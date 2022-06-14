Hard skills, критическое мышление и стрессоустойчивость. Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю

Познакомились с директором IT-компании Brand.uz и поговорили о том, как вести бизнес в сфере информационных технологий и сделать его успешным в Узбекистане.





Алишер Юсупов, 47 лет, город — Ташкент, IT-предприниматель, facebook





О себе

Я занялся предпринимательством сразу после окончания школы в 1992 году. Параллельно учился в институте, получал инженерное образование. Долгое время работал в сфере торговли, пока в 1998 году не перешел в компанию Brand.uz. Через три года ее учредители пригласили меня возглавить IT-часть. Мы занимались разработкой и рекламой в Интернете.

В то время мы открывали этот сектор как для себя, так и для всего рынка. Были пионерами, которые в то же время несли миссию просвещения — рассказывали о том, что узнавали сами.

Теперь мы занимаемся разработкой софта разного уровня, digital-проектами. Создаем собственные IT-проекты. Поддерживаем международную активность, ведем IT-акселераторы Tech4impact.uz, StartupFactory.uz, Green Business Platform, Science Accelerator for Central Asia. Вместе с партнерами из Казахстана и Кыргызстана участвуем в программе по запуску спутников в стратосферу для женщин.

О предпринимательстве в IT





IT-бизнес легко масштабируется, но в нем есть и недостатки. Технологии могут скопировать, к тому же они быстро устаревают. IT в чистом виде — неустойчивая модель. Чтобы бизнес был успешным, технологии должны быть лишь одним из элементов. Важно иметь дополнительный бэкграунд и знания в других сферах. Это может быть наука, образование или что-то другое. К примеру, разработчики не смогут создать мобильное приложение для агрономов без знания в этой области — им будет нужен специалист.

Чтобы бизнес был успешным, технологии должны быть лишь одним из элементов

В IT нет границ. Любой новый продукт входит в конкурентное поле со всем миром. Поэтому стоит иметь дополнительный элемент, который придаст вашему проекту устойчивости на рынке.

IT-предприниматель в первую очередь должен быть предпринимателем. Иметь: «мягкую кожу» — воспринимать любую новость, гибко реагировать на происходящее. А также: «твердый скелет» — не прогибаться перед обстоятельствами, идти вперед и верить в свои цели.

Человеку, который ведет технологический бизнес, нужно развивать критическое мышление, стрессоустойчивость, умение анализировать и принимать неудачи. Также ему понадобятся навыки работы с маркетингом и финансами.

О трендах





Могу выделить несколько общемировых трендов.

Кибербезопасность. Все больше информации переходит в цифровой формат. Ее необходимо защищать, поэтому специалисты в этой области будут востребованы.

Data Science. В мире накапливается большой пласт данных обо всем вокруг. Его нужно обрабатывать, делать из этой информации выводы. Это перспективное направление.

Искусственный интеллект. Со временем машины будут выполнять все больше функций. Например, люди будут доверять ИИ небольшие судебные дела и ждать беспристрастного решения.

В Узбекистане IT-технологии необходимы в нескольких жизненно важных секторах. Это водные ресурсы, агропромышленность, энергетика и климат. Традиционные решения здесь зачастую не работают. Нужны технологические решения, которые повысят эффективность работы этих отраслей.

Советы начинающим

Самое важное — пробовать. Придумывать проекты, участвовать в акселераторах и других активностях, развивать себя, участвовать в нетворкинг-сессиях и не бояться делать ошибки.

Высшее образование необходимо, но оно должно быть профильным — в той области, где вы будете работать. Учеба в университете дает знания, позволяет наработать нетворкинг, прививает дисциплину. Она расширяет туннель мировоззрения. При этом, будучи студентами, нужно создавать собственные проекты. Еще один хороший вариант — устроиться в большую компанию, набраться опыта, понять, как выстроены процессы.

Просто изучать языки программирования недостаточно. Много хороших разработчиков так и не становятся предпринимателями. Для этого нужно уметь смотреть на проблему с разных сторон, не только с позиции кода.





Источник фотографии на обложке: spot.uz