Продажи на маркетплейсах: как выйти на рынок с миллионной аудиторией

Сегодня маркетплейсы — полноценный канал для продаж. Wildberries и OZON позволяют продавцам выйти на рынок СНГ, а Amazon и Etsy — на весь мир. Читайте о предпринимателях, которые зарабатывают с помощью этих площадок.





Wildberries









В начале мая 2021 года я узнал, что с 4 апреля в Казахстане появилась возможность заходить на Wildberries, как seller — в роли продавца или поставщика.



Все что нужно для начала работы, это ИП и расчетный счет в рублях.

Работать в Казахстане можно только по системе FBS, fulfillment by sellers — продажи со склада seller’a. По этой системе вы размещаете на площадке свой товар и загружаете фактические остатки. Когда клиент оставляет заказ, приходит сборочное задание. Далее нужно отвезти товар в Сортировочный центр в Нур-Султане, по адресу проспект Аль-Фараби, дом 89.

Плюсы работы с Wildberries:

— с момента размещения товара на платформе, его видно сразу на всю Россию и некоторые города Казахстана. А это 170 000 000+ потенциальных клиентов

— можно продавать любые товары, кроме запрещенных законодательством

— в случае с Казахстаном: те, кто заходят на маркетплейс сейчас — первопроходцы, поэтому могут быстрее всех научиться торговать и зарабатывать

— начать торговать можно прямо из своей квартиры

Подробнее о том, как зарабатывать с помощью Wildberries здесь.

Amazon





Рахим Касымджанов, 23 года, @amz.rahim





Для выхода на Amazon необходимо открыть аккаунт продавца. Для этого потребуется действующая дебетовая или кредитная карта и паспорт на английском языке. Последний этап — верификация, после которой открывается аккаунт. Для торговли не обязательно иметь свое производство. Начать можно с минимальными вложениями. Главное, чтобы документы и сертификаты были в порядке.

Комиссионный сбор на площадке составляет 15%, плюс комиссии за хранение и обработку. Конечная сумма зависит от товара. Точный подсчет можно сделать на сайте Amazon.

Ограничений по количеству продаж на площадке нет. Главное — не выставлять запрещенные товары. Главный плюс сотрудничества с Amazon — доход в долларах.

Подробнее о том, как зарабатывать с помощью Amazon здесь.

Etsy





Нуралы Енсенгенов и Олжас Кадырхан, NeonStoreKZ





Etsy — это площадка для продажи ручных изделий. Также здесь продаются винтажные вещи, цифровые товары и материалы для артистов.

Самый важный критерий — качество товара. Поэтому советуем выходить на площадку тогда, когда вы уверены в своей продукции.

Комиссия Etsy составляет 5% c каждой продажи. Также маркетплейс рекламирует товары на других площадках. Если клиент приобретает продукт через сторонний сайт, то добавляется комиссия за Offsite Ads, от 12 до 15% от цены товара.

Ограничений по продажам нет, но каждое размещение платное — $0,20.

Плюсы Еtsy:

— стоимость товара, даже с учетом всех комиссий и доставки, остается высокой

— все общение проходит на английском — это отличный повод подтянуть язык

— функциональная и надежная площадка с удобным интерфейсом

— возможность зарабатывать на своем увлечении.

Подробнее о том, как зарабатывать с помощью Etsy здесь.

OZON





На отладку бизнеса на маркетплейсе OZON у меня ушло около трех месяцев.

Для того, чтобы выйти на площадку, необходима регистрация в качестве ИП или юридического лица. Самозанятые и частные лица продавать на OZON не могут.

В зависимости от категории товара OZON удерживает комиссию в размере от 5 до 15%. Подробнее о размере комиссии для каждого товара можно узнать через сервис «OZON калькулятор».

Начать продажи товара можно от одной единицы.

Плюс площадки заключается в том, что с площадкой можно работать без больших вложений. Также здесь низкий порог входа.

Подробнее о том, как зарабатывать с помощью OZON здесь.