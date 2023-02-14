Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/02f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/02f840a848e80502a73a97128cb2292e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
moya-cel-razvivat-restorannuyu-industriyu-v-uzbekistane-alisher-akramov-o-sebe-i-o-razvitii-ab-group
«Моя цель — развивать ресторанную индустрию в Узбекистане», — Алишер Акрамов о себе и о развитии AB group
274

Алишер Акрамов

38 лет, город — Ташкент, ресторатор, CEO AB group, @alisher.akramov_uz

Главная
/
Люди WE
/
Неравнодушные люди

Сегодня в 13:59

«Моя цель — развивать ресторанную индустрию в Узбекистане», — Алишер Акрамов о себе и о развитии AB group

alisher.akramov

Автор фотографии: Andrey Arakelyan

О себе


Я семьянин. У нас с супругой четверо детей. Я люблю свою семью. Для меня важно сохранять семейные ценности, чтить наши традиции.

Еще я предприниматель, ресторатор. Люблю дело, которым занимаюсь. Люблю побеждать.

Я максималист. Окружающие часто говорят, что я перфекционист, особенно в том, что касается рабочих вопросов.

Мне нравится спорт. Он постоянно присутствует в моей жизни, позволяет быть в тонусе, оставаться продуктивным.

Для меня важны чистые человеческие отношения


Люблю в людях честность и искренность. Для меня важны чистые человеческие отношения.

Счастливее меня делают в первую очередь моя семья, мои дети. Радует личное саморазвитие и развитие нашего холдинга.

О жизненных принципах


Первый принцип — быть честным. Честным по отношению к себе, честным в делах со своими партнерами, коллегами, командой. Я думаю, это фундамент, на котором держится все.

Второй принцип — быть справедливым. Я стараюсь развивать это не только в себе, но и в семье, и в нашей большой дружной команде.

созидатели узбекистан

Когда в жизни возникают сложности, всегда верю в положительный исход ситуации и делаю все, что от меня зависит.

О людях в жизни


С течением времени мое окружение формируется само по себе. Нужные люди остаются рядом, ненужные отсеиваются.

Важные люди в жизни — мои братья. Глядя на них, у меня с раннего возраста формировались принципы, взгляды и позиции. Теперь они не только моя семья, но и большая поддержка и мои партнеры.

Партнеры — это мои единомышленники. Нас объединяет одна миссия и ценности, с которыми мы идем по жизни.

Важные люди — моя команда


Также важные люди — моя команда. В нее попадают в первую очередь искренние люди. Еще ценю таких же в хорошем смысле сумасшедших сотрудников, как и я.

О деятельности


Я ресторатор. В этом бизнесе работаю уже 12 лет. Считаю, что не я его выбрал, а ресторанный бизнес выбрал меня.

Все началось с маленького итальянского ресторана, который мы приобрели совместно с партнером. Он стал трамплином для дальнейшего развития в ресторанном бизнесе.

ресторанный бизнес

Сегодня наш холдинг расширился. Теперь у нас несколько заведений в Ташкенте: семейный ресторан Na Nebe, стейк-хаус «Мясной», паб «Раковарня», бургерная «Шеф Burger», франшизный проект ресторан-лавка «Сыроварня», фабрика вкуса ProFood, кулинарные лавки с готовой едой Mazzali.

Каждый проект уникален, со своей авторской концепцией, направлением кухни и особой атмосферой.

Я стараюсь принимать участие в развитии каждого нашего проекта. У нас на старте новый франшизный проект «Хинкальная», который мы открываем совместно с Аркадием Новиковым и нашими российскими партнерами.

Рестораны — это и есть дело моей жизни. Моя цель не просто кормить людей, а развивать ресторанную индустрию и культуру в нашей стране, делая людей счастливыми.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#предприниматель #узбекистан #ташкент #ресторатор #созидатели
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Евгений Настрадин о переезде в Астану и особенностях управления Beeline Казахстан
5288
Жания Бектай
7064
Татьяна Фатеева
5417
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.