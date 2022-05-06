Как казахстанский проект Pana помогает планировать командировки и развивает местный туризм

Поговорили с директором продукта в Pana Адилем Нурсаном о развитии экосистемы, ее направлениях и полезных особенностях для пользователей.

​

Адил Нурсан, 27 лет, город — Алматы, директор продукта Pana, @nursankz

​

Как все началось

Наша компания Aqniet Group активно развивается в фарм, ритейл отраслях и сегменте HoReCa по всему Казахстану. Во время командировок сотрудники часто выезжают в разные регионы. Мы столкнулись с трудностями поиска и бронирования мест проживания для команды по всей стране.

При бронировании в Booking бывало, что номера на фотографиях выглядели прилично, а на деле была большая разница. Чтобы получить корпоративную скидку на проживание, нужно заключать контракты с отдельными отелями. Такое сотрудничество выливалось в большое количество закрывающих документов: счет-фактур, АВР, актов сверок. Это невыгодно.

Мы облегчили процесс организации командировок не только себе, но и другим компаниям. Изучив рынок поиска и бронирования коллективных мест проживания, запустили отечественный бренд гостиничного оператора с IT-платформой, позволяющей решить все проблемы. У нас уже был опыт по запуску отелей с международными гостиничными операторами Accor, IHG в России и в Казахстане.

Что такое Pana

Проект Pana — это эко-система в сфере гостеприимства. Она разделена на пять компонентов.

Платформа Pana предназначена для арендаторов и арендодателей. Первые могут выбрать и забронировать отель, апартаменты, квартиры, а вторые принимают заявки от гостей и могут контролировать состояние своей недвижимости.

Каждая собственность в партнерской сети управляется на операционной системе Pana. Она предоставляет такие преимущества, как: ускоренная регистрация гостей, контроль ценообразования, аналитика каналов продаж, а также возможность подключения сервисных услуг и управления запасами.

Мы облегчили процесс организации командировок не только себе, но и другим компаниям

Работая с застройщиками, владельцами, управляющими недвижимостью, мы предоставляем онлайн-инструменты и офлайн-решения, которые облегчают жильцам совместное использование домов и предоставляют владельцам больше выбора.

Для хозяев есть страхование Pana Insurance, которое обеспечивает покрытие на оговоренную сумму от порчи или хищения имущества.

Pana Boutique and Hotels — первая казахстанская сеть бутик-отелей для деловых поездок и семейного отдыха. Мы соединили этнические детали в декоре с современным сервисом для возрождения традиций местного гостеприимства. Интерьер каждого бутик-отеля основывается на региональных особенностях.

В наших отелях запрещено курить и распивать алкогольные напитки. Это позволяет спокойно и уютно провести время с семьей и детьми. В распоряжении гостей этно-кафе Tary и тренажерный зал.

Pana for Work — сервис по организации и управлению корпоративными и деловыми поездками. Он предоставляет возможность бронировать отели, апартаменты и конференц-пакеты по корпоративным тарифам на основании одного договора. Платформа позволяет снизить расходы, отслеживать местонахождение и затраты сотрудников, а также получать счета-фактуры из «одного окна».

Задача Pana Unique — привлечь внимание казахстанцев к местным туристическим объектам, развивать внутренний туризм и улучшать инфраструктуру. В этом проекте мы будем знакомить клиентов с уникальными местами и их историей, рассказывать, как туда добраться и что посмотреть.

Pana Experience призвана погрузить путешественников в местные сообщества, предлагая уникальные мероприятия, авторские туры с полным погружением в среду. Это будут конные прогулки, мастер-классы по приготовлению сыра на ферме, сбор яблок в садах.

О планах

С сервисом Pana, планируем охватить следующие регионы: Армения, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, Татарстан, Крым, Башкортостан, Дагестан, Грузия. Ожидаем туристический поток — более 40 000 000 туристов ежегодно.

К 2027 году в планах построить около 200 бутик-отелей с фондом в 6000 номеров, развернуть франшизу гостиничных комплексов в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане.

Для Pana Work привлечем больше 2500 компаний для сервиса командировок и около 2000 отелей для приема гостей. Этот проект будет работать только в Казахстане.

Цель на Pana Experience — создать около 4000 туров с местными экспертами.