Широкий кругозор и тайм-менеджмент: 5 руководителей о важных качествах лидера

Сергей Лукьянов, 45 лет, город — Алматы, Председатель Правления АО «Фридом Финанс», Председатель Совета Директоров ПК «Freedom Finance Global PLC»





Работа руководителя — это в первую очередь, общение и работа с людьми. Для меня важно, чтобы наши специалисты оставались профессионалами. Когда мы принимаем нового сотрудника, стараемся сделать так, чтобы он влился в коллектив, работал в команде. Это важно.

Для лидера важны такие качества, как ответственность, умение договариваться с людьми, вдохновлять их, понимать и поддерживать.

Руководитель должен иметь широкий кругозор, разбираться во всех аспектах бизнеса. Но при этом, он не должен быть профессионалом во всех областях. Скорее, лидер собирает вокруг себя специалистов, каждый из которых на голову выше него в своей отрасли.

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Даурен Тулебаев, 36 лет, город — Нур-Султан, Генеральный директор IT-холдинга Kazdream





Чтобы быть лидером нужно развивать в себе харизму, порядочность, решительность, эмпатию. К тому же важно уметь вселять в других людей уверенность.

Когда нас было пятеро, я занимался всем: и кадрами, и продажами, и закупками. По мере роста компании делегировал функции другим людям. А когда в компании сформировалось больше десяти Департаментов и появилось больше 400 сотрудников, естественным путем перешел на уровень стратегического управления. Сейчас я практически не участвую в операционной работе. За все аспекты отвечают Директора департаментов. А я слежу за тем, чтобы бизнес рос и развивался.

Был момент, когда я работал по 16 часов в сутки, без выходных. Многие руководители проходят через это. В результате я перегорел и вывел для себя несколько правил. Первое — бронировать время как для деловых, так и для личных дел. Даже если вы хотите почитать книгу в течение часа или прогуляться с детьми. Второе — вносить все дела в календарь и шерить его сотрудникам, чтобы они знали, чем вы заняты в данный момент. Третье — до обеда я решаю внутренние вопросы, после обеда выезжаю на встречи.

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Галим Хусаинов, глава АО «Банк ЦентрКредит»





Руководитель — это не сама цель. Цель — достичь общего успеха, через который приходит личный. Поэтому для меня руководство — это навык управления людьми, построения системы, которая будет эффективно работать, даже без надзора руководителя. Когда ты достигаешь такого результата, можно сказать, что у тебя, как у лидера что-то получилось.

В хорошем коллективе специалисты постоянно прогрессируют, развивают свои компетенции. Поэтому самое главное в работе руководителя — давать другим людям возможность расти и создавать соответствующую среду для этого роста.

Чтобы постоянно развиваться, я читаю бизнес-литературу. В книгах можно найти отдельные разумные вещи, неординарные идеи. Помимо этого, стараюсь много общаться с сотрудниками и друзьями, черпаю много актуальной информации от них. Читаю новости, бизнес-издания, специализированные медиа. Стараюсь посещать коучинговые сессии, где узнаю новое относительно личностного роста и командной работы.

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Ержан Ниязалиев, 30 лет, город — Алматы, Генеральный директор Akniet Group





Руководитель должен быть мостом между сотрудниками и целями, которые стоят перед ними. Управленец помогает членам команды сократить путь до цели и сделать его более комфортным. Руководитель должен разбираться в разных направлениях деятельности бизнеса. Понимать элементарные вещи в юридической и финансовой сферах, в области автоматизации бизнес-процессов. Уметь собрать вокруг себя профессионалов в каждом из направлений.

У каждого CEO в процессе интенсивной работы появляется информационный голод. У меня много друзей-управленцев, каждый из которых — профессионал в своей отрасли. Мы встречаемся каждый месяц и делимся своими взглядами, опытом, новостями.

Также я читаю портал vc.ru, где всегда можно найти информацию по делу, и РБК. Люблю и часто читаю книги по развитию. Самообучение — это самый эффективный путь развития.

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Сергей Лещенко, 42 года, город — Алматы, Генеральный директор Microsoft Kazakhstan





Быть руководителем — значит прежде всего заботиться о команде. Задача руководителя — сформулировать цель и прояснить ее с ключевыми участниками. Далее командно вырабатывать и внедрять решения, задающие правильный вектор развития компании с учетом ее сильных сторон, целей, тенденций рынка и ценностей бизнеса, и не бояться брать на себя ответственность за эти решения. От того, насколько лидер способен оценить текущую ситуацию и предугадать тренды, быстро адаптироваться самому и облегчить процесс адаптации к новшествам своей команде, зависит стабильность функционирования бизнеса.

Открытость новому, готовность постоянно изучать свою сферу, понимание того, как оптимизировать рабочие процессы — все это неотъемлемые составляющие управленческой деятельности.

В современных реалиях важно не бояться пробовать и внедрять новые модели работы и подходы, отслеживать реакцию рынка на вводимые изменения. И, конечно, делиться опытом и экспертизой с командой.

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