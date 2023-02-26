Предприниматели из Центральной Азии о том, что помогает им каждый день чувствовать себя счастливыми

Делимся интервью с вдохновляющими людьми из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Внутри о том, как ценить каждый день и находить счастье в обыденных вещах.









Мират Ахметсадыков, 35 лет, город — Алматы, СЕО MOST Holding, @mirat.akhmetsadyk







Я счастливый человек. Мне нравится и близко понятие, что счастье можно найти в обыденности, а не в моменты, когда ты находишься на пике положительных или отрицательных эмоций. Круто, когда ты чувствуешь себя счастливым в простой будний день. Чем больше таких дней, тем лучше.

Мне нравится все, что доставляет удовольствие в определенный момент жизни. В один период времени мне нравился бег, и я бегал марафоны. Затем занимался триатлоном, проходил Ironman. Было время, когда я каждую неделю ходил в горы и кайфовал от этого. Живу и выбираю увлечения по настроению, по желанию.

Полное интервью по ссылке.

Шохрух Каюмов, 43 года, город — Ташкент, производство одежды, e-commerce, facebook, @shokhrukh_kayumov





Люблю путешествия. Всегда путешествую с семьей. Последние два-три года было много работы, и мы практически не выезжали. Но в этом году у нас большие планы. Я не любитель пляжей и природы. Мне больше нравится посещать города, мегаполисы. Люблю сидеть в ресторанчике на террасе, изучать местную кухню, наблюдать за жизнью в новом городе, наслаждаться его атмосферой, знакомиться с иностранцами.

Я обожаю искусство. В разных странах и городах часто посещаю музеи. Один из любимых — Институт искусств Чикаго, потому что мне нравится творчество Ван Гога. Когда я изучаю картины, пытаюсь понять, о чем думал художник в процессе работы.

Я счастливый человек. Мои родители здоровы, у меня есть любимая супруга и дети. Для меня это счастье.

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Эрнист Уметалиев, город — Бишкек, основатель звукозаписывающей студии Ekarecords и бренда D Billions, @eka_music





Я люблю мечтать, творить, созидать. Все это нахожу в своей ежедневной деятельности. За 15 лет я написал много песен, снял большое количество клипов, провел множество концертов, реализовывал масштабные проекты. И все это я люблю.

Я счастливый человек. У меня есть родители, супруга, дочь, любимая работа. Меня окружает много талантливых людей. Все мои мечты и цели воплощаются в жизнь благодаря упорному труду.

Полное интервью по ссылке.

Баглан Казиев, 41 год, город — Астана, генеральный директор KazAeroSpace, facebook





Я общительный человек, но при этом мало говорю. Мне нравится знакомиться с людьми разных профессий. Помогать другим. Люблю объединять тех, кто может быть друг другу полезен и интересен. Это заряжает меня энергией.

Я счастливый человек. Счастье приносят ситуации, в которых мы оказываемся лучшими в чем-то, когда получаем благодарность от клиентов, когда команда показывает результат, демонстрирует новые идеи и изобретения. Я счастлив, потому что родился в Казахстане, делаю правильную работу и веду честный образ жизни.

Полное интервью по ссылке.

Алишер Акрамов, 38 лет, город — Ташкент, ресторатор, CEO AB group, @alisher.akramov_uz





Мне нравится спорт. Он постоянно присутствует в моей жизни, позволяет быть в тонусе, оставаться продуктивным.

Люблю в людях честность и искренность. Для меня важны чистые человеческие отношения.

Счастливее меня делают в первую очередь моя семья, мои дети. Радует личное саморазвитие и развитие нашего холдинга.

Полное интервью по ссылке.