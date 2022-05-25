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Made in Kazakhstan: Амирхан Омаров о том, как казахстанский бизнес работает в Дубае
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25.05.2020

Made in Kazakhstan: Амирхан Омаров о том, как казахстанский бизнес работает в Дубае

Рано или поздно любой растущий бизнес решается на рискованный шаг — выйти за пределы отечественного рынка. Так случилось и с руководителем казахстанского стартапа Parqour Амирханом Омаровым. В 2021 году он вместе с командой принял решение внедрять и развивать технологию «умных парковок» в Дубае и открыл офис в ОАЭ. О том, как это было, с какими подводными камнями он столкнулся и какие советы дал начинающим предпринимателям, читайте в нашем интервью.


Амирхан Омаров, предприниматель, основатель Smart Parking

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Как все началось


Планы по выходу на рынок Дубая и в целом Ближнего Востока были всегда. Просто мы не определили для себя даты. В октябре 2021 года я находился в Бразилии на рыбалке с друзьями, когда написали из команды QazTrade Accelerator о том, что нас отобрали в список компаний, которые будут проходить экспортную акселерацию на рынки Узбекистана, ОАЭ и Кыргызстана. Так как в Узбекистане и Кыргызстане мы уже были, я решил выбрать ОАЭ. На обратном пути из Бразилии в Казахстан я на два дня остановился в Дубае и посмотрел парковки. В итоге пешком прошелся по более чем 100 парковкам города. За этот короткий период понял, что рынок есть, наше решение будет пользоваться спросом. И более того, договорился с одной крупной компанией по недвижимости о пилотном запуске нашего решения в 45-этажном БЦ Concorde Tower, где 8 этажей парковки.


Об офисе и команде в Дубае


У нас два офиса: один в Concorde Tower, на нашем первом объекте, второй — в коворкинге WeWork, в районе Dubai World Trade Center. В команде пять человек, практически все из Казахстана. Наш офис в Дубае возглавляет Бахтияр Рахматтулаев, мой давний друг и в недавнем прошлом сотрудник отдела консалтинга KPMG, компании «большой четверки». Коллеги из дубайского офиса занимаются развитием бизнеса и поддержкой уже установленных наших систем в парковках ОАЭ.

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Особенности ведения бизнеса на Ближнем Востоке


Довольно много иностранцев делают бизнес и строят карьеру на Ближнем Востоке, от США и Западной Европы до Дальнего Востока и Латинской Америки, в том числе немало выходцев из Центральной Азии и СНГ. Ничего необычного в плане ведения бизнеса нет. До января 2022 года было сложно привыкать к тому, что пятница — выходной день, а воскресенье — рабочий. Но недавно ОАЭ адаптировался под международные стандарты. Уверен, что казахстанцы могут и должны делать бизнес в данном регионе.


О возможностях для рынка IT-услуг в ОАЭ


В ОАЭ и регионе продолжается активная стройка: новые районы и города. В Саудовской Аравии, например, строят новый мегаполис NEOM. Поэтому вижу большие перспективы для технологий в сфере строительства, недвижимости, умных домов, умного города и умного транспорта. Для других технологий тоже, думаю, есть перспективы. Регион не так насыщен конкуренцией, как США или Юго-Восточная Азия.

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О рыночных барьерах для казахстанских экспортеров услуг при выходе на внешние рынки


Имиджу Казахстана недостает образа технологичной страны, в отличие от соседних России, Украины, Белоруссии, не говоря уже про Израиль, Сингапур и так далее. Но для технологического сектора это не критично: люди в отрасли не смотрят на страну происхождения.

Если сравнивать с Россией, Украиной, Индией, Китаем, Израилем, то у нас нет сильных деловых и культурных связей с основными регионами мира: США, Европа и Ближний Восток. Нет больших диаспор, культурных центров. Мало казахстанцев в бизнес-структурах в данных регионах. Соответственно, мало доступа в бизнес-сообщества в данных регионах. Но это не должно останавливать. Хороший продукт, будь то технология или производство, всегда найдет своих клиентов.

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#kpmg #оаэ #парковка #smartparking #амирханомаров
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.