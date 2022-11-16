University of Tartu. О том, как поступить и учиться в лучшем вузе Эстонии

Делимся историями студентов, которые поступили в лучший университет Эстонии — University of Tartu: об атмосфере, особенностях обучения и преподавателях.







Ануар Жуман, 28 лет, город — Алматы, юрист, Linkedin





О выборе вуза

Я окончил бакалавриат в КазНУ им. Аль-Фараби. После чего принял решение поступить в магистратуру за границей. Искал возможности для получения бесплатного образования. Нашел подходящий вариант в Эстонии. Кроме того, обучение в этой стране автоматически дает право на получение временного вида на жительство в стране ЕС, а значит, для путешествий по Европе не нужна виза.

О поступлении

Нужно подать заявку, написать мотивационное письмо, приложить транскрипт с оценками успеваемости, сдать IELTS — для юристов минимальный порог был 7.0. Затем нужно пройти собеседование с руководителем программы.

Об особенностях обучения

Обучение в университете комфортное: замечательная инфраструктура, отзывчивый административный персонал, много приглашенных иностранных преподавателей. Лекции читают не только ученые, но и практикующие юристы.

Из недостатков — необходимость ездить в другой город на некоторые лекции. Но университет предоставлял бесплатный автобус.

В Эстонии за малейшее нарушение студента могут снять с гранта и потребовать оплаты за обучение. Даже если ты болеешь, нужно вовремя выполнять все задания.

Об атмосфере

University of Tartu расположен в одноименном городе, где вся жизнь крутится вокруг студентов. Городок маленький, можно передвигаться пешком.

Эстонцы — самостоятельные люди



Эстонцы — самостоятельные люди. Они не просят о помощи, но и сами не рвутся общаться с иностранцами. В наших культурах есть большие отличия. Например, мужчины здесь не здороваются за руки, как принято у нас.

Русский язык в Эстонии знает в основном старшее поколение, но редко на нем говорит. Важно на минимальном уровне выучить эстонский язык, чтобы в магазине вместо сметаны не купить майонез.

Чему научил вуз

Университет научил азам юридической работы, навыкам поиска и анализа информации.

Я рекомендую University of Tartu будущим юристам. Вуз не фокусируется на местном законодательстве, а дает хороший обзор европейского континентального права. Преподаватели научат вас писать юридические меморандумы, объяснят соотношение местного и европейского права.

Каламкас Армато, 26 лет, город — Таллин, AML Reporting Specialist, @nurpiisova_k





О выборе вуза

Я окончила бакалавриат в Евразийском Национальном Университете по специальности «Международное право». Во время обучения в бакалавриате поехала на полгода по академической мобильности в Vilnius University. Посмотрела много стран Европы и поняла, что в дальнейшем хочу продолжить обучение в Балтийских странах.

Выбрала три страны для поступления в магистратуру: Эстонию, Латвию и Литву. Далее отсеивала университеты по рейтингу QC.

Остановилась на University of Tartu, так как вуз подходил под мои критерии: качество, престиж и наличие подходящего факультета.

О поступлении

Весь процесс поступления проходил онлайн, через сайт Estonia.dreamapply.com. Можно подать документы в несколько университетов сразу.

Эстония — безопасная страна



Основные требования: IELTS выше 6.0 и мотивационное письмо, но все зависит от факультета. Подача обычно начинается в январе, дедлайн — до середины марта. Приглашение на обучение пришло в конце мая по электронной почте.

Об особенностях обучения

Как и во многих зарубежных университетах, в Эстонии основной фокус идет на самообразование. Лекции проходили с утра до обеда.

В Казахстане я училась по заранее определенной программе, у нас не было предметов на выбор. В University of Tartu тоже есть основные курсы, которые учащиеся обязаны пройти, но также есть большой выбор предметов.

Об атмосфере

Основной корпус университета находится в городе Тарту. Часто его называют студенческим центром Эстонии. Но некоторые факультеты проводят обучение в Таллинне, включая юридический. Поэтому я училась именно там.

Эстония — безопасная страна. Это было важно для меня.

Чему научил вуз

Университет научил анализировать данные и писать научно-исследовательские работы, что пригодилось в работе.

Дария Нагашибаева, 28 лет, город — Тарту, студентка, системный аналитик, @dadadariush





О выборе вуза

Я учусь в магистратуре по специальности Computer Science в University of Tartu, Эстония. Параллельно с учебой работаю системным аналитиком в Playtech

До учебы я работала бизнес-аналитиком в Алматинском офисе Epam Systems. Мне нравилась моя работа, но я всегда хотела получить образование за рубежом, почувствовать сильный академический дух, испытать себя вдали от Родины.

University of Tartu входит в топ 1.2% университетов мира



University of Tartu входит в топ 1.2% университетов мира, при котором сильный Институт Компьютерных Наук.

У университета также есть различные стипендии, покрывающие обучение и другие расходы.

О поступлении

Процесс поступления был прозрачным и понятным: нужно было заполнить анкету, написать мотивационные письма, приложить все имеющиеся дипломы и грамоты. Самым сложным шагом для меня было поверить в себя и отправить анкету. Я отправила ее в марте, а в мае мне уже пришло письмо, что я поступила.

Мотивационное письмо имеет большой вес во всей анкете, поэтому в нем желательно четко отразить свои академические и профессиональные достижения, цели и мотивацию.

Об особенностях обучения

Программа Artificial Intelligence включает в себя четыре обязательных базовых и четыре профильных курса. Помимо этого, каждый студент может выбрать любой другой курс или семинар, включая курсы других кафедр. Всего за период обучения нужно набрать как минимум 120 ECTS.

Мне нравится, как все организовано: есть удобная платформа для регистрации на курсы и подачи анкет на стипендии. О каждом курсе можно прочитать и оставить фидбек, что помогает продумать свою программу и спланировать время. Профессора всегда готовы ответить на вопросы.

Помимо занятий, в университете постоянно проводятся семинары, хакатоны, ярмарки вакансий и конференции для стартапов. Это отличная возможность для нетворкинга.

Для меня большим плюсом было то, что в Эстонии имеется возможность работать параллельно с учебой, есть много интересных IT-компаний и стартапов, среди которых уже 10 единорогов.

Учеба интересная, но довольно сложная: нужно успевать вовремя сдавать задания, а их у меня много, заработать достаточно кредитов в семестр и просто не терять мотивацию.

Об атмосфере

В университете особая академическая атмосфера. Можно проводить исследования в различных группах с профессорами, принимать участие в конкурсах от местных компаний, быть волонтером на тематических конференциях.

Жизнь в Эстонии может показаться нелегкой из-за северного климата и отличающегося менталитета. В холодное время года здесь может быть темно по 18 часов в сутки. Это порой угнетает. Поэтому местные люди уделяют спорту особое внимание: можно встретить бегунов и лыжников в любую погоду.

Тарту — это небольшой и уютный городок, в котором можно запросто встретить знакомых, куда бы вы ни направились. В городе много иностранных студентов, что делает его мультикультурным и дружелюбным.

Чему научил университет

Учеба в университете, помимо технических навыков, научила меня быть стойкой, не бояться ошибаться и верить в себя. Я встретила здесь умнейших людей из разных стран и познала другие культуры. Поставила под сомнение многие свои убеждения и стала еще более принимающей.

Всем, кому интересен академический путь и кто просто хочет углубить свои знания, я бы рекомендовала этот университет и особенно институт компьютерных наук.