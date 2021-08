Предприниматели о том, как начать торговлю на площадке Amazon

Рахим Касымджанов, 23 года, @amz.rahim

Политику Amazon можно выразить словами: «клиент всегда прав»

Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов

Плюсов работы с Amazon много:

— партнерские программы KDP и Merch By Amazon не требуют стартовых вложений

— можно вывести на пассивный доход

— творческая работа. Можно рисовать дизайны в самых простых программах

— заработок в твердой валюте.

Из минусов могу выделить следующее

:

— аккаунт может быть заблокирован по несущественным причинам

— необходимо контролировать интернет-соединение. В случае, если несколько человек подключаются к личным аккаунтам из одной сети, Amazon может выдать предупреждение.

Это была реклама обучающего курса, после прохождения которого я и начал торговать на Amazon.Для этого потребуется действующая дебетовая или кредитная карта и паспорт на английском языке. Последний этап — верификация, после которой открывается аккаунт. Для торговли, не обязательно иметь свое производство. Начать можно с минимальными вложениями. Главное, чтобы документы и сертификаты были в порядке.На данный момент занимаюсь «флиппингом» — перепродажами. Этот вид торговли понятнее всего, с него проще начать. Работая по системе «флиппинг», мы заказываем товар у своего поставщика, в Китае. Он отправляет его логистам — людям, которые занимаются доставкой прямо до склада Amazon, откуда в дальнейшем реализуется вся продукция.Комиссионный сбор на площадке составляет 15%, плюс комиссии за хранение и обработку. Конечная сумма зависит от товара. Точный подсчет можно сделать на сайте Amazon.Ограничений по количеству продаж на площадке нет. Главное — не выставлять запрещенные товары.Главный плюс сотрудничества с Amazon — доход в долларах.Это не всегда может обернуться в хорошую сторону дляселлеров.На Amazon существует несколько видов программ: FBА, KDP и Merch By Amazon. Мое сотрудничество началось с программы KDP или Kindle Direct Publishing, по ней можно продавать свои тексты и книги на площадке. С 2019 года занимаюсь и Merch By Amazon — рисую, покупаю или заказываю дизайны для футболок и чехлов. В рамках этих партнерских программ Amazon берет на себя все вопросы, связанные с производством и доставкой. С моей стороны требуется лишь время и креатив.Это могут быть товары из Китая или другой страны. В этом случае необходимо самостоятельно выстраивать логистику. Для этого нужны инвестиции, советую иметь около $10 000 и команду, хотя бы из 3 человек.Для регистрации по программам KDP и Merch By Amazon необходимо предоставить паспортные данные и заполнить форму, которая подтверждает, что вы не резидент США. В случае с FBА нужно также предоставить utility bill — квитанцию об оплате коммунальных услуг или налогов по указанному адресу. Так площадка определяет достоверность данных.Я пользуюсь сервисом Payoneer. Благодаря ему к американскому счету можно подвязать местную банковскую карту.Перед выходом на площадку советую проводить research — анализ рынка. Он включает в себя подбор ключевых слов, сбор данных по цене и наличию конкурентов.Допустим, минимальная цена футболки $13, я продаю за $19. Разница в цене и составляет мой заработок. Выплаты производятся на следующий месяц. Это сделано на случай возврата товара клиентом. В такой ситуации деньги автоматически списываются с баланса.Существует понятие «здоровье аккаунта». Например, если указать некорректное описание товара, Amazon выдает предупреждение, и после нескольких ошибок «здоровье» падает до нуля — его «банят». Блокировка может произойти и в случае нарушений, связанных с Trade Mark — торговой маркой. Чтобы этого не произошло, советую всегда проверять как загружаемые дизайны и картинки, так и текст.Для этого необходимо написать в службу поддержки. Обычно одного раза недостаточно. Чтобы ваш случай рассмотрел человек, а не робот, необходимо отправить 15-20 писем.