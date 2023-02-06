Баглан Казиев о работе с Талгатом Мусабаевым, развитии космической индустрии в Казахстане и деятельности KazAeroSpace







О себе





Я специалист в области космической деятельности. Исследователь, педагог, руководитель.

Еще я семьянин. Моя супруга — кандидат наук, один из сильнейших юристов в своем направлении. Мы воспитываем четверых детей.

Я общительный человек, но при этом мало говорю. Мне нравится знакомиться с людьми разных профессий. Помогать другим. Люблю объединять тех, кто может быть друг другу полезен и интересен. Это заряжает меня энергией.

Я законопослушный. Считаю, что нужно соблюдать правила компании, нормы поведения в обществе, государственные законы. Где бы я ни работал, чем бы ни занимался, для меня важно оставаться человеком.

По своей натуре я государственный служащий в том понимании, которое сам закладываю в это слово. Для меня государственный служащий — это хороший семьянин, бизнесмен, коммуникабельный человек, умеющий слушать других. Он приходит на государственную службу из той сферы, которую будет представлять. Такой специалист сможет предложить действительно нужные и рабочие инициативы.

Люблю объединять тех, кто может быть друг другу полезен и интересен

Я уважаю конструктивную критику, люблю над ней работать. Я за то, чтобы становиться лучше, быть эталоном инновационной компании. Наша деятельность — это творчество и предпринимательство. Люди приходят к нам с идеями, и мы стараемся их поддерживать, монетизировать. При этом сотрудники всегда должны быть открыты к новым знаниям и знакомствам. Мы учим команду отвечать за свои решения, видеть результат своего труда. Я слежу за тем, чтобы планы компании совпадали с планами сотрудников. Тогда получается выстраивать успешное долгосрочное сотрудничество.

Я счастливый человек. Счастье приносят ситуации, в которых мы оказываемся лучшими в чем-то, когда получаем благодарность от клиентов, когда команда показывает результат, демонстрирует новые идеи и изобретения. Я счастлив, потому что родился в Казахстане, делаю правильную работу и веду честный образ жизни.

О жизненных принципах





Первый принцип — всегда говорить правду, даже если это трудно.





Второй принцип — чем бы я ни занимался, это должно быть применимо в любой точке мира. Когда ты занимаешься изобретательством — опыт и знания помогут выжить в любой стране.

Еще один принцип — не ждать, пока с неба свалится удача или откуда-то придет помощь. А самому прикладывать усилия, быть лучшим в своей сфере.

Когда в жизни возникают препятствия и сложности, я анализирую их, обсуждаю с супругой, придумываю пути решения. Не отчаиваюсь, советуюсь со специалистами. Для генерации идей всегда помогает спорт. Когда занимаешься физическим трудом, мозг выключается, лишние мысли отходят на второй план, и в голове возникает простое решение проблемы.

О людях в жизни





Большое влияние на формирование моей личности оказала бабушка. Когда я жил в ауле, она своим воспитанием заложила во мне главные жизненные принципы. Я с пяти лет занимался бизнесом, хотя даже не умел считать. Бабушка помогала мне в этом и учила важным вещам.

Сильное влияние на меня оказал Талгат Мусабаев. Это действительно легендарный человек. Он первый за всю историю казахского народа побывал в открытом космосе, совершил три экспедиции. Многое сделал для нашей страны, приоткрыл двери в космос, показал нам, что это такое и как с ним работать. Мне повезло работать рядом с ним.





Еще один важный человек — учредитель компании KazAeroSpace, мой партнер Бахаридин Аблазимов. Это выдающаяся личность, талантливый бизнесмен. У него интересная биография, необычный путь, и он постоянно учит меня чему-то своим примером, историями из жизни.

Однажды я прочитал, что каждый год человек теряет 25% своего окружения — это естественный процесс. Поэтому для восполнения нужно ежегодно увеличивать свой круг общения минимум на 25%. Поэтому я постоянно знакомлюсь с новыми людьми.



Мне нравится общаться с теми, кто успешнее, умнее меня в чем-то. Люблю делиться опытом и обмениваться знаниями с другими. Стараюсь внедрять такой подход во всем. Даже дома и с соседями. Если вижу, что произошел конфликт, приглашу соседей к себе и накормлю их бешбармаком. Мне нравится помогать другим чувствовать себя лучше.

О деятельности





Я окончил Лицей Космического Природоведения в Алматы. Поступил в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по космическому направлению. Учился на самом сложном факультете, который не каждый мог окончить. Но я успешно справился, был одним из лучших студентов. Затем получил степень MBA и вернулся в Казахстан.





Я приехал в 2005 году. Как раз в это время стартовала государственная программа: «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы». Я был счастлив, потому что мои знания и навыки сразу нашли применение. Я работал с Талгатом Мусабаевым. Тогда основа космической отрасли Казахстана только зарождалась. Этот период был связан с запуском спутников KazSat-2, KazSat-3. Я руководил командой, которая занималась спутниками дистанционного зондирования Земли. Это сложные спутники, мощный инструмент, который позволяет повысить качество работы и жизни любого гражданина. Они успешно работают уже восемь с половиной лет, и в этом я вижу большую заслугу нашей команды.

В 2015 году я принял решение уйти с государственной службы и создать бизнес. У меня была успешная карьера, но я был оторван от жизни. Понимал, что именно бизнес создает экономику. Чем сильнее бизнес, тем сильнее страна. Я, как государственный служащий создавал условия для развития бизнеса, но сам никогда не был предпринимателем. Мне хотелось понять эту сферу изнутри.

Мы создали компанию KazAeroSpace с нуля. Начали набирать людей, обучать их, заявлять о себе на рынке, придумывать программы, проекты. Я знал, что космические технологии — это уникальный инструмент, который может приносить людям огромную пользу, если им правильно пользоваться. Хотел поработать с продуктом, который мы получаем с помощью спутников и который можно применять в самых разных сферах.





Мы реализовывали инновационные проекты. Например, работали с МВД и запустили проект по поиску наркосодержащих растений с помощью спутниковых технологий. Успешно с ним справились. Реализовывали проекты в сельском хозяйстве, в сфере добычи ископаемых. Но оказалось, что мы опережаем время. Люди и страна не успевали за нашими исследованиями, не были готовы их использовать и применять. Поэтому мы замедлились. Помогаем традиционным отраслям стать более технологичными.

Сегодня наш основной проект — цифровые города и области. Это инструмент для помощи государственным служащим. С помощью него можно следить за состоянием города, контролировать и мониторить жизнь в населенном пункте и принимать правильные решения. С помощью нашего проекта руководители будут понимать, в каком районе не хватает школ, как улучшить трафик на дорогах, где нужны дополнительные автобусные маршруты и остановки, а где необходима посадка деревьев. Тогда будет порядок, качественные дороги, достаточное количество детских садов и школ, хорошая экология.

С помощью космических технологий можно модернизировать любую отрасль экономики

С помощью космических технологий можно модернизировать любую отрасль экономики, найти проблемы, выявить причинно-следственные связи, сформировать пути решения. Например, можно понять, почему возникают пожары, что послужило причиной возгорания, как их предотвратить. Космическая отрасль может помочь добыть богатый урожай, избежать паводков, решить проблему нехватки воды и многое другое.

Поэтому мы разрабатываем свои изобретения. На это уходят годы, но мы работаем на перспективу. Смотрим на несколько лет вперед.

Моя цель и миссия — сильная страна и развитая космическая отрасль. Эти вещи идут рука об руку. Есть исследования, согласно которым страна считается развитой, если у нее развита космическая индустрия. Я бы хотел, чтобы Казахстан стал одной из ведущих космических держав. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы.