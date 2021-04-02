CEO «Доктор Веб» в Центральной Азии о том, почему руководителю важно окружать себя единомышленниками

Илья Дыбов, 34 года, город — Алматы, генеральный директор ТОО «Доктор Веб — Центральная Азия»





О карьере и развитии «Доктор Веб»

Моя карьера началась в 2008 году в компании «Доктор Веб» сразу после окончания университета. Я работаю здесь уже больше 12 лет.

Начинал с позиции менеджера по работе с партнерами. Мы занимались продвижением бренда, доносили до партнеров информацию о том, какие продукты у нас есть, как с ними работать, какие возможности они дают. За это время я посетил практически все областные центры и крупные города Казахстана. Организовывал партнерские семинары, мероприятия для корпоративных пользователей. Через некоторое время я стал старшим менеджером, обучал и курировал работу коллег. Затем стал руководителем отдела, занимался наймом сотрудников, разработкой мотивационных программ для команды. А в прошлом году меня назначили генеральным директором представительства «Доктор Веб» в Казахстане.

«Доктор Веб» — это российский разработчик антивирусного программного обеспечения. Это один из первых в мире антивирусов, разрабатывается с 1992 года. Основное направление работы — предоставление антивирусной защиты корпоративным пользователям. Также есть продукты для домашних пользователей. Наши решения используют крупные компании и государственные структуры. Мы выступали в качестве партнеров по информационной безопасности на таких мероприятиях, как Азиада, Универсиада, «Экспо-2017».

Основной офис нашего представительства находится в Алматы. В Казахстане наш продукт хорошо знают, у нас сотни тысяч пользователей. Также мы курируем другие страны Центральной Азии и Закавказья. Работаем над тем, чтобы там наш продукт тоже стал популярным.

О корпоративной культуре

Мы всегда уделяем большое внимание команде и ее сплоченности. Наши сотрудники тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому важно, чтобы все они чувствовали себя комфортно.

С 2009 года внутри компании мы проводим ежегодный чемпионат по боулингу. Отмечаем вместе значимые даты и события, проводим тимбилдинги. В среднем сотрудники работают у нас в компании в течение семи лет.

Мы всегда уделяем большое внимание команде и ее сплоченности





Также я работаю над тем, чтобы в офисе росла открытость. Стараюсь сформировать такую культуру, когда любой сотрудник может выразить свое мнение, задать вопрос любому коллеге или руководителю.

В планах ввести анонимную оценку коллег, начиная от менеджеров и заканчивая генеральным директором. Это поможет понять, над чем нам всем стоит поработать.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это лидер, который определяет цель работы компании, модель ведения бизнеса и ведет людей за собой. Для меня это большая ответственность не только за себя и свои достижения, но и за всех сотрудников.

Руководитель должен правильно доносить до команды цель работы, объяснять, какими методами эта цель будет достигнута. Также важно уметь зажигать людей на достижение результата, поддерживать их инициативы, направлять.





Для меня важно быть открытым к диалогу. Часто сотрудник, работая в своем направлении или регионе, разбирается в нюансах своей деятельности гораздо лучше. Поэтому важно слушать коллег, вступать в диалог, принимать совместные решения.

Стараюсь окружать себя единомышленниками — людьми, которые поддерживают бизнес-модель, которую ты выбрал. Также ценю в членах команды личностные качества. Важно, чтобы у всех сотрудников были общие ценности, чтобы они стремились не подвести коллектив. При этом каждый из них — индивидуальность с собственной энергетикой.

Я постоянно слежу за новостями в сфере технологий. Также мы с коллегами каждый день обмениваемся полезной информацией. Но так как я не технический специалист, а менеджер, я также читаю новости в области политики, законодательства. Размышляю о том, как наша компания может стать частью программ развития страны, в чем мы можем помочь.

О преимуществах и сложностях

Быть руководителем для меня — это новый опыт, вызов. Теперь я смотрю на те же самые вещи с другой стороны. Перед каждым решением оцениваю и сопоставляю множество разных факторов, условий, расходов. Это расширяет кругозор, меняет характер и взгляды.

Быть руководителем для меня — это новый опыт, вызов







Особенности работы руководителя — ответственность и многозадачность, которые могут выматывать. Также всегда важно помнить, что успех лидера — это успех компании, а значит, успех всех подразделений. То есть твоя результативность уже не зависит только от тебя. Поэтому, в первую очередь, нужно сделать так, чтобы все люди могли с комфортом работать, а уже потом заниматься своими делами и задачами. А если не успел доделать свои задачи до конца рабочего дня, выполняешь их дома.

Я стараюсь вставать рано, чтобы у меня было больше эффективно проведенных часов. Перед работой занимаюсь физической активностью, саморазвитием. Рабочие часы всегда планирую, стараюсь строго придерживаться своего графика. А выходные посвящаю личным делам, семье.

О планах

Мы активно работаем с корпоративным рынком, продолжаем развитие службы технической поддержки. Также перед нами стоит задача популяризировать проект в странах Центральной Азии и Закавказья.