University of Szeged. О поступлении, особенностях учебы и атмосфере в лучшем вузе Венгрии

University of Szeged занимает лидирующее место среди учебных заведений Венгрии. Поговорили со студентами этого вуза и узнали, почему сюда стоит поступать.





Алмасхан Хабиболла, 23 года, город — Сегед, PhD студент, преподаватель английского языка, @a_khabibolla13

О выборе вуза

На бакалавриате я учился по специальности «Экология». Однажды к нам пришла делегация из University of Szeged. Они рассказали о своем вузе и пригласили к ним в магистратуру. Также члены делегации поделились информацией о Stipendium Hungaricum. Это совместная образовательная стипендия Венгрии и Казахстана.

Моя двоюродная сестра тоже училась по этой программе и отзывалась о ней положительно. Поэтому я изучил университеты Венгрии. Рассматривал рейтинги, специализации, преподавателей. Выбирал между тремя вузами и решил, что University of Szeged подойдет для меня лучше всего.

О поступлении

Поступление по программе Stipendium Hungaricum курирует «Болашак». Финансирование выделяет исключительно правительство Венгрии, поэтому закладывать имущество не нужно. В последние несколько лет появилось условие: стипендиаты должны отработать один год в родной стране. В рамках стипендии бакалавры и магистры получают по 46 500 форинт в месяц, докторанты —140 000 форинт. Еще 40 000 форинт можно получать, если жить не в общежитии.

Первый шаг — сбор документов. В пакет входят мотивационное письмо, результаты медицинского обследования, награды и транскрипты с успеваемостью. Все это нужно загрузить на сайт dreamapply.com. Там же выбираете вузы и специальность. Можно указать несколько вариантов, тогда первый будет приоритетным. Дедлайн: 31 января.

Любому, кто хочет обучаться за границей, советую подтянуть английский язык

К этому времени «Болашак» открывает конкурс. Желающие поступить на Stipendium Hungaricum отправляют в их офис тот же пакет документов. Там заявки проходят первый отбор. Из около 2000 заявок венгерской стороне отправляется 500. После представители стипендии приглашают лучших кандидатов на собеседование. Для бакалавров оно длится 10-15 минут, для магистров и докторантов — немного дольше. Главное на этом этапе — знать, что вы хотите изучать и почему именно здесь.

Любому, кто хочет обучаться за границей, советую подтянуть английский язык. Недостаточно знать его на бытовом уровне, нужно понимать научные темы.

Об особенностях обучения

Лекция и практика в University of Szeged — два разных предмета. Преподаватели тоже разные. Одни и те же темы они освещают с разных сторон. По каждой теме свои задания и экзамены, за сдачу которых студенты получают оценки и кредиты.





У студентов бакалавриата и магистратуры большая свобода выбора предметов. Можно составить собственное расписание. Главное — набрать определенное количество кредитов. Для магистров выбор меньше, но вариативность тоже есть.

В вузе отличный преподавательский состав. У профессоров хороший уровень английского. Материал объясняют доходчиво. Для пояснений используют не только европейские примеры. Смотрят на бэкграунд каждого студента и стараются брать кейсы из их стран.

Понравилось, что для студентов организуют отдельный курс, на котором рассказывают, как писать статьи и квалификационные работы. Кроме того, с нами обсуждали научные интересы и на этой основе подбирали потенциальных научных руководителей. Это удобно, так как новоприбывшие не могут знать всех профессоров.

Об атмосфере

Вайб University of Szeged и города Сегед похожи на Алматы. Разница в том, что здесь много международных студентов. Никогда не думал, что у меня будут друзья с Мадагаскара или Бразилии.





С людьми легко найти общий язык, обмениваться опытом. Сегед — крутой студенческий город, в котором проходит много ивентов. Stipendium Hungaricum организует для стипендиатов приветственное мероприятие. Разные организации устраивают развлечения: вечера настольных игр или караоке и многое другое.

Чему научил вуз

Жизнь за границей учит ответственности. Благодаря этому становишься независимым человеком. Сначала может быть тяжело. Скучаешь по дому и друзьям. Но со временем становится легче. В английском языке для этого есть подходящее слово — Mature или зрелость.

В зарубежном вузе приходится использовать все языки, которые знаешь: казахский, русский, английский. Это отличная практика.

После окончания магистратуры научный руководитель предложил мне остаться в качестве докторанта. Сейчас я продолжаю обучение в University of Szeged и работаю в исследовательском институте университата Urban Climate Research Group.

Однозначно рекомендую поступать в University of Szeged. Город Сегед подойдет как тем, кто только выпустился, так и семейным людям. Главное — осознанно подходить к выбору специальности, чтобы не перегореть и не потратить время зря.

Дана Калдыбаева, 30 лет, город — Будапешт, PhD student researcher in Environmental Sciences, linkedin





О выборе вуза

В 2018 году я работала в KPMG, но мне хотелось получить магистратуру в другой стране. Искала информацию о разных стипендиальных программах. Узнала о программе правительства Венгрии Stipendium Hungaricum. В этой стране училась моя подруга, которая и позвала меня.

Рассмотрев разные университеты, остановилась на University of Szeged. У вуза хорошие рейтинги, к тому же здесь была близкая для меня специализация — Environmental and Landscape Management.

О поступлении

Поступать на Stipendium Hungaricum нужно через «Болашак». Эта организация выступает посредником между студентами и приемной комиссией со стороны Венгрии.

Сначала нужно загрузить пакет документов на специальный сайт и выбрать три университета, в которые вы хотели бы поступить. Отслеживать статус заявки можно онлайн. Второй этап — короткий Skype-звонок с представителями вуза, который выбрал вас.

Главный документ во всем пакете — мотивационное письмо. Его нужно писать честно, не стараясь приукрашивать. Расписать, почему вам интересна выбранная специальность и как вы сможете использовать приобретенные навыки и знания в будущем.

Об особенностях обучения

Во время моей учебы венгерский язык был не обязателен. Сейчас даже те, кто учится на английском, должны брать обязательные курсы местного языка.

Я и моя подруга из Алматы были первыми иностранными студентами на программе. В итоге ее построили таким образом, чтобы дать нам информацию, которую венгерские студенты изучили еще на бакалавриате, совмещая с магистерскими предметами. Это было сложно. В день мы иногда проходили по восемь пар. По каждой дисциплине свое домашнее задание.

Я и моя подруга из Алматы были первыми иностранными студентами на программе







Профессорско-преподавательский состав был дружелюбным. Они понимали, что нам приходится сложно, и шли на встречу.

Студенты из Казахстана, которые учатся на этой же программе, говорят, что объем заданий уменьшился.

Об атмосфере

Атмосфера в вузе классная. Чувствуется студенческий дух. Проводится много мероприятий, проходят вечера в караоке и местных барах. Если найти баланс между учебой и развлечениями, то Сегед — отличный город.





Кампусы University of Szeged находятся рядом. Между ними можно передвигаться пешком или на велосипеде. В городе чисто и опрятно.

Чему научил вуз

Благодаря учебе я приобрела большое количество навыков и знаний по специальности. Это сильно помогает мне в работе.

За два года в University of Szeged мне удалось построить хороший нетворкинг, завести друзей, познакомиться с людьми из разных стран.

Советую поступать в Венгрию, особенно в University of Szeged. Здесь много специальностей, так что каждый найдет то, что ему нужно.