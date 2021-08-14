Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/460/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/460d28400c14c852442569e9eb2e6329.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
predprinimateli-iz-central-noy-azii-o-tom-kak-zarabatyvat-na-marketpleyse-etsy
Предприниматели из Центральной Азии о том, как зарабатывать на маркетплейсе Etsy
180
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Вчера в 18:45

Предприниматели из Центральной Азии о том, как зарабатывать на маркетплейсе Etsy

Маркетплейс Etsy известен во всем мире благодаря уникальным изделиям ручной работы. Мы поговорили с предпринимателями из Центральной Азии, которые продают на площадке собственный товар.


Нуралы Енсенгенов и Олжас Кадырхан, NeonStoreKZ


photo5233264019652064303.jpg

О маркетплейсе Etsy мы узнали из видео на YouTube, когда искали площадки для увеличения продаж.

Etsy — это площадка для продажи ручных изделий. Также здесь продаются винтажные вещи, цифровые товары и материалы для артистов.

На Etsу высокая конкуренция. Самый важный критерий — качество товара. Поэтому советуем выходить на площадку тогда, когда вы уверены в своей продукции.

photo5233264019652064295.jpg

Отправка товаров происходит через «Казпочту». Доставка, в среднем, длится около 20 дней. Покупателям предоставляем трек-номера для отслеживания посылок.

Комиссия Etsy составляет 5% c каждой продажи. Также маркетплейс рекламирует товары на других площадках. Если клиент приобретает продукт через сторонний сайт, то добавляется комиссия за Offsite Ads, от 12 до 15% от цены товара.

Ограничений по продажам нет, но каждое размещение платное — $0,20.

photo5233264019652064301.jpg

Плюсы Еtsy:


— стоимость товара, даже с учетом всех комиссий и доставки, остается высокой

— все общение проходит на английском — это отличный повод подтянуть язык

— функциональная и надежная площадка с удобным интерфейсом

— возможность зарабатывать на своем увлечении.



Минусы Etsy:


— полная зависимость от правил площадки. За нарушения аккаунт блокируется без права восстановления

— огромная конкуренция. Сложно пробиться в топ поиска

— невозможно контролировать процесс доставки — иногда посылки могут просто потеряться.


Мансур Абылаев, handmade.kg, @handmade.kyrgyz

photo5238137819690546977.jpg

Etsy — это международная площадка по торговле товарами ручной работы. Маркетплейс разработан так, чтобы мастера могли самостоятельно продавать товары. Наша специализация — кыргызские войлочные ковры ручной работы.

Основное внимание при открытии магазина стоит уделить заполнению двух аспектов:

— политики магазина в области продаж

— способам, срокам и условиям доставки.

photo5237733444224660615 (1).jpg

Магазин на площадке можно открыть и на начальных этапах бизнеса, однако рекомендуем иметь в наличии больше 20 наименований товаров.

Комиссия для всех продавцов едина, она равна 5% от цены товара и стоимости доставки. Дополнительно оплачивается создание листинга и его обновление — по 20 центов за 3 месяца.

Возврат товара регламентируется нормативными актами стран, в которых живут покупатели. Все условия описываются в политике магазина. Например, чтобы товар показывался в странах Евросоюза, необходимо обеспечить возможность возврата товара в течение 15 дней после получения клиентом.

photo5237733444224660621.jpg

Плюсы Etsy:


— простота открытия интернет-магазина с платежеспособной аудиторией за границей

— хорошо походит ремесленникам и небольшим предприятиям по производству товаров ручной работы

— удобный интерфейс для ведения магазина и коммуникации с клиентами.


Минисы Etsy:


— потеря гибкости и свободы торговца в связи со строгими правилами площадки

— сложности в работе с собственным алгоритмом Etsy по СЕО оптимизации и продвижению товаров.


Руслан Шалкаров, Kazakhstan2016


photo5238137819690546935.jpg

Я продаю на Etsy больше пяти лет. Также открыты магазины на еBay и Amazon. У каждого из них своя тематика.

Площадка Etsy предназначена для мастеров ручной работы. Здесь удобно и быстро продавать hand-made изделия за хорошую цену.

Основной контент маркетплейса — подарки ручной одежды. Здесь можно найти одежду, картины и даже виртуальные программы и шаблоны для дизайнеров.

Для того, чтобы начать продажи на площадке необходимо подключиться к Etsy Payments. Это можно сделать, открыв виртуальный счет в стране, где действует эта платежная система.

photo5238137819690546937.jpg

На площадке можно продавать собственные работы или сотрудничать с мастерами, которые будут изготавливать товары под ваш бренд.

Постоянная комиссия на Etsy составляет 5%. За рекламу товаров на площадке тоже придется доплатить от 12 до 15%. ​

На маркетплейсе нельзя выставлять запрещенные товары. В их список входят и авторские работы — Etsy ценит интеллектуальную собственность.

Возврат денег осуществляется в том случае, если по истечению срока не был доставлен товар. В этом случае клиент имеет право подать апелляцию на возврат денег.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #бизнес #маркетплейс #ручнаяработа #etsy
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ ДИЗАЙНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО. ЧАСТЬ 2
3616
Okauto. О первом в Казахстане приложении для проверки и оплаты штрафов
2611
6 популярных YouTube каналов в Казахстане
17321