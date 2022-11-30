Lund University. Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в топовый вуз Швеции

Lund University занимает лидирующее место среди учебных заведений Швеции. Поговорили со студентами этого вуза и узнали, почему сюда стоит поступать.





Толибжон Мустафоев, 25 лет, город — Лунд, научный исследователь в Lund University, Facebook

О выборе вуза

Я получил степени: бакалавра по направлению «Коммерческий Бизнес» в Вестминстерском Университете в Ташкенте и магистра по направлению «Антикоррупционное Право» в Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан.

По программе обмена обучался в Lund University. В данный момент стал научным исследователем в области социологии права в этом же вузе.

Меня всегда интересовали социологические основы права, но по этому направлению в странах Центральной Азии не обучают. Я выбрал Lund University для своей научной деятельности, так как здесь есть уникальное направление «Социология права», где изучают, как общество воспринимает законы и в целом социологические аспекты законотворчества. Такое направление не встретишь даже в университетах Европы, за исключением некоторых университетов Британии, Испании и Штатов.

О поступлении

Поступление в Lund University проходит через централизованную систему. В Швеции есть онлайн-платформа, через которую нужно подавать документы. Можно найти больше информации на веб-сайтах университетов. Но обучение не дешевое. Желательно поступать в Lund University, параллельно подав документы в Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Преимуществами аппликантов могут стать опыт работы и хорошая успеваемость.

Об особенностях обучения

Преимущества вуза в том, что здесь студенты могут получить сильную теоретическую базу. Но практических знаний дают немного. В основном студенты получают глобальные знания без региональной спецификации.

Об атмосфере

Атмосфера в университете теплая. Жизнь студентов насыщенна социальными, студенческими и академическими проектами.





Lund University был основан в 1666 году. За это время вуз создал множество проектов в сотрудничестве с топовыми международными университетами. У студентов есть возможности для обучения в других университетах по Erasmus Exchange. Последний год можно проводить в виде стажировок в разных организациях.

Lund University научил меня не ограничивать себя, открывать новые возможности

Жизнь в Лунде, как и во всей Швеции, основана на концепции «лагом», что означает умеренность и отсутствие излишеств. Это отражается в ежедневных делах и даже в обучении. Инфраструктура городов нацелена на «зеленый» вид проживания. Можно пользоваться велосипедом или электрическими скутерами, чтобы передвигаться по городу. Города небольшие, почти все построены в скандинавском стиле.

Чему научил вуз

Lund University научил меня не ограничивать себя, открывать новые возможности. Университет серьезно воспринимает каждого студента и каждое исследование. Инновации тут на каждом шагу.

Также Lund University научил меня глобальному мышлению.

Сара Бильген, 22 года, город — Алматы, консультант по поступлению за рубеж, @sara.bilgen

О выборе вуза

Я выпускница Lund University в Швеции и обладательница гранта Global Scholarship. На данный момент работаю консультантом по поступлению в европейские страны.

Я уехала в Швецию в 18 лет. До этого часто посещала международные конференции. Понимала, что хочу учиться за границей.

Выбрала университет из-за специальности. Мало вузов преподают Development Studies на уровне бакалавриата. Это междисциплинарная программа по устойчивому развитию. Как раз в тот момент я этим увлекалась и мечтала работать в ООН. К тому же Швеция — идеальная страна для изучения этой области.

О поступлении

Для поступления в Швецию не нужно много документов. Главное — знать английский, написать хорошее мотивационное письмо и собрать правильные документы. Шведы любят аккуратность и пунктуальность. Имейте ввиду, что после окончания школы вам нужно будет пройти подготовительный год в университете.

Об особенностях обучения

Система образования отличается. Здесь вы учитесь самостоятельно. Например, у меня лекции всего два-три раза в неделю. Бывают недели, когда нет ни одной лекции. Но это не значит, что я не учусь. Наоборот, в это время я больше всего занимаюсь учебой.

Здесь вы учитесь самостоятельно

Студенты изучают один предмет за раз, и он длится от 10 до 20 недель. Изучаемый предмет может состоять из разных тем, лекций, лекторов, семинаров, групповых занятий и заданий. В конце предмета вы получаете оценку и переходите к следующему предмету. Таким образом, студенты не прыгают с одной темы на другую. Не бывает несколько дедлайнов за один день.

Об атмосфере

Здесь активная студенческая жизнь. Есть организации для каждого студента. Они проводят тусовки, лекции, концерты, путешествия, балы, турниры, киновечера. Важно участвовать в этих мероприятиях, чтобы получить полноценный студенческий опыт и найти друзей.

Из недостатков Швеции — холодные люди, трудно завести друзей, учеба бывает скучной, а погода почти всегда пасмурная.

Чему научил вуз

В целом я рекомендую поступать сюда. Это уникальный опыт.

Айя Аргандыкова, 19 лет, город — Лунд, студентка Lund University, @argandykova

О выборе вуза

Я студентка второго курса в Lund University. Учусь по программе Development Studies на гранте.

Я всегда была активной в школе, участвовала в олимпиадах на национальном и международном уровнях. С детства изучала английский язык.

Мой выбор профессии — социология. Я искала всевозможные программы, связанные с ней, в университетах Европы. Lund Univeristy стал первым выбором. Причина этому — программа Development Studies, которая изучает экономические, социальные и политические процессы и их связь в целях развития.

О поступлении

Lund University входит в топ-100 университетов мира. Вуз имеет стипендии для международных студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Всю информацию о поступлении можно найти на сайте: lunduniversity.lu.se. Процесс подачи документов в шведские университеты проходит на сайте: universityadmissions.se.

Период приема заявок на программы бакалавриата начинается в декабре и заканчивается в январе. Для программ магистратуры и докторантуры прием заявок обычно начинается раньше. Для программ бакалавриата требуется: 12 лет образования в школе или 11 лет образования и год в университете, высокий средний бал, IELTS от 6.5, опыт в выбранной сфере, сертификаты и дипломы. Для получения гранта необходимо написать мотивационное письмо. В нем надо показать академические и профессиональные достижения и четко описать цель.

Я самостоятельно проходила весь процесс подачи документов в университеты. Считаю, что самое главное — иметь цель и быть действительно заинтересованным. После окончания 11 класса я поступила в два университета Европы: Eötvös Loránd University и Vrije Universiteit Brussel. Lund University не рассмотрел мою заявку, так как у меня было только 11 лет образования. В связи с пандемией я дистанционно обучалась в Eötvös Loránd University. Позже подала документы в Lund University, так как это мой университет мечты. В апреле получила письмо о поступлении со стипендией.

Об особенностях обучения

Lund University предоставляет много возможностей для студентов: учеба по обмену в разных точках мира, помощь с поиском работы.

Об атмосфере

Швеция — безопасная, развитая и спокойная страна. Она комфортна для жизни. С переездом мой образ жизни кардинально изменился, стал более осознанным.

Швеция — безопасная, развитая и спокойная страна

Университет находится в небольшом академическом городке Лунд на юге Швеции. Это атмосферный и уютный город для студентов с населением 100 000 человек. Здесь живет около 130 национальностей.

Чему научил вуз

В первую очередь университет научил критическому мышлению, анализу информации, написанию научно-исследовательских работ. Я могу рекомендовать Lund University тем, кто хочет углубить свои знания и учиться в международной среде.