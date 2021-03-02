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CEO BI Innovations о том, почему руководитель должен сам пользоваться своими продуктами
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Сегодня в 12:02

CEO BI Innovations о том, почему руководитель должен сам пользоваться своими продуктами

Нариман Мукушев, 35 лет, город — Нур-Султан, управляющий директор IT-холдинга BI Group, @nmukushev

Нариман Мукушев

О карьере и развитии BI Innovations

Мне всегда нравилась информатика. В 10-11 классах я ходил на курсы программирования, поступил в SDU. После этого около 10 лет проработал в «Казкоммерцбанке». Всегда задавал вопросы, искал более эффективные пути и решения. Благодаря этой активной позиции рос по карьерной лестнице. Сложился не только как специалист в IT, но и управленец — стал руководителем управления, имел в подчинении около 40 человек.

Постепенно понял, что у меня хороший практический опыт, но требуется обновить теоретические знания, поэтому получил степень MBA. Затем поступил на докторантуру в Университет Васэда в Японии.

По возвращении в Казахстан работал в компании «Казпочта», где мы занимались процессами трансформации. Затем я стал одним из пяти цифровых вице-министров. Мы занимались оптимизацией государственных услуг, общегосударственных процессов. Я курировал социально-трудовую сферу. За два года мы перевели в онлайн-формат 80% услуг.

В 2020 году я пришел в BI Innovations — это компания, которая занимается оцифровкой всех процессов и направлений работы BI Group. Работаю в качестве управляющего директора.

BI Innovations

В компании работает 230 человек. А в больших коллективах важно, чтобы все процессы были четко выстроены и работали корректно. Поэтому, в первую очередь, мы занялись этой работой. Также утвердили стратегию развития холдинга до 2024 года, определили важные приоритеты для компании, сформулировали четкий KPI.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен заботиться о том, чтобы компания работала как часы даже в его отсутствие. Плох тот руководитель, без которого команда работать не может. Это не значит, что он незаменимый. Это значит, что он не смог выстроить четкие процессы внутри бизнеса.

Руководитель должен обеспечивать всех сотрудников инструментами и ресурсами для достижения поставленной цели. А также уметь донести до сотрудников, к чему они должны прийти в результате, как это повлияет на работу компании, что они получат в случае успеха. Тогда команда будет готова работать и приносить результаты.

Руководитель должен заботиться о том, чтобы компания работала как часы даже в его отсутствие

У лидера должно быть стратегическое видение. Надо понимать, куда идет команда, правильный ли путь она выбрала, при необходимости помочь сменить маршрут. Если у руководителя есть хорошие заместители, они могут дополнять его знания. Но если руководитель недальновиден, никакие заместители его не спасут.

Также важно помнить о том, что лидер — это пример для всей команды. Руководитель должен регулярно быть внутри процесса, общаться с коллективом, слушать и принимать предложения «с полей», чтобы понимать, какие есть проблемы, что нужно изменить и как можно это сделать.

руководитель

Руководитель должен учиться коммуникации — это качество, которое никогда не помешает. На мой взгляд, еще один важный навык — искусство презентации, навык публичных выступлений. Это помогает двигать свои идеи вперед, доносить свои мысли до окружающих.

Важно самому пользоваться своим продуктом: будь то одежда, гаджеты, услуги. Это значит, что вы создаете что-то качественное, не стыдитесь показывать свой продукт людям.

Лидеру важно всегда полностью погружаться в ту сферу, в которой он работает. Я считаю, что талантливый руководитель из другой сферы лучше, чем отличный специалист без лидерских навыков. Первый тип всегда сможет вырулить и помочь бизнесу. Например, я разбираюсь в цифровизации и оптимизации процессов и работал с этим и в банковской сфере, и в почтовой отрасли, и в государственном секторе, и в строительной компании.

Я постоянно обучаюсь, развиваюсь. Например, участвую в челлендже, должен прочитать 50 книг за год. Считаю, что важно читать то, что тебе близко, и не перебарщивать с «умными» книгами. У меня есть правило: я читаю две книги для развития и одну для души, люблю научно-популярную фантастику. Недавно я прочел книгу Саймона Синека «Сначала спроси «Зачем?». Могу порекомендовать книгу «BOSS: бесподобный или бесполезный», автор Иммельман Рэй. Еще мне нравится книга Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» — ее часто рекомендуют для прочтения менеджерам.

О преимуществах и сложностях


BI

Когда ты начинаешь карьеру и смотришь на кабинет руководителя, думаешь, что ему там классно, что он ничего не делает, только раздает всем задачи. А когда сам попадаешь в кресло руководителя, смотришь на сотрудников и думаешь, как классно быть просто исполнителем, хорошо выполнять свои задачи и не думать о стратегических вещах, нести микроответственность, не принимать решения, от которых зависит судьба компании.

Но именно это меня привлекает в работе руководителя. Мне нравится принимать решения, которые реально меняют компанию. Это дает мне возможность внести свой вклад, со своей стороны повлиять на развитие страны. Одна из больших мотиваций — возможность оставить свой след в истории.

О планах

Мы видим себя лидерами в цифровизации строительной отрасли в СНГ. Строим большие планы в этом направлении. В прошлом году запустили цифровую экосистему для клиентов. В этом году запустим ряд новых проектов, которые дополнят эту систему.

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