OZON: как выйти на крупнейший российский маркетплейс

Маркетплейс OZON — один из лидеров российского рынка онлайн-продаж. Мы поговорили с предпринимателями о том, как выйти на площадку, с чего начинать торговлю и как продвигать товар.
Марат Хабатулин, предприниматель, @marat_habatulin
Я работаю в сфере товарного бизнеса больше семи лет. С начала пандемии, по рекомендации знакомых, вышел на маркетплейс OZON. На отладку бизнеса ушло около трех месяцев.
Для того, чтобы выйти на площадку, необходима регистрация в качестве ИП или юридического лица. Самозанятые и частные лица продавать на OZON не могут.
Площадка предоставляет возможность проверить, будут ли продаваться товары еще до их закупки у поставщика. Это можно сделать по следующей схеме:
1. Найти товар. Для этого необходимо провести аналитику товаров. Советую выбирать товары с рентабельностью более 50%
2. Выложить товар в тестовую продажу. Это можно сделать через копирование карточек конкурентов. Для этого не придется придумывать описания или делать фотосессию
3. Применить к товарам инструменты продвижения, которые предусмотрены OZON, — сейчас их больше 20
4. Закупить товар. На основе полученных заявок, выбрать самые прибыльные направления.
Плюс площадки заключается в том, что с площадкой можно работать без больших вложений
OZON предлагает три способа отправки товара:
— доставка товара самостоятельно, напрямую покупателю
— работа по списку товаров, на которые пришел заказ, через склад OZON
— отгрузка большого количества товара. В этом случае остатки хранятся на складе маркетплейса.
В зависимости от категории товара OZON удерживает комиссию в размере от 5 до 15%. Подробнее о размере комиссии для каждого товара можно узнать через сервис «OZON калькулятор».
Начать продажи товара можно от одной единицы.
В случае возврата OZON отправляет все товары на повторную продажу. Вывозить товары со склада OZON не нужно.
Плюс площадки заключается в том, что с площадкой можно работать без больших вложений. Также здесь низкий порог входа.
Петр Козьмин, блогер, предприниматель, @im_petrkozmin
На протяжении нескольких лет я занимался продажами китайских товаров. С развитием бизнеса мне хотелось найти дополнительный канал трафика и источник сбыта товара. Так я вышел на площадку OZON.
Для того, чтобы начать работу на маркетплейсе, необходимо зарегистрироваться на сайте seller.ozon.ru, в качестве ИП, юридического лица, ООО или ТОО. Затем подгружаете ассортимент, создаете карточки товара и выставляете нужную цену. Модерация карточки занимает от одного до пяти календарных дней. Следующий этап — запуск рекламы, которая должна принести первые продажи.
Существует две основные схемы работы с площадкой:
— FBO — Fulfilment by OZON. По этой схеме продавцу необходимо отгрузить товар на склад маркетплейса
— FBS — Fulfilment by seller. Это работа с собственным складом продавца.
Можно работать одновременно по двум вариантам. К примеру, товары, которые продаются хорошо, мы реализуем по схеме FBO. Новые и плохо продающиеся товары, оставляем на FBS, так как здесь не нужно платить за хранение.
OZON — крупная развивающаяся площадка, на которой можно начать бизнес, даже с небольшим бюджетом
Для продвижения товара, мы используем только внутреннюю рекламу. Повышаем ротацию карточек, подключаем рекламу в поиске, создаем комплекты товаров и участвуем во всех акциях. В совокупности эти инструменты дают хороший результат.
Комиссия на OZON зависит от конкретного заказа. Здесь учитывается сборка товара и «магистраль» — способ и время доставки до клиента.
Товар должен быть под вашей маркой или брендом. Если вы занимаетесь перепродажей, то нужны официальные документы от производителя. На количество товаров ограничений нет.
В случае отказа клиента от товара есть два варианта развития. По системе FBS вам необходимо забирать возвраты со склада, а по системе FBO площадка реализует товар самостоятельно. Если товар с браком, то OZON может уценить его. Обычно за возврат маркетплейс удерживает 50% цены от доставки.
На площадке существует система рейтинга аккаунтов. Помимо обычных есть премиум-аккаунты. «Премиумам» доверяют намного больше. И это обоснованно. Чтобы получить «премиум», необходимо соблюдать ряд требований:
— средняя оценка товаров по всем отзывам должна быть выше 4,5
— процент отмен не должен превышать предельное значение — 2%
— цена должна быть сбалансированной.
Я могу выделить ряд особенностей маркетплейса:
— OZON — крупная развивающаяся площадка, на которой можно начать бизнес, даже с небольшим бюджетом
— небольшая конкуренция и большой потенциал для расширения рынка и внедрения инноваций
— основные продажи OZON — товары для дома и электроника
— много инструментов продвижения товара
— удобный и интуитивно понятный интерфейс.