Предприниматели о том, как начать торговлю на площадке Amazon

Рахим Касымджанов, 23 года, @amz.rahim
О площадке я услышал больше шести лет назад. Это была реклама обучающего курса, после прохождения которого я и начал торговать на Amazon.
Для выхода на Amazon необходимо открыть аккаунт продавца. Для этого потребуется действующая дебетовая или кредитная карта и паспорт на английском языке. Последний этап — верификация, после которой открывается аккаунт. Для торговли, не обязательно иметь свое производство. Начать можно с минимальными вложениями. Главное, чтобы документы и сертификаты были в порядке.
Политику Amazon можно выразить словами: «клиент всегда прав»
Я пробовал разные стратегии. На данный момент занимаюсь «флиппингом» — перепродажами. Этот вид торговли понятнее всего, с него проще начать. Работая по системе «флиппинг», мы заказываем товар у своего поставщика, в Китае. Он отправляет его логистам — людям, которые занимаются доставкой прямо до склада Amazon, откуда в дальнейшем реализуется вся продукция.
Комиссионный сбор на площадке составляет 15%, плюс комиссии за хранение и обработку. Конечная сумма зависит от товара. Точный подсчет можно сделать на сайте Amazon.
Ограничений по количеству продаж на площадке нет. Главное — не выставлять запрещенные товары.
Главный плюс сотрудничества с Amazon — доход в долларах.
Политику Amazon можно выразить словами: «клиент всегда прав». Это не всегда может обернуться в хорошую сторону для
селлеров.
Даурен Болганбаев, @dauren.bol
Я начал заниматься торговлей на площадке с 2016 года. На Amazon существует несколько видов программ: FBА, KDP и Merch By Amazon. Мое сотрудничество началось с программы KDP или Kindle Direct Publishing, по ней можно продавать свои тексты и книги на площадке. С 2019 года занимаюсь и Merch By Amazon — рисую, покупаю или заказываю дизайны для футболок и чехлов. В рамках этих партнерских программ Amazon берет на себя все вопросы, связанные с производством и доставкой. С моей стороны требуется лишь время и креатив.
Недавно в Казахстане открылось партнерство по программе FBА — Fulfillment by Amazon — продажа физических продуктов на Amazon. Это могут быть товары из Китая или другой страны. В этом случае необходимо самостоятельно выстраивать логистику. Для этого нужны инвестиции, советую иметь около $10 000 и команду, хотя бы из 3 человек.
Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов
Для регистрации по программам KDP и Merch By Amazon необходимо предоставить паспортные данные и заполнить форму, которая подтверждает, что вы не резидент США. В случае с FBА нужно также предоставить utility bill — квитанцию об оплате коммунальных услуг или налогов по указанному адресу. Так площадка определяет достоверность данных.
На данный момент казахстанские банковские карты не принимаются системой Amazon. Я пользуюсь сервисом Payoneer. Благодаря ему к американскому счету можно подвязать местную банковскую карту.
Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов.
Для резидентов Казахстана комиссия составляет 10%. Допустим, минимальная цена футболки $13, я продаю за $19. Разница в цене и составляет мой заработок. Выплаты производятся на следующий месяц. Это сделано на случай возврата товара клиентом. В такой ситуации деньги автоматически списываются с баланса.
Площадка может заблокировать личный кабинет продавца. Существует понятие «здоровье аккаунта». Например, если указать некорректное описание товара, Amazon выдает предупреждение, и после нескольких ошибок «здоровье» падает до нуля — его «банят». Блокировка может произойти и в случае нарушений, связанных с Trade Mark — торговой маркой. Чтобы этого не произошло, советую всегда проверять как загружаемые дизайны и картинки, так и текст.
Можно попробовать разблокировать аккаунт. Для этого необходимо написать в службу поддержки. Обычно одного раза недостаточно. Чтобы ваш случай рассмотрел человек, а не робот, необходимо отправить 15-20 писем.
Плюсов работы с Amazon много:
— партнерские программы KDP и Merch By Amazon не требуют стартовых вложений
— можно вывести на пассивный доход
— творческая работа. Можно рисовать дизайны в самых простых программах
— заработок в твердой валюте.
Из минусов могу выделить следующее:
— аккаунт может быть заблокирован по несущественным причинам
— необходимо контролировать интернет-соединение. В случае, если несколько человек подключаются к личным аккаунтам из одной сети, Amazon может выдать предупреждение.
FBA — Fulfillment by Amazon — продавец самостоятельно занимается производством и логистикой товаров.
KDP — Kindle Direct Publishing — загрузка электронных вариантов книг с иллюстрациями. По желанию клиента площадка печатает книгу и доставляет.
Merch by Amazon — загрузка дизайнов для разных товаров: футболок, чехлов. Площадка самостоятельно производит и доставляет вещи.