Предприниматели из Центральной Азии о том, как зарабатывать на маркетплейсе Etsy

Маркетплейс Etsy известен во всем мире благодаря уникальным изделиям ручной работы. Мы поговорили с предпринимателями из Центральной Азии, которые продают на площадке собственный товар.





Нуралы Енсенгенов и Олжас Кадырхан, NeonStoreKZ

О маркетплейсе Etsy мы узнали из видео на YouTube, когда искали площадки для увеличения продаж.

Etsy — это площадка для продажи ручных изделий. Также здесь продаются винтажные вещи, цифровые товары и материалы для артистов.

На Etsу высокая конкуренция. Самый важный критерий — качество товара. Поэтому советуем выходить на площадку тогда, когда вы уверены в своей продукции.





Отправка товаров происходит через «Казпочту». Доставка, в среднем, длится около 20 дней. Покупателям предоставляем трек-номера для отслеживания посылок.

Комиссия Etsy составляет 5% c каждой продажи. Также маркетплейс рекламирует товары на других площадках. Если клиент приобретает продукт через сторонний сайт, то добавляется комиссия за Offsite Ads, от 12 до 15% от цены товара.

Ограничений по продажам нет, но каждое размещение платное — $0,20.





Плюсы Еtsy:

— стоимость товара, даже с учетом всех комиссий и доставки, остается высокой

— все общение проходит на английском — это отличный повод подтянуть язык

— функциональная и надежная площадка с удобным интерфейсом

— возможность зарабатывать на своем увлечении.





Минусы Etsy:

— полная зависимость от правил площадки. За нарушения аккаунт блокируется без права восстановления

— огромная конкуренция. Сложно пробиться в топ поиска

— невозможно контролировать процесс доставки — иногда посылки могут просто потеряться.









Etsy — это международная площадка по торговле товарами ручной работы. Маркетплейс разработан так, чтобы мастера могли самостоятельно продавать товары. Наша специализация — кыргызские войлочные ковры ручной работы.

Основное внимание при открытии магазина стоит уделить заполнению двух аспектов:

— политики магазина в области продаж

— способам, срокам и условиям доставки.





Магазин на площадке можно открыть и на начальных этапах бизнеса, однако рекомендуем иметь в наличии больше 20 наименований товаров.

Комиссия для всех продавцов едина, она равна 5% от цены товара и стоимости доставки. Дополнительно оплачивается создание листинга и его обновление — по 20 центов за 3 месяца.

Возврат товара регламентируется нормативными актами стран, в которых живут покупатели. Все условия описываются в политике магазина. Например, чтобы товар показывался в странах Евросоюза, необходимо обеспечить возможность возврата товара в течение 15 дней после получения клиентом.





Плюсы Etsy:

— простота открытия интернет-магазина с платежеспособной аудиторией за границей

— хорошо походит ремесленникам и небольшим предприятиям по производству товаров ручной работы

— удобный интерфейс для ведения магазина и коммуникации с клиентами.





Минисы Etsy:

— потеря гибкости и свободы торговца в связи со строгими правилами площадки

— сложности в работе с собственным алгоритмом Etsy по СЕО оптимизации и продвижению товаров.





Руслан Шалкаров, Kazakhstan2016

Я продаю на Etsy больше пяти лет. Также открыты магазины на еBay и Amazon. У каждого из них своя тематика.

Площадка Etsy предназначена для мастеров ручной работы. Здесь удобно и быстро продавать hand-made изделия за хорошую цену.

Основной контент маркетплейса — подарки ручной одежды. Здесь можно найти одежду, картины и даже виртуальные программы и шаблоны для дизайнеров.

Для того, чтобы начать продажи на площадке необходимо подключиться к Etsy Payments. Это можно сделать, открыв виртуальный счет в стране, где действует эта платежная система.





На площадке можно продавать собственные работы или сотрудничать с мастерами, которые будут изготавливать товары под ваш бренд.

Постоянная комиссия на Etsy составляет 5%. За рекламу товаров на площадке тоже придется доплатить от 12 до 15%. ​

На маркетплейсе нельзя выставлять запрещенные товары. В их список входят и авторские работы — Etsy ценит интеллектуальную собственность.

Возврат денег осуществляется в том случае, если по истечению срока не был доставлен товар. В этом случае клиент имеет право подать апелляцию на возврат денег.