи документов на поступление в вуз — конец января-февраля.

Список документов включал в себя: мотивационное и рекомендательное письма, сертификат IELTS с баллом от 7.5, диплом и транскрипт, резюме.

Можно подать на Master Mind Scholarship. Это грант от фламандского правительства. Для этого нужно написать в анкете при подаче на программу, чтобы вас включили в список для участия в конкурсе.

Об особенностях обучения

Меня удивило, что между студентами и профессорами строгая субординация. К преподавателям необходимо обращаться по академической степени, а не по имени. Наблюдала эту специфику именно среди бельгийцев. С научным руководителем из Нидерландов отношения были приятельскими.





Нам давали много теоретических знаний. Мы писали статьи, изучали методы исследования. При этом преподаватели не рассказывали, как применять все это на практике.

Философия моего факультета — дать знания, применять которые студент волен самостоятельно

Философия моего факультета — дать знания, применять которые студент волен самостоятельно. Это здорово, потому что развивает критическое и креативное мышление. Человек выходит из вуза с багажом знаний и навыков из разных направлений в сфере образования и выбирает путь дальнейшего развития.

С другой стороны, такой метод подходит не всем. Некоторым нужно точно знать, что и как делать.

Об атмосфере

Левен — город студентов. Здесь стоит побывать всем, кто хочет испытать реальный студенческий опыт. Во время экзаменов чувствуется напряжение в воздухе, а к их концу город оживает.





Атмосфера веселая, дружелюбная и безопасная. За два года жизни в Левене было много интересного: приготовление блюд разных стран с друзьями, встречи рассвета на Старой площади, стресс во время экзаменов, радость окончания семестра без фейлов.

Чему научил вуз

Благодаря университету я приобрела новых друзей из разных стран. Они познакомили меня со своей культурой и традициями, что значительно расширило мировоззрение.

Я взглянула на сферу образования по-другому. Если раньше думала, что образование — это только формальное или неформальное обучение и методы преподавания, то сейчас понимаю, насколько комплексна сфера.

Программа прокачала аналитическое, критическое и креативное мышление, а также исследовательские навыки.

Я рекомендую вуз тем, кто любит челленджи и может выйти из зоны комфорта. Обучение здесь не простое. Но в то же время — это потрясающий жизненный опыт, новые знакомства, разные культуры и возможность путешествовать.

Болат Тлеубаев, 26 лет, город — Астана, инженер данных, github.io

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О выборе вуза

После окончания учебы в Nazarbayev University я хотел попробовать себя в учебе за рубежом. Сначала подавал документы на PhD программы в США, но получил отказ. Поэтому искал возможность в Европе. Поступил в университеты Италии, ОАЭ и Бельгии.

Главным критерием выбора для меня стал рейтинг. KU Leuven входит в топ-50 лучших университетов мира, и он лучший в Бельгии. Еще этот вуз окончила моя одноклассница, которая поделилась позитивными впечатлениями.

О поступлении

Нужно подать заявку через сайт. Она стоит около 40 $. Для нее понадобятся рекомендательные письма, резюме, транскрипт, диплом с предыдущего места образования. Письмо о зачислении приходит к концу лета.

Далее нужно успеть получить визу, чтобы в сентябре-октябре приехать в Бельгию. Для этого необходимо пройти медосмотр в поликлинике, которую одобрило бельгийское правительство, и отправить заявку с дополнительными документами вроде справки о несудимости в посольство. Я отправлял весь пакет в Москву, так как посольство в Казахстане не выдавало визы.

Важный документ для поступления — эссе. В нем я детально расписал свою научную деятельность и технологии, которые использовал. Рассказал о проектах и людях, которые в них участвовали. Текст был структурирован. Мне удалось донести мысль, используя факты в упорядоченном виде.

Об особенностях обучения

Я поступил на «магистратуру после магистратуры». Она длилась год. Большая часть моей учебы пришлась на пандемию, поэтому я обучался в дистанционном формате. Посещал университет для сдачи экзаменов и ходил на некоторые лекции.





Обучался на факультете искусственного интеллекта, занимался большими данными и машинным обучением в области медицины. Выпускную работу делал в области реконструкции 2D-изображений в 3D-модели, которые помогают оценить успешность хирургического вмешательства. ​

Профессора в KU Leuven дают фундаментальные знания

Практику я проходил в медицинском центре города Левен Medical Imaging and Research Center. Это большое, хорошо оборудованное здание с большим количеством суперкластеров, на которых можно прогонять модели. Еще у студентов был доступ к фламандскому суперкомпьютеру для работы с данными, объем которых был слишком большим для обычного оборудования.

Профессора в KU Leuven дают фундаментальные знания. Это одна из самых старых программ, посвященных искусственному интеллекту. Благодаря этому здесь сформировалась собственная исследовательская школа.

Об атмосфере

В Бельгии все процессы поставлены четко. Люди вежливые. Я учился во время пандемии, поэтому временами было одиноко. В этих случаях можно было обратиться за психологической поддержкой, написать email или позвонить.

Бельгия — страна с богатой историей.





Я побывал на двух выставках работ, во время которых бельгийские компании рассказывали о себе и рекрутили студентов. Также участвовал в хакатонах. На одном взял с местными ребятами третье место. Участникам мероприятий здесь высылают боксы со сладостями, напитками и тематическими наклейками.

Чему научил вуз

​Я научился академической самостоятельности. В KU Leuven на одного профессора приходится много студентов, поэтому ты вынужден стоять на своем и добывать знания самостоятельно.

Рекомендую поступать в университет всем, кто заинтересован в продолжении академической карьеры. В нем сложно учиться, но зато можно приобрести фундаментальные знания и навыки.

Жанар Коныс, 32 года, город — Брюссель, ученый, научный ассистент, facebook

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О выборе вуза

После получения степени бакалавра и магистра я несколько лет проработала в Казахстане. Потом я переехала в Бельгию и поняла, что хочу быть в науке и заниматься исследованиями. Искала подходящий университет и программу.

В процессе поиска остановилась на KU Leuven. Это один из лучших университетов Европы. Еще самый большой кампус учебного заведения находился в городе, где я жила.

Нашла и подходящую программу для тех, кто уже имеет степень магистра и опыт работы. Она называется Advanced Masters Program и предполагает интенсивное обучение для будущих научных сотрудников и исследователей.

О поступлении

Для поступления на программы, рассчитанные на людей с опытом, важно знать, чем именно вы хотите заниматься. Свои научные интересы и цели необходимо описать в мотивационном письме, в котором также нужно объяснить, как обучение поможет вам.

Если вы не закончили англоязычный вуз, то нужно сдать результаты языковых тестов. В моем случае это был IELTS, результат которого должен быть не менее 7,5 баллов.

Большой акцент делается на математическую часть тестов GMAT и GRE. Мой результат по последнему экзамену был выше, чем у 93% людей во всем мире. Это значительно облегчило поступление. Еще до полного набора группы и начала академического года мне дали знать, что я зачислена.

Об особенностях обучения

Могу выделить качество знаний и процесса обучения. В KU Leuven работают лучшие в своей сфере преподаватели. Еще часто приезжают профессора из других топовых вузов, читают лекции, делятся результатами исследований.

В университете отличная инфраструктура. Есть библиотеки, оснащенные всем необходимым для поиска информации и исследований. В учебных корпусах удобные аудитории, которые подходят для больших лекций и индивидуальных занятий. Продуманы даже мелочи вроде кофе на рабочем месте.

В университете чувствуется равенство между студентами и преподавателями

Действуют финансовые, академические, социальные и психологические службы, которые обеспечивают студентов поддержкой и советом. Каждый студент, независимо от программы или степени, получает доступ ко всем уровням помощи.

Об атмосфере

В университете чувствуется равенство между студентами и преподавателями. Студентов программы «магистратуры после магистратуры» называли коллегами. Строили дружеские отношения.





Понравилось индивидуальное отношение к каждому студенту. Здесь ты не часть группы, а отдельная личность. Вопросы сдачи экзаменов или дедлайнов могут решаться с каждым преподавателем в зависимости от ситуации. Если профессора замечают интерес к определенному вопросу, могут провести консультацию, где подскажут, как развиваться.

Между студентами отношения дружелюбные, но не близкие. У каждого есть частичная или полноценная работа, семья или свои интересы.

Чему научил вуз

Главное, чему научил меня KU Leuven — это способность учиться. Каждый день мы попадаем в океан новых знаний. Появляются свежие статьи, проекты, программное обеспечение. Нельзя выпуститься из программы и перестать учиться. Я отходила от академического мира на время работы, и мне было сложно вернуться. Но благодаря системности научилась не бояться новых вещей и делать небольшие шаги для освоения знаний.

Также я научилась разбираться в собственных научных интересах. После нескольких месяцев учебы поняла, что выбранная тема выпускной работы не подходит мне, и сменила ее. Благодаря этому защитилась на «отлично» и в дальнейшем нашла интересную для себя работу.

Советую университет всем абитуриентам. Не смотрите на страну или название вуза. Главное — рейтинг, а в нем KU Leuven занимает высокую позицию. К тому же учиться здесь не так дорого.