Сплоченная команда, критическое мышление и Hard Skills. Предприниматели из Центральной Азии о том, как вести бизнес в IT-сфере

Собрали 5 интервью с успешными IT-предпринимателями, из которых вы узнаете, как создать успешный технологичный продукт в Центральной Азии.





«Важен сплоченный дух команды разработчиков», — предприниматель из Кыргызстана о том, как вести успешный бизнес в IT-сфере





Аскар Бегалиев, 27 лет, город — Бишкек, основатель и генеральный директор IT-компании Oracle Digital, @ odigital.app

В сфере информационных технологий возможно создание компании, которая за короткий срок может вырасти и превратиться в стабильный бизнес. Она охватывает все области деятельности, а спрос растет каждый день. Также здесь отсутствуют региональные, возрастные и иные ограничения.

IT-компания — это производство, где программное обеспечение создается в процессе интеллектуального труда. Важен сплоченный дух команды разработчиков, которые могут быстро обучаться и двигаться вперед. Ведь сегодня информационные технологии не стоят на месте.

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Hard skills, критическое мышление и стрессоустойчивость. Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю

Алишер Юсупов, 47 лет, город — Ташкент, IT-предприниматель, facebook





IT-бизнес легко масштабируется, но в нем есть и недостатки. Технологии могут скопировать, к тому же они быстро устаревают. IT в чистом виде — неустойчивая модель. Важно иметь дополнительный бэкграунд и знания в других сферах. Это может быть наука, образование или что-то другое. К примеру, разработчики не смогут создать мобильное приложение для агрономов без знания в этой области — им будет нужен специалист.

В IT нет границ. Любой новый продукт входит в конкурентное поле со всем миром. Поэтому стоит иметь дополнительный элемент, который придаст вашему проекту устойчивости на рынке.

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Генеральный директор компании 10Tech о ведении IT-бизнеса, трендах сферы и советах начинающим

Бауыржан Шалабеков, 44 года, город — Нур-Султан, генеральный директор компании 10Tech, facebook

Любой бизнес — это производство. В IT-сфере программное обеспечение создается в процессе интеллектуального труда, в офисах или даже удаленно. IT-продукт можно развернуть быстро и относительно экономно. Но предсказать, как он будет принят на рынке, сложно. Большинство предприятий боятся инновационных решений. Это неправильно. Чем раньше вы начинаете интегрировать новые технологии, тем больше шансов удержаться на рынке.

IT-предприниматели должны продавать, объяснять и рассказывать. Без этих навыков бизнес обречен. Главное — знать, как находить клиентов, вести диалог. Потому что никто, кроме тебя не сможет правильно раскрыть твою идею. А без этого нет продаж.

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Как казахстанский проект Pana помогает планировать командировки и развивает местный туризм

Адил Нурсан, 27 лет, город — Алматы, директор продукта Pana, @nursankz





Проект Pana — это эко-система в сфере гостеприимства. Она разделена на пять компонентов.

Платформа Pana предназначена для арендаторов и арендодателей. Первые могут выбрать и забронировать отель, апартаменты, квартиры, а вторые принимают заявки от гостей и могут контролировать состояние своей недвижимости.

Каждая собственность в партнерской сети управляется на операционной системе Pana. Она предоставляет такие преимущества, как: ускоренная регистрация гостей, контроль ценообразования, аналитика каналов продаж, а также возможность подключения сервисных услуг и управления запасами.

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Made in Kazakhstan: Амирхан Омаров о том, как казахстанский бизнес работает в Дубае

Амирхан Омаров, предприниматель, руководитель компании Parqour





В ОАЭ и регионе продолжается активная стройка: новые районы и города. В Саудовской Аравии, например, строят новый мегаполис NEOM. Поэтому вижу большие перспективы для технологий в сфере строительства, недвижимости, умных домов, умного города и умного транспорта. Для других технологий тоже, думаю, есть перспективы. Регион не так насыщен конкуренцией, как США или Юго-Восточная Азия.

Имиджу Казахстана недостает образа технологичной страны, в отличие от соседних России, Украины, Белоруссии, не говоря уже про Израиль, Сингапур и так далее. Но для технологического сектора это не критично: люди в отрасли не смотрят на страну происхождения.

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