OZON: как выйти на крупнейший российский маркетплейс

Маркетплейс OZON — один из лидеров российского рынка онлайн-продаж. Мы поговорили с предпринимателями о том, как выйти на площадку, с чего начинать торговлю и как продвигать товар.





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Я работаю в сфере товарного бизнеса больше семи лет. С начала пандемии, по рекомендации знакомых, вышел на маркетплейс OZON. На отладку бизнеса ушло около трех месяцев.

Для того, чтобы выйти на площадку, необходима регистрация в качестве ИП или юридического лица. Самозанятые и частные лица продавать на OZON не могут.

Площадка предоставляет возможность проверить, будут ли продаваться товары еще до их закупки у поставщика. Это можно сделать по следующей схеме:

1. Найти товар. Для этого необходимо провести аналитику товаров. Советую выбирать товары с рентабельностью более 50%

2. Выложить товар в тестовую продажу. Это можно сделать через копирование карточек конкурентов. Для этого не придется придумывать описания или делать фотосессию

3. Применить к товарам инструменты продвижения, которые предусмотрены OZON, — сейчас их больше 20

4. Закупить товар. На основе полученных заявок, выбрать самые прибыльные направления.

Плюс площадки заключается в том, что с площадкой можно работать без больших вложений



OZON предлагает три способа отправки товара:

— доставка товара самостоятельно, напрямую покупателю

— работа по списку товаров, на которые пришел заказ, через склад OZON

— отгрузка большого количества товара. В этом случае остатки хранятся на складе маркетплейса.

В зависимости от категории товара OZON удерживает комиссию в размере от 5 до 15%. Подробнее о размере комиссии для каждого товара можно узнать через сервис «OZON калькулятор».

Начать продажи товара можно от одной единицы.

В случае возврата OZON отправляет все товары на повторную продажу. Вывозить товары со склада OZON не нужно.

Плюс площадки заключается в том, что с площадкой можно работать без больших вложений. Также здесь низкий порог входа.













На протяжении нескольких лет я занимался продажами китайских товаров. С развитием бизнеса мне хотелось найти дополнительный канал трафика и источник сбыта товара. Так я вышел на площадку OZON.

Для того, чтобы начать работу на маркетплейсе, необходимо зарегистрироваться на сайте seller.ozon.ru, в качестве ИП, юридического лица, ООО или ТОО. Затем подгружаете ассортимент, создаете карточки товара и выставляете нужную цену. Модерация карточки занимает от одного до пяти календарных дней. Следующий этап — запуск рекламы, которая должна принести первые продажи.

Существует две основные схемы работы с площадкой:

— FBO — Fulfilment by OZON. По этой схеме продавцу необходимо отгрузить товар на склад маркетплейса

— FBS — Fulfilment by seller. Это работа с собственным складом продавца.

Можно работать одновременно по двум вариантам. К примеру, товары, которые продаются хорошо, мы реализуем по схеме FBO. Новые и плохо продающиеся товары, оставляем на FBS, так как здесь не нужно платить за хранение.

OZON — крупная развивающаяся площадка, на которой можно начать бизнес, даже с небольшим бюджетом

Для продвижения товара, мы используем только внутреннюю рекламу. Повышаем ротацию карточек, подключаем рекламу в поиске, создаем комплекты товаров и участвуем во всех акциях. В совокупности эти инструменты дают хороший результат.

Комиссия на OZON зависит от конкретного заказа. Здесь учитывается сборка товара и «магистраль» — способ и время доставки до клиента.

Товар должен быть под вашей маркой или брендом. Если вы занимаетесь перепродажей, то нужны официальные документы от производителя. На количество товаров ограничений нет.

В случае отказа клиента от товара есть два варианта развития. По системе FBS вам необходимо забирать возвраты со склада, а по системе FBO площадка реализует товар самостоятельно. Если товар с браком, то OZON может уценить его. Обычно за возврат маркетплейс удерживает 50% цены от доставки.

На площадке существует система рейтинга аккаунтов. Помимо обычных есть премиум-аккаунты. «Премиумам» доверяют намного больше. И это обоснованно. Чтобы получить «премиум», необходимо соблюдать ряд требований:

— средняя оценка товаров по всем отзывам должна быть выше 4,5

— процент отмен не должен превышать предельное значение — 2%

— цена должна быть сбалансированной.

Я могу выделить ряд особенностей маркетплейса:

— OZON — крупная развивающаяся площадка, на которой можно начать бизнес, даже с небольшим бюджетом

— небольшая конкуренция и большой потенциал для расширения рынка и внедрения инноваций

— основные продажи OZON — товары для дома и электроника

— много инструментов продвижения товара

— удобный и интуитивно понятный интерфейс.