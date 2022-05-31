Генеральный директор компании 10Tech о ведении IT-бизнеса, трендах сферы и советах начинающим

Познакомились с успешным предпринимателем в сфере информационных технологий и поговорили об особенностях индустрии, ее развитии и трендовых направлениях.





Бауыржан Шалабеков, 44 года, город — Нур-Султан, генеральный директор компании 10Tech, facebook





О себе





Я не IT-специалист. У меня диплом Казахской государственной академии управления по специальности: «Организация банковского дела». Долгое время работал в банковской сфере. В 2014 году понял, что выгораю, решил изменить что-то, пересмотреть взгляды на жизнь. Уехал в США на языковые курсы, там прожил больше года.

Вернувшись, понял, что не хочу становиться наемным работником и нужно заниматься собственным бизнесом. В 2016 году появилась компания 10Tech. Мы выбрали AR и VR технологии как основную отрасль по ряду причин. Я считаю, что нужно разбираться в технологических новшествах. Верю, что это перспективное направление. Также думаю, что человек может вести любой бизнес, главное, как он адаптируется и понимает проблематику сферы.

Я переходил из зоны комфорта в непредсказуемость нового бизнеса, учился на ошибках. Мы были пионерами в этой отрасли, создавали продукты, меняли рынок Казахстана. В 2017 году помогли Eurasian Resources Group провести «Форум Инноваторов». В его рамках создали цифровую версию горнодобывающего предприятия и разработали модель, которая помогала менеджерам среднего звена принимать лучшие решения. Проект работал на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 1. Благодаря ему компании в Казахстане стали лучше воспринимать наши технологии. А мы нашли свой рынок.

Через два года 10Tech стала единственным на постсоветском пространстве бизнес-партнером Microsoft HoloLens. В 2020 году мы получили партнерство от дочерней компании Meta — Oculus и HTC.

Сегодня мы эксперты в рамках виртуальной и дополненной реальности в странах ЕАЭС. Среди клиентов — крупные частные компании и квазигосударственный сектор.

О предпринимательстве в IT





Любой бизнес — это производство. В IT-сфере программное обеспечение создается в процессе интеллектуального труда, в офисах или даже удаленно. IT-продукт можно развернуть быстро и относительно экономно. Но предсказать, как он будет принят на рынке, сложно. Большинство предприятий боятся инновационных решений. Это неправильно. Чем раньше вы начинаете интегрировать новые технологии, тем больше шансов удержаться на рынке.

IT-предприниматели должны продавать, объяснять и рассказывать. Без этих навыков бизнес обречен. Главное — знать, как находить клиентов, вести диалог. Потому что никто, кроме тебя не сможет правильно раскрыть твою идею. А без этого нет продаж.





Нужно понимать, какой продукт продаешь. Казахстану нужны экспортоориентированные решения, которые будут продаваться не столько в нашей стране, сколько за рубежом. Ведь частных компаний у нас не так много.

Предприниматель в IT должен искать партнеров, которые помогут раскрыть технологические процессы, направить компанию в нужное русло. Я занимаюсь этим бизнесом последние шесть лет, но некоторые вопросы все еще не понимаю до конца. Поэтому нанимаю людей, которые знают больше меня.

О трендах

Могу выделить технологии Big Data. Каждый день в мире формируются массивы больших данных во всех направлениях: электронное правительство, социальные сети, облачные сервисы вроде iCloud. Обработка этих данных может помочь выстраивать тренды, предсказывать потенциальные исходы разных ситуаций.

Верю в блокчейн. Технология еще не доведена до совершенства, но в перспективе будет полезна для всех отраслей экономики благодаря понятию смарт-контракт. С его помощью можно заключать договора, которые гарантируют, что обмана не будет. С помощью блокчейна можно отслеживать транзакции криптовалют. Это позволит создать прозрачную платежную систему. В таком случае никто не украдет деньги, они становятся именными. Перспектива перехода наличных в цифровые средства не за горами.

Развиваются технологии дополненной и виртуальной реальности. Метавселенная — новое направление, которое позволяет людям работать, развлекаться и отдыхать в цифровом мире.

Советы начинающим

Советую обратить внимание на инкубаторы и акселерационные программы. Нужно изучить доступную инфраструктуру, сделать выбор и двигаться в этом направлении.

Советую обратить внимание на инкубаторы и акселерационные программы

Astana Hub — серьезная организация, которая достигла хороших результатов в последние годы. Здесь большое количество программ с элементом обучения и формирования полезных навыков. Они часто привлекают зарубежных специалистов. В Алматы можно обратиться в Tech Garden или MOST Ventures.

Если вы начали свое дело, значит, достаточно сформировались. Не нужно бояться. Рискуйте, но делайте это оправданно. Просчитайте возможные потери и преимущества. IT-сфера динамична. Иногда начинать с провалов — это нормально.

Не стоит останавливаться на правиле Friends, Family and Fools и обращаться не только к семье, друзьям и «дуракам». Лучше искать партнеров, которые помогут достичь результата.