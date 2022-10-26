Свобода мышления и позитивные люди: учеба в Universitetet i Oslo глазами студентов из Центральной Азии

Образование в Норвегии бесплатное даже для иностранных студентов. А еще местные университеты входят в списки лучших учебных заведений мира. Делимся историями студентов о поступлении в самый престижный вуз страны.





Жайна Олжаева, 26 лет, город — Осло, студент магистратуры, @ohgodthatsher

О выборе вуза

Я работала в сфере международного образования, поэтому знала о возможных «подводных камнях» в процессе поступления.

На первом этапе выбора высшего учебного заведения составила примерный список дисциплин и магистерских программ, которые интересуют меня больше всего. Далее выбирала вузы, что предоставляли эти программы. Затем отсеивала университеты по критериям: качество образования, престижность, возможность финансовой поддержки студентов.

Мой выбор пал на Universitetet i Oslo. Это старейший и лучший университет Норвегии с высоким уровнем качества. В 2022 году он занял 67 место среди 1800 вузов согласно Шанхайскому рейтингу. Благодаря развитой системе социального обеспечения образование в Норвегии бесплатно даже для иностранных студентов.

О поступлении

Процесс поступления в Норвегии довольно прост: помимо IELTS или TOEFL, сдавать никакие экзамены не потребуется. Главное, на что нужно обратить внимание, — срок подачи заявления. Здесь он раньше, чем принято в других странах: приблизительно в начале декабря.

Поработайте над мотивационным письмом, на него обращают большое внимание

Стоит подаваться сразу в несколько вузов, даже если вы остановили выбор только на одном. К тому же подача документов во все учебные заведения осуществляется через общую онлайн-систему.

Поработайте над мотивационным письмом, на него обращают большое внимание. Оригинальный текст, не напичканный клише, который раскрывает вас как разностороннюю и яркую личность, значительно приумножит шансы зачисления.

Об особенностях обучения

Система норвежского образования отличается от казахстанской. Здесь еще со школьной парты учат автономности, самостоятельности и свободе мышления.





В Норвегии предполагается, что студенты должны заниматься саморазвитием и не ограничиваться заданиями и указаниями преподавателей. Экзамены и обучение разработаны так, чтобы объективно оценивать знания и способности учащихся, научить критически мыслить, анализировать и размышлять вне определенных рамок.

Студентам дают возможность вступать в полемику с профессорами, ставить под сомнения их доводы и аргументы. Благодаря эгалитарному строю общества в Норвегии тут не обращаются на «вы», не используют слова «мистер» или «миссис».

Об атмосфере

Помимо высокого стандарта обучения, Universitetet i Oslo радует богатой социальной жизнью. Организовываются мероприятия. Можно вступить в ряды студенческих организаций.

Норвегия славится культом спорта, что сказывается и на жизни университета: на территории вузов и по всему городу находятся фитнес-центры для студентов и преподавателей. Стоимость абонемента символическая.





Приятным бонусом стало расположение университета. Зимы в столице не такие суровые, как в остальных регионах страны.

В Universitetet i Oslo оживленная атмосфера, всегда много людей, даже в выходные дни. Могу отметить богатый международный контингент среди студентов и профессоров. Сюда съезжаются люди буквально со всего мира.

Из недостатков обучения в Норвегии стоит отметить высокую стоимость жизни. Несмотря на бесплатные университеты, необходимо заложить определенный бюджет, чтобы проживать в стране. А при подаче на визу и вид на жительство потребуется доказать свою платежеспособность выписками из банка и прочей документацией.

Чему научил вуз

После короткого периода адаптации я научилась быть полностью автономной в учебе, видеть «общую» картину мира в отношении моей специализации, не бояться задавать каверзных вопросов профессорам и порой оспаривать их ответы.

Могу рекомендовать обучение в Норвегии и Universitetet i Oslo всем, кто желает инвестировать в свое будущее, получить опыт в международном вузе высокого класса, обрести глубокие знания, познакомиться со скандинавской культурой и образом жизни, а также обзавестись ценными для современного рынка труда навыками и знакомствами по всему миру.

Алтынай Көшербаева, 29 лет, город — Шымкент, преподаватель английского языка, @thekusherbayeva

О выборе вуза

Я всегда мечтала увидеть скандинавские страны и пожить в одной из них какое-то время. Поэтому, когда у меня появилась возможность пройти обучение по программе Erasmus, я поступила в Universitetet i Oslo.

Также мне понравилась система образования северных стран и курсы, предлагаемые университетом.

О поступлении

Всю необходимую информацию для поступления можно найти на сайте университета. Несмотря на то, что я поступала во время пандемии, и правила для иностранных студентов часто менялись, было легко связаться с ответственными координаторами. Все, что я должна была знать, мне прислали по почте.

Университет — идеальное место для студента, чтобы развиваться академически и личностно

По вопросам проживания стоит обратиться в Фонд студенческой жизни SIO, который отвечает за предоставление услуг студентам. Большинство студенческих резиденций связаны с Фондом и предлагают более низкие цены по сравнению с квартирами. Стоимость начинается от 500 норвежских крон. Я получила комнату без мебели и была постоянным клиентом в IKEA и сайта Finn.no.

Об особенностях обучения

Мне понравилось, что в образовательной системе Норвегии проводится мало занятий: два-три часа в неделю по каждому предмету и много самостоятельной работы. Здесь подчеркивают важность практического образования и ожидают, что вы все сделаете сами.





Лабораторные и офисные помещения, библиотеки и техническая поддержка находятся на высоком уровне. Университет — идеальное место для студента, чтобы развиваться академически и личностно.

Для активной жизни есть городские парки, леса, велосипедные и пешеходные маршруты, катание на лыжах и пешие походы. Все это находится в пределах легкой досягаемости.

Об атмосфере

Когда я приехала, в университете проводилась неделя приветствия для студентов-новичков. Каждый день общественные мероприятия, бесплатные походы в музеи и разные фестивали. Facebook здесь — самая популярная социальная сеть для поиска информации о событиях.





Главный кампус Universitetet i Oslo Blindern расположен всего в нескольких минутах езды на метро или трамвае от центра Осло, близко к лесам и холмам, окружающим город.

Я жила в студенческом доме рядом с основным кампусом. В нем же находится один из фитнес-клубов сети Athletica, которая предлагает множество вариантов тренировок, включая бассейн и многофункциональный зал с доступной ценой: 200 норвежских крон.

Чему научил вуз

Лучшее время в своей жизни я провела в Осло. Город чистый, безопасный и удобный для навигации. Норвежцы — дружелюбные, позитивные и честные люди. В случае необходимости вы всегда сможете найти кого-то кто поможет.

Если вы не против потратить немного больше денег, чем обычно, и тепло укутаться, вам определенно стоит учиться в Осло.