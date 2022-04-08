Сколько стоит жизнь в Тбилиси: аренда жилья, продукты, покупки и развлечения

Мы поговорили с русскоязычными жителями Тбилиси и узнали о расходах на жилье, транспорт, сотовую связь и многое другое в этом городе.





Малика Ахметжанова, город — Тбилиси, SMM менеджер и балетмейстер, @malika_senorita

В Тбилиси я живу с декабря 2021 года.

Жилье

На данный момент цены на аренду недвижимости в Тбилиси взлетели в два-три раза. Раньше однокомнатную квартиру в спальном районе Тбилиси, например, в Сабуртало можно было снять за 250-300$ при условии заключения контракта от шести месяцев и более. В центре, конечно, дороже: от 500$ до 800$ и выше.

Искать квартиру можно через риелторов либо на местных сайтах непосредственно у хозяев — myhome.ge, ss.ge.

Если же вы приезжаете на короткий срок, проще найти подходящее жилье через Booking или Airbnb.

Коммунальные услуги дороже, чем в Казахстане. Средний счет за газ в двухкомнатной квартире —19-32$ в месяц. Горячая и холодная вода недорогие, примерно 1$ в месяц на одного проживающего в квартире человека.

Отмечу, в Грузии нет коммунального предприятия, обеспечивающего граждан водой. Есть несколько частных компаний, отвечающих за поставку воды.

Транспорт

До 1 февраля проезд в автобусах и метро был дешевый — 0,5$. Теперь — 1$. Метро чистое, две ветки охватывают почти весь город. В автобусах тоже чисто и ухожено.

Сотовая связь

Экспаты чаще всего подключают безлимитный мобильный интернет. Он стоит примерно так же, как и в Казахстане. Чуть дешевле, если брать пакет по дням, а не по месяцам.

Стоимость SIM карты 1-3$, номер можно выбрать.

Еда

Теперь цены примерно такие же, как в казахстанских магазинах. С той лишь разницей, что овощи и фрукты чуть дешевле, при этом более свежие и вкусные.

Средний чек в ресторанах такой же, как в Казахстане. Можно выбрать ресторан класса люкс или хороший ресторан средней руки.

Развлечения и здоровый образ жизни

Медицина в Грузии дорогая. Есть страховки GPI, ARDI, «Унисон». Например, GPI пакет «Классик» — покрытие 30%-100%, в зависимости от того, какая требуется манипуляция. Стоимость везде разная — 9-13$ в месяц на человека.

Фитнес-индустрия и танцевальная сфера развиты неплохо. В среднем абонементы стоят так же, как и в Казахстане.

Дополнительные расходы

Цены на одежду и обувь в масс-маркетах такие же, как и во всех странах СНГ.

Выбор развлечений для детей небольшой. Только-только появляются различные секции и кружки.

Отдыхать грузины любят в барах. Много общаются, почти не сидят в телефонах.

Также грузины любят караоке.

О жизни и э кономии

У большинства населения уровень жизни не высокий. Средняя зарплата — 160-230$.

Всем переезжающим на длительное время, советую вступать в чаты и группы экспатов. Там люди охотно делятся разными советами и лайфхаками, например, скидочными промокодами на такси и заказ еды.

Виктория Сокол, 27 лет, город — Тбилиси, бухгалтер, @vikoniada





Я переехала в Тбилиси полгода назад с мужем и дочкой. Супруг работает в сфере SMM.

Жилье

Средняя цена аренды за квартиру с одной спальней — 500$ в месяц, покупка — от 40 000$ за квартиру в 55 квадратных метров. Мы снимаем двухкомнатную квартиру площадью 78 квадратных метров за 400$.

В Грузии нет центрального отопления, у всех собственный обогрев, поэтому за трех человек за газ мы платим зимой 32$ в месяц, за электроэнергию — 42$, за воду и услуги вывоза мусора — 3$.

Транспорт

В Тбилиси — дешевый транспорт. Средняя стоимость поездки на такси 1,62$.

Цена страховки 29$ на три месяца, цена дизельного топлива 1,42$.

Сотовая связь

Есть несколько операторов, мы выбрали самый выгодный тариф: 2,2$ в неделю, полный безлимит. Интернет раздаем на домашний ноутбук. Так же есть отдельные тарифы на звонки и интернет, например, 5 ГБ в месяц стоит 3,9$.

Еда

В Грузии на полках чаще всего можно встретить продукты из трех стран: Грузия, Украина и Россия. Хлеб стоит 0,32$, литр молока — 1$, десяток яиц — 1$, килограмм филе курицы — 4,85$, вырезка говядины — 7$. Мы покупаем все продукты на рынке, там больше выбора. Из минусов: дорогая морская рыба и морепродукты.

Грузинская кухня — одна из самых вкусных. Здесь можно дешево и сытно поесть. Средний чек на одного без алкоголя — 4-8$.

Наша семья тратит на питание в месяц 807$.

Развлечения и здоровый образ жизни

В Тбилиси есть несколько хороших театров, один даже русскоязычный. Цена билетов: от 3,2$ до 9,7$. Цены в кинотеатры: от 5,5$ до 10$.

Для семей с детьми есть большой развлекательный центр на возраст от двух лет со множеством аттракционов. Стоимость аттракционов от 1$ до 3$, но выгодно покупать тариф, например, на весь день — 9,7$.

Медицина платная, можно оформить страховку, цены от 194$ в год. Стоматология в Грузии хорошего уровня и недорогая. Удаление зуба или пломбирование 26$, чистка — 13$, установка брекетов на две челюсти — 258$.

Дополнительные расходы

Я люблю секонд-хенды, поэтому мы одеваемся там. Средняя цена на вещи: от 0,3 до 1,6$, обувь — 9-16$.

Ребёнка водим в частный детский сад — 194$ в месяц.

Главная особенность Грузии — люди и общение. Поэтому надо привыкнуть к живому общению, а не бездушным доставкам из супермаркета. Можно и нужно покупать продукты на рынке — они там не только вкуснее, но и дешевле. Одеваться в секонде — не только из-за качества одежды, но и ради сохранения экологии. Ходить пешком, потому что лифты платные.

О жизни и экономии

Средняя зарплата в столице 260-322$. Для экспатов работы нет, но можно открыть свое дело. В Грузии маленький налоговый процент на бизнес, а открыть ИП можно буквально за 10 минут в Доме юстиций.

Снежана Макогоненко, 34 года, город — Тбилиси, преподаватель английского языка, @tbilisistillovesme

Я переехала в Тбилиси в октябре 2016 года. Веду Telegram-канал и провожу прогулки по городу, показываю интересные места.

Жилье

Цены зависят от района: чем ближе к центру, тем дороже. В последний месяц цены поднялись из-за наплыва людей. Если раньше можно было снять хорошую квартиру за 400-500$, то теперь она стоит 800-1000$. Квартира с одной спальней в центре обойдется в 600-800$, на окраинах — 300-500$. Цена за квадратный метр начинается от 1000$.

Цены на коммунальные услуги зависят от провайдера и того, сколько людей прописаны в квартире. Мы платим за газ, свет, воду и вывез мусора. За воду — чуть больше 1,3$ и за свет — 5-13$.

Транспорт

Проезд в метро, автобусах и маршрутках стоит меньше доллара. Самое популярное такси — Bolt, аналог Uber. В среднем поездка по городу стоит от доллара.

Сотовая связь

В Грузии есть три мобильных провайдера — это Geocell, Magti и Beeline. В целом я не звоню и не пользуюсь SMS, только интернетом. В месяц уходит 6-8$.

Еда

Цены на овощи и фрукты отличаются зимой и летом. Например, помидоры и огурцы зимой стоят 3-4$, а летом — меньше доллара за килограм.

Если есть в ресторане, средний чек без алкоголя выйдет в 9-13$ на человека.

Развлечения и здоровый образ жизни

Если тусить в ночных клубах, вход зачастую бесплатный. Билеты в кино стоят: от 3$ до 8$. Вход в музей стоит 2-3$. Можно поехать в горы и заняться хайкингом, погулять в парках.

Пломба может стоить от 19$. У меня стоматолог за одну пломбу брал 48$. Зависит от того, у кого и где вы лечитесь. Страховки для неграждан существуют. Этим занимаются страховые компании. Тарифы разные, в среднем будет стоить от 9-14$ до 25-32$. Для граждан Грузии, цены другие.

Бассейны есть, их несколько. Цены на абонемент от 64$. Есть несколько сетей спортивных залов, где можно купить абонемент и заниматься с тренером. Простые абонементы стоят 38$, а более дорогие — 80-130$ в месяц. В среднем занятия йогой стоят 4-6$.

Дополнительные расходы

В Тбилиси есть масс-маркет по типу Zara, H&M. Также есть популярный рынок «Лило», где можно купить все. В основном все одеваются на рынке.

О жизни и экономии

Я экономить не умею, но можно снимать квартиру не в центре, покупать продукты на развес на локальных рынках, пользоваться общественным транспортом, подключать интернет по акции.

Средняя зарплата достаточно низкая — это 258-322$ в месяц. Например, кассиры в местном супермаркете получают 130-160$ за смену.