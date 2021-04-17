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Руководители компаний в Казахстане о преимуществах и сложностях управления
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17.04.2020

Руководители компаний в Казахстане о преимуществах и сложностях управления

Максим Мельник, 31 год, город — Киев, CEO маркетплейса Satu.kz, facebook


Максим Мельник 4.jpg

Быть руководителем — это большая ответственность. Твое эмоциональное состояние часто зависит от результатов проекта. Если «падает» проект, падаешь и ты. Нужно научиться с этим справляться. Лидер должен быть эмоционально устойчив и передавать эту устойчивость команде.

Также руководитель выполняет роль архитектора системы. Например, если маркетинг не может помириться с продажами, задача руководителя — сделать их общение здоровым и конструктивным.

Хороший руководитель в душе достигатор. Это история о том, что главное — победа, а не участие.

Лично я кайфую от того, как растет моя команда. Мне нравится, что многие сотрудники достигли результатов благодаря тому, что работают в проекте, которым я руковожу. Эта история мне нравится и очень драйвит. Когда растет моя команда, расту и я.

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Нина Быченко, генеральный директор HeadHunter Казахстан


Нина Быченко

Преимущество позиции руководителя в том, что ты можешь быть задействован сразу в нескольких направлениях работы, а значит, развиваться в разных сферах.

Когда ты становишься руководителем, взгляд на многие вещи меняется. Ты иначе начинаешь смотреть на принятые когда-то решения, на команду, на задачи и цели бизнеса.

Также у тебя появляется свобода принятия решения, а вместе с этим высокий уровень ответственности. Говорят, когда что-то идет не по плану — это ошибка руководителя, а когда все идет хорошо — это заслуга команды. Я абсолютно согласна с этим утверждением.

Я за поддержку work-life balance, хотя, будучи руководителем, иногда это делать нелегко.

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Нариман Мукушев, 36 лет, город — Нур-Султан, управляющий директор IT-холдинга BI Group, @nmukushev


Нариман Мукушев


Когда ты начинаешь карьеру и смотришь на кабинет руководителя, думаешь, что ему там классно, что он ничего не делает, только раздает всем задачи. А когда сам попадаешь в кресло руководителя, смотришь на сотрудников и думаешь, как классно быть просто исполнителем, хорошо выполнять свои задачи и не думать о стратегических вещах, нести микроответственность, не принимать решения, от которых зависит судьба компании.

Но именно это меня привлекает в работе руководителя. Мне нравится принимать решения, которые реально меняют компанию. Это дает мне возможность внести свой вклад, со своей стороны повлиять на развитие страны. Одна из больших мотиваций — возможность оставить свой след в истории.

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Илья Дыбов, 34 года, город — Алматы, генеральный директор ТОО «Доктор Веб — Центральная Азия»


илья дыбов

Быть руководителем для меня — это новый опыт, вызов. Теперь я смотрю на те же самые вещи с другой стороны. Перед каждым решением оцениваю и сопоставляю множество разных факторов, условий, расходов. Это расширяет кругозор, меняет характер и взгляды.

Особенности работы руководителя — ответственность и многозадачность, которые могут выматывать. Также всегда важно помнить, что успех лидера — это успех компании, а значит, успех всех подразделений. То есть твоя результативность уже не зависит только от тебя. Поэтому, в первую очередь, нужно сделать так, чтобы все люди могли с комфортом работать, а уже потом заниматься своими делами и задачами. А если не успел доделать свои задачи до конца рабочего дня, выполняешь их дома.

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Азамат Османов, город — Алматы, председатель правления Magnum Cash&Carry, @azamatosmanov


Азамат Османов

Чтобы творить большие вещи, рабочего времени недостаточно. Поэтому, когда я вижу, что идеи, на которые мы потратили часть своей жизни, воплощаются в большие проекты, приносящие пользу компании и обществу, я испытываю драйв.

Любой нормальный руководитель не любит поражения. Но я понимаю, что ошибки важны, они показывают, над чем нам нужно работать.

Также руководитель должен уметь говорить «нет», увольнять, принимать обратную связь. Желание найти компромисс искушает, но угодить всем сложно. Это то, с чем каждый руководитель сталкивается и борется. Подобные ситуации эмоционально затратны и не всегда приятны.

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