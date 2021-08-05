Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
predprinimateli-o-tom-kak-nachat-torgovlyu-na-ploschadke-amazon
Предприниматели о том, как начать торговлю на площадке Amazon
706
Главная
/
Возможности
/
Технологии

03.08.2021

Предприниматели о том, как начать торговлю на площадке Amazon

Совсем недавно казахстанцам открыли доступ к торговой площадке Amazon. Мы поговорили с опытными предпринимателями об особенностях сотрудничества с известным маркетплейсом.

Рахим Касымджанов, 23 года, @amz.rahim


photo5208844811291964432.jpg

О площадке я услышал больше шести лет назад. Это была реклама обучающего курса, после прохождения которого я и начал торговать на Amazon.

Для выхода на Amazon необходимо открыть аккаунт продавца. Для этого потребуется действующая дебетовая или кредитная карта и паспорт на английском языке. Последний этап — верификация, после которой открывается аккаунт. Для торговли, не обязательно иметь свое производство. Начать можно с минимальными вложениями. Главное, чтобы документы и сертификаты были в порядке.

Политику Amazon можно выразить словами: «клиент всегда прав»


Я пробовал разные стратегии. На данный момент занимаюсь «флиппингом» — перепродажами. Этот вид торговли понятнее всего, с него проще начать. Работая по системе «флиппинг», мы заказываем товар у своего поставщика, в Китае. Он отправляет его логистам — людям, которые занимаются доставкой прямо до склада Amazon, откуда в дальнейшем реализуется вся продукция.

Комиссионный сбор на площадке составляет 15%, плюс комиссии за хранение и обработку. Конечная сумма зависит от товара. Точный подсчет можно сделать на сайте Amazon.

Ограничений по количеству продаж на площадке нет. Главное — не выставлять запрещенные товары.

Главный плюс сотрудничества с Amazon — доход в долларах.

Политику Amazon можно выразить словами: «клиент всегда прав». Это не всегда может обернуться в хорошую сторону для
селлеров.


Даурен Болганбаев, @dauren.bol


Я начал заниматься торговлей на площадке с 2016 года. На Amazon существует несколько видов программ: FBА, KDP и Merch By Amazon. Мое сотрудничество началось с программы KDP или Kindle Direct Publishing, по ней можно продавать свои тексты и книги на площадке. С 2019 года занимаюсь и Merch By Amazon — рисую, покупаю или заказываю дизайны для футболок и чехлов. В рамках этих партнерских программ Amazon берет на себя все вопросы, связанные с производством и доставкой. С моей стороны требуется лишь время и креатив.

Недавно в Казахстане открылось партнерство по программе FBА — Fulfillment by Amazon — продажа физических продуктов на Amazon. Это могут быть товары из Китая или другой страны. В этом случае необходимо самостоятельно выстраивать логистику. Для этого нужны инвестиции, советую иметь около $10 000 и команду, хотя бы из 3 человек.

Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов


Для регистрации по программам KDP и Merch By Amazon необходимо предоставить паспортные данные и заполнить форму, которая подтверждает, что вы не резидент США. В случае с FBА нужно также предоставить utility bill — квитанцию об оплате коммунальных услуг или налогов по указанному адресу. Так площадка определяет достоверность данных.

На данный момент казахстанские банковские карты не принимаются системой Amazon. Я пользуюсь сервисом Payoneer. Благодаря ему к американскому счету можно подвязать местную банковскую карту.

Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов.

Для резидентов Казахстана комиссия составляет 10%. Допустим, минимальная цена футболки $13, я продаю за $19. Разница в цене и составляет мой заработок. Выплаты производятся на следующий месяц. Это сделано на случай возврата товара клиентом. В такой ситуации деньги автоматически списываются с баланса.

Площадка может заблокировать личный кабинет продавца. Существует понятие «здоровье аккаунта». Например, если указать некорректное описание товара, Amazon выдает предупреждение, и после нескольких ошибок «здоровье» падает до нуля — его «банят». Блокировка может произойти и в случае нарушений, связанных с Trade Mark — торговой маркой. Чтобы этого не произошло, советую всегда проверять как загружаемые дизайны и картинки, так и текст.

Можно попробовать разблокировать аккаунт. Для этого необходимо написать в службу поддержки. Обычно одного раза недостаточно. Чтобы ваш случай рассмотрел человек, а не робот, необходимо отправить 15-20 писем.


Плюсов работы с Amazon много:

— партнерские программы KDP и Merch By Amazon не требуют стартовых вложений

— можно вывести на пассивный доход

— творческая работа. Можно рисовать дизайны в самых простых программах

— заработок в твердой валюте.

Из минусов могу выделить следующее:

— аккаунт может быть заблокирован по несущественным причинам

— необходимо контролировать интернет-соединение. В случае, если несколько человек подключаются к личным аккаунтам из одной сети, Amazon может выдать предупреждение.


Коротко о партнерских программах Amazon:

FBA — Fulfillment by Amazon — продавец самостоятельно занимается производством и логистикой товаров.


KDP — Kindle Direct Publishing — загрузка электронных вариантов книг с иллюстрациями. По желанию клиента площадка печатает книгу и доставляет.


Merch by Amazon — загрузка дизайнов для разных товаров: футболок, чехлов. Площадка самостоятельно производит и доставляет вещи.



Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #amazon #заработок #продажи
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
IT-гиганты. Что мы знаем о HP Inc.
2042
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА — ПЛАНИРУЯ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ НА БУДУЩЕЕ, МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАНИРОВАТЬ НАШИ Р...
5337
Apple Pay в Казахстане: как это работает и насколько безопасно
5471