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KU Leuven. О поступлении, учебе и атмосфере лучшего вуза Бельгии
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Сегодня в 17:45

KU Leuven. О поступлении, учебе и атмосфере лучшего вуза Бельгии

Рассказываем истории студентов, которые поступили в один из лучших университетов Европы — KU Leuven.

Раушан Канатова, 28 лет, город — Розендаль, @raushan_kanatova

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О выборе вуза

В детстве я прочла в энциклопедии, что система образования в Северной и Западной Европе — одна из лучших в мире. С тех пор хотела учиться там.

После окончания бакалавриата в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева изучала возможности для учебы во Франции, Швейцарии и Бельгии. Выбрала эти страны, потому что в них можно практиковать французский язык параллельно с английским.

Остановилась на бельгийских вузах, так как они предоставляют больше программ на английском языке. KU Leuven входит в топ-100 университетов мира, а программа, на которой я хотела учиться — в топ-50.

Вторая причина — контент. Меня заинтересовали предметы, указанные на сайте факультета. Обучение здесь финансово доступно. На момент подачи заявки моя программа стоила 900 евро в год.

О поступлении

Для граждан СНГ, дедлайн подачи документов на поступление в вуз — конец января-февраля.

Список документов включал в себя: мотивационное и рекомендательное письма, сертификат IELTS с баллом от 7.5, диплом и транскрипт, резюме.

Можно подать на Master Mind Scholarship. Это грант от фламандского правительства. Для этого нужно написать в анкете при подаче на программу, чтобы вас включили в список для участия в конкурсе.

Об особенностях обучения

Меня удивило, что между студентами и профессорами строгая субординация. К преподавателям необходимо обращаться по академической степени, а не по имени. Наблюдала эту специфику именно среди бельгийцев. С научным руководителем из Нидерландов отношения были приятельскими.

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Нам давали много теоретических знаний. Мы писали статьи, изучали методы исследования. При этом преподаватели не рассказывали, как применять все это на практике.

Философия моего факультета — дать знания, применять которые студент волен самостоятельно

Философия моего факультета — дать знания, применять которые студент волен самостоятельно. Это здорово, потому что развивает критическое и креативное мышление. Человек выходит из вуза с багажом знаний и навыков из разных направлений в сфере образования и выбирает путь дальнейшего развития.

С другой стороны, такой метод подходит не всем. Некоторым нужно точно знать, что и как делать.

Об атмосфере

Левен — город студентов. Здесь стоит побывать всем, кто хочет испытать реальный студенческий опыт. Во время экзаменов чувствуется напряжение в воздухе, а к их концу город оживает.

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Атмосфера веселая, дружелюбная и безопасная. За два года жизни в Левене было много интересного: приготовление блюд разных стран с друзьями, встречи рассвета на Старой площади, стресс во время экзаменов, радость окончания семестра без фейлов.

Чему научил вуз

Благодаря университету я приобрела новых друзей из разных стран. Они познакомили меня со своей культурой и традициями, что значительно расширило мировоззрение.

Я взглянула на сферу образования по-другому. Если раньше думала, что образование — это только формальное или неформальное обучение и методы преподавания, то сейчас понимаю, насколько комплексна сфера.

Программа прокачала аналитическое, критическое и креативное мышление, а также исследовательские навыки.

Я рекомендую вуз тем, кто любит челленджи и может выйти из зоны комфорта. Обучение здесь не простое. Но в то же время — это потрясающий жизненный опыт, новые знакомства, разные культуры и возможность путешествовать.

Болат Тлеубаев, 26 лет, город — Астана, инженер данных, github.io

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О выборе вуза

После окончания учебы в Nazarbayev University я хотел попробовать себя в учебе за рубежом. Сначала подавал документы на PhD программы в США, но получил отказ. Поэтому искал возможность в Европе. Поступил в университеты Италии, ОАЭ и Бельгии.

Главным критерием выбора для меня стал рейтинг. KU Leuven входит в топ-50 лучших университетов мира, и он лучший в Бельгии. Еще этот вуз окончила моя одноклассница, которая поделилась позитивными впечатлениями.

О поступлении

Нужно подать заявку через сайт. Она стоит около 40 $. Для нее понадобятся рекомендательные письма, резюме, транскрипт, диплом с предыдущего места образования. Письмо о зачислении приходит к концу лета.

Далее нужно успеть получить визу, чтобы в сентябре-октябре приехать в Бельгию. Для этого необходимо пройти медосмотр в поликлинике, которую одобрило бельгийское правительство, и отправить заявку с дополнительными документами вроде справки о несудимости в посольство. Я отправлял весь пакет в Москву, так как посольство в Казахстане не выдавало визы.

Важный документ для поступления — эссе. В нем я детально расписал свою научную деятельность и технологии, которые использовал. Рассказал о проектах и людях, которые в них участвовали. Текст был структурирован. Мне удалось донести мысль, используя факты в упорядоченном виде.

Об особенностях обучения

Я поступил на «магистратуру после магистратуры». Она длилась год. Большая часть моей учебы пришлась на пандемию, поэтому я обучался в дистанционном формате. Посещал университет для сдачи экзаменов и ходил на некоторые лекции.

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Обучался на факультете искусственного интеллекта, занимался большими данными и машинным обучением в области медицины. Выпускную работу делал в области реконструкции 2D-изображений в 3D-модели, которые помогают оценить успешность хирургического вмешательства. ​

Профессора в KU Leuven дают фундаментальные знания

Практику я проходил в медицинском центре города Левен Medical Imaging and Research Center. Это большое, хорошо оборудованное здание с большим количеством суперкластеров, на которых можно прогонять модели. Еще у студентов был доступ к фламандскому суперкомпьютеру для работы с данными, объем которых был слишком большим для обычного оборудования.

Профессора в KU Leuven дают фундаментальные знания. Это одна из самых старых программ, посвященных искусственному интеллекту. Благодаря этому здесь сформировалась собственная исследовательская школа.

Об атмосфере

В Бельгии все процессы поставлены четко. Люди вежливые. Я учился во время пандемии, поэтому временами было одиноко. В этих случаях можно было обратиться за психологической поддержкой, написать email или позвонить.

Бельгия — страна с богатой историей.

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Я побывал на двух выставках работ, во время которых бельгийские компании рассказывали о себе и рекрутили студентов. Также участвовал в хакатонах. На одном взял с местными ребятами третье место. Участникам мероприятий здесь высылают боксы со сладостями, напитками и тематическими наклейками.

Чему научил вуз

​Я научился академической самостоятельности. В KU Leuven на одного профессора приходится много студентов, поэтому ты вынужден стоять на своем и добывать знания самостоятельно.

Рекомендую поступать в университет всем, кто заинтересован в продолжении академической карьеры. В нем сложно учиться, но зато можно приобрести фундаментальные знания и навыки.

Жанар Коныс, 32 года, город — Брюссель, ученый, научный ассистент, facebook

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О выборе вуза

После получения степени бакалавра и магистра я несколько лет проработала в Казахстане. Потом я переехала в Бельгию и поняла, что хочу быть в науке и заниматься исследованиями. Искала подходящий университет и программу.

В процессе поиска остановилась на KU Leuven. Это один из лучших университетов Европы. Еще самый большой кампус учебного заведения находился в городе, где я жила.

Нашла и подходящую программу для тех, кто уже имеет степень магистра и опыт работы. Она называется Advanced Masters Program и предполагает интенсивное обучение для будущих научных сотрудников и исследователей.

О поступлении

Для поступления на программы, рассчитанные на людей с опытом, важно знать, чем именно вы хотите заниматься. Свои научные интересы и цели необходимо описать в мотивационном письме, в котором также нужно объяснить, как обучение поможет вам.

Если вы не закончили англоязычный вуз, то нужно сдать результаты языковых тестов. В моем случае это был IELTS, результат которого должен быть не менее 7,5 баллов.

Большой акцент делается на математическую часть тестов GMAT и GRE. Мой результат по последнему экзамену был выше, чем у 93% людей во всем мире. Это значительно облегчило поступление. Еще до полного набора группы и начала академического года мне дали знать, что я зачислена.

Об особенностях обучения

Могу выделить качество знаний и процесса обучения. В KU Leuven работают лучшие в своей сфере преподаватели. Еще часто приезжают профессора из других топовых вузов, читают лекции, делятся результатами исследований.

В университете отличная инфраструктура. Есть библиотеки, оснащенные всем необходимым для поиска информации и исследований. В учебных корпусах удобные аудитории, которые подходят для больших лекций и индивидуальных занятий. Продуманы даже мелочи вроде кофе на рабочем месте.

В университете чувствуется равенство между студентами и преподавателями

Действуют финансовые, академические, социальные и психологические службы, которые обеспечивают студентов поддержкой и советом. Каждый студент, независимо от программы или степени, получает доступ ко всем уровням помощи.

Об атмосфере

В университете чувствуется равенство между студентами и преподавателями. Студентов программы «магистратуры после магистратуры» называли коллегами. Строили дружеские отношения.

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Понравилось индивидуальное отношение к каждому студенту. Здесь ты не часть группы, а отдельная личность. Вопросы сдачи экзаменов или дедлайнов могут решаться с каждым преподавателем в зависимости от ситуации. Если профессора замечают интерес к определенному вопросу, могут провести консультацию, где подскажут, как развиваться.

Между студентами отношения дружелюбные, но не близкие. У каждого есть частичная или полноценная работа, семья или свои интересы.

Чему научил вуз

Главное, чему научил меня KU Leuven — это способность учиться. Каждый день мы попадаем в океан новых знаний. Появляются свежие статьи, проекты, программное обеспечение. Нельзя выпуститься из программы и перестать учиться. Я отходила от академического мира на время работы, и мне было сложно вернуться. Но благодаря системности научилась не бояться новых вещей и делать небольшие шаги для освоения знаний.

Также я научилась разбираться в собственных научных интересах. После нескольких месяцев учебы поняла, что выбранная тема выпускной работы не подходит мне, и сменила ее. Благодаря этому защитилась на «отлично» и в дальнейшем нашла интересную для себя работу.

Советую университет всем абитуриентам. Не смотрите на страну или название вуза. Главное — рейтинг, а в нем KU Leuven занимает высокую позицию. К тому же учиться здесь не так дорого.

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