«Важен сплоченный дух команды разработчиков», — предприниматель из Кыргызстана о том, как вести успешный бизнес в IT-сфере

Поговорили с IT-предпринимателем из Кыргызстана о том, что помогло ему в создании своей компании и какие он видит тренды в индустрии.





Аскар Бегалиев, 27 лет, город — Бишкек, основатель и генеральный директор IT-компании Oracle Digital, @odigital.app





О себе

Интерес к сфере информационных технологий у меня появился после изучения и пробной разработки первого проекта в 2015 году. Я понял, что IT — это будущее. Увидел отличные возможности как для личного роста, так и для вклада в общество.

Тогда я вместе с командой работал на аутсорс в странах Европы и Юго-Восточной Азии. В определенный момент зародилась идея о построении собственного бизнеса.

В этом году моей компании Oracle Digital исполняется четыре года.

О предпринимательстве в IT

В сфере информационных технологий возможно создание компании, которая за короткий срок может вырасти и превратиться в стабильный бизнес. Она охватывает все области деятельности, а спрос растет каждый день. Также здесь отсутствуют региональные, возрастные и иные ограничения.

Предприниматель должен развивать в себе такие навыки, как умение планировать и ставить цели

IT-компания — это производство, где программное обеспечение создается в процессе интеллектуального труда. Важен сплоченный дух команды разработчиков, которые могут быстро обучаться и двигаться вперед. Ведь сегодня информационные технологии не стоят на месте.

IT предприниматель должен не бояться рисковать и брать на себя ответственность, так как в бизнесе бывают разные ситуации. Нужно обладать «мягкими» навыками, чтобы продавать свои услуги и понимать клиентов. Лучше всего комбинировать их вместе с Hard Skills.

Также предприниматель должен развивать в себе такие навыки, как умение планировать и ставить цели.

О трендах

Сегодня главной темой и трендом стали блокчейн технологии, которые децентрализуют процессы, обеспечивая безопасность и неизменность данных.





Еще в 2019 году я запустил проект Netex.kg — первую криптобиржу в Кыргызстане, на которой пользователи могут покупать, продавать, хранить, обменивать и оплачивать криптовалютами коммунальные и другие услуги. В 2020 году он был продан. Но моя компания и сегодня занимается постоянной доработкой и поддержкой.

Могу отметить искусственный интеллект. Эти технологии уже существуют в разной форме, а также и метавселенные. Интересно, кто будет первопроходцем в этой сфере и построит Мetaverse в таком формате, в котором мы ее представляем.

Советы начинающим

Тем, кто хочет построить бизнес в IT-сфере советую участвовать в программах акселерации. В них можно получить хорошие возможности и приобрести необходимые знания. Отличный пример для Кыргызстана — Accelerate Prosperity. Это инициатива Сети развития Ага Хана в Центральной и Южной Азии, которая помогает стартапам получить технический опыт и инвестирует в них суммы до 50 000 $.

Я знаю отличные проекты, которые были поддержаны этим акселератором и работают на рынке КР: Codify LMS, Makers.