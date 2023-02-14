«Моя цель — развивать ресторанную индустрию в Узбекистане», — Алишер Акрамов о себе и о развитии AB group





Автор фотографии: Andrey Arakelyan

О себе





Я семьянин. У нас с супругой четверо детей. Я люблю свою семью. Для меня важно сохранять семейные ценности, чтить наши традиции.

Еще я предприниматель, ресторатор. Люблю дело, которым занимаюсь. Люблю побеждать.

Я максималист. Окружающие часто говорят, что я перфекционист, особенно в том, что касается рабочих вопросов.

Мне нравится спорт. Он постоянно присутствует в моей жизни, позволяет быть в тонусе, оставаться продуктивным.

Для меня важны чистые человеческие отношения

Люблю в людях честность и искренность. Для меня важны чистые человеческие отношения.

Счастливее меня делают в первую очередь моя семья, мои дети. Радует личное саморазвитие и развитие нашего холдинга.

О жизненных принципах





Первый принцип — быть честным. Честным по отношению к себе, честным в делах со своими партнерами, коллегами, командой. Я думаю, это фундамент, на котором держится все.

Второй принцип — быть справедливым. Я стараюсь развивать это не только в себе, но и в семье, и в нашей большой дружной команде.





Когда в жизни возникают сложности, всегда верю в положительный исход ситуации и делаю все, что от меня зависит.

О людях в жизни





С течением времени мое окружение формируется само по себе. Нужные люди остаются рядом, ненужные отсеиваются.

Важные люди в жизни — мои братья. Глядя на них, у меня с раннего возраста формировались принципы, взгляды и позиции. Теперь они не только моя семья, но и большая поддержка и мои партнеры.

Партнеры — это мои единомышленники. Нас объединяет одна миссия и ценности, с которыми мы идем по жизни.

Важные люди — моя команда

Также важные люди — моя команда. В нее попадают в первую очередь искренние люди. Еще ценю таких же в хорошем смысле сумасшедших сотрудников, как и я.

О деятельности





Я ресторатор. В этом бизнесе работаю уже 12 лет. Считаю, что не я его выбрал, а ресторанный бизнес выбрал меня.

Все началось с маленького итальянского ресторана, который мы приобрели совместно с партнером. Он стал трамплином для дальнейшего развития в ресторанном бизнесе.





Сегодня наш холдинг расширился. Теперь у нас несколько заведений в Ташкенте: семейный ресторан Na Nebe, стейк-хаус «Мясной», паб «Раковарня», бургерная «Шеф Burger», франшизный проект ресторан-лавка «Сыроварня», фабрика вкуса ProFood, кулинарные лавки с готовой едой Mazzali.

Каждый проект уникален, со своей авторской концепцией, направлением кухни и особой атмосферой.

Я стараюсь принимать участие в развитии каждого нашего проекта. У нас на старте новый франшизный проект «Хинкальная», который мы открываем совместно с Аркадием Новиковым и нашими российскими партнерами.

Рестораны — это и есть дело моей жизни. Моя цель не просто кормить людей, а развивать ресторанную индустрию и культуру в нашей стране, делая людей счастливыми.