Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hard-skills-kriticheskoe-myshlenie-i-stressoustoychivost-kakie-navyki-nuzhny-uspeshnomu-it-predprinimatelyu
Hard skills, критическое мышление и стрессоустойчивость. Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю
80
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 17:50

Hard skills, критическое мышление и стрессоустойчивость. Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю

Познакомились с директором IT-компании Brand.uz и поговорили о том, как вести бизнес в сфере информационных технологий и сделать его успешным в Узбекистане.


Алишер Юсупов, 47 лет, город — Ташкент, IT-предприниматель, facebook

WhatsApp Image 2022-06-14 at 17.26.20.jpeg

О себе

Я занялся предпринимательством сразу после окончания школы в 1992 году. Параллельно учился в институте, получал инженерное образование. Долгое время работал в сфере торговли, пока в 1998 году не перешел в компанию Brand.uz. Через три года ее учредители пригласили меня возглавить IT-часть. Мы занимались разработкой и рекламой в Интернете.

В то время мы открывали этот сектор как для себя, так и для всего рынка. Были пионерами, которые в то же время несли миссию просвещения — рассказывали о том, что узнавали сами.

Теперь мы занимаемся разработкой софта разного уровня, digital-проектами. Создаем собственные IT-проекты. Поддерживаем международную активность, ведем IT-акселераторы Tech4impact.uz, StartupFactory.uz, Green Business Platform, Science Accelerator for Central Asia. Вместе с партнерами из Казахстана и Кыргызстана участвуем в программе по запуску спутников в стратосферу для женщин.

О предпринимательстве в IT


IT-бизнес легко масштабируется, но в нем есть и недостатки. Технологии могут скопировать, к тому же они быстро устаревают. IT в чистом виде — неустойчивая модель. Чтобы бизнес был успешным, технологии должны быть лишь одним из элементов. Важно иметь дополнительный бэкграунд и знания в других сферах. Это может быть наука, образование или что-то другое. К примеру, разработчики не смогут создать мобильное приложение для агрономов без знания в этой области — им будет нужен специалист.

Чтобы бизнес был успешным, технологии должны быть лишь одним из элементов

В IT нет границ. Любой новый продукт входит в конкурентное поле со всем миром. Поэтому стоит иметь дополнительный элемент, который придаст вашему проекту устойчивости на рынке.

IT-предприниматель в первую очередь должен быть предпринимателем. Иметь: «мягкую кожу» — воспринимать любую новость, гибко реагировать на происходящее. А также: «твердый скелет» — не прогибаться перед обстоятельствами, идти вперед и верить в свои цели.

Человеку, который ведет технологический бизнес, нужно развивать критическое мышление, стрессоустойчивость, умение анализировать и принимать неудачи. Также ему понадобятся навыки работы с маркетингом и финансами.

О трендах


Могу выделить несколько общемировых трендов.

Кибербезопасность. Все больше информации переходит в цифровой формат. Ее необходимо защищать, поэтому специалисты в этой области будут востребованы.

Data Science. В мире накапливается большой пласт данных обо всем вокруг. Его нужно обрабатывать, делать из этой информации выводы. Это перспективное направление.

Искусственный интеллект. Со временем машины будут выполнять все больше функций. Например, люди будут доверять ИИ небольшие судебные дела и ждать беспристрастного решения.

В Узбекистане IT-технологии необходимы в нескольких жизненно важных секторах. Это водные ресурсы, агропромышленность, энергетика и климат. Традиционные решения здесь зачастую не работают. Нужны технологические решения, которые повысят эффективность работы этих отраслей.

Советы начинающим

Самое важное — пробовать. Придумывать проекты, участвовать в акселераторах и других активностях, развивать себя, участвовать в нетворкинг-сессиях и не бояться делать ошибки.

Высшее образование необходимо, но оно должно быть профильным — в той области, где вы будете работать. Учеба в университете дает знания, позволяет наработать нетворкинг, прививает дисциплину. Она расширяет туннель мировоззрения. При этом, будучи студентами, нужно создавать собственные проекты. Еще один хороший вариант — устроиться в большую компанию, набраться опыта, понять, как выстроены процессы.

Просто изучать языки программирования недостаточно. Много хороших разработчиков так и не становятся предпринимателями. Для этого нужно уметь смотреть на проблему с разных сторон, не только с позиции кода.


Источник фотографии на обложке: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #технологии #узбекистан #it
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
15 приложений для удобной жизни в Тбилиси: от такси до электронных книг
10748
Как стартапы помогают увеличивать продажи и возвращать клиентов
16781
QazTracker. Уникальный стартап для фермеров, который на любом расстоянии может следит...
2258
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.