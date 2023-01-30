Основатель бренда D Billions о том, как создал в Кыргызстане проект, который обожают все дети мира







О себе





Я продюсер и основатель звукозаписывающей студии Ekarecords и бренда D Billions.

Я творческий человек, но при этом трудоголик. Всегда беру на себя большой объем работы. Раньше не понимал, что такое ответственность. Ждал «вдохновения» для того, чтобы сделать что-то, ленился и тянул до последнего. Но постепенно осознал, что самое главное в любом деле — труд и самодисциплина. Теперь я не жду вдохновения, а просто иду работать.

Еще я супруг, отец, сын. Стараюсь быть хорошим семьянином, оправдывать ожидания своих близких, соответствовать их требованиям. Бывает, что из-за работы я упускаю важные моменты. Моей дочери уже пять лет, и я не заметил, как она выросла. Поэтому теперь учусь уделять больше внимания семье, не думать о работе все время.

Я люблю мечтать, творить, созидать

Я люблю мечтать, творить, созидать. Все это нахожу в своей ежедневной деятельности. За 15 лет я написал много песен, снял большое количество клипов, провел множество концертов, реализовывал масштабные проекты. И все это я люблю.

Я счастливый человек. У меня есть родители, супруга, дочь, любимая работа. Меня окружает много талантливых людей. Все мои мечты и цели воплощаются в жизнь благодаря упорному труду.

О жизненных принципах





Для меня важна честность в работе, в жизни. Ценю справедливость и искренние отношения. Именно на этих ценностях строю все проекты.

Людей нужно растить не словами, а на своем примере.





Для меня на первом месте люди и их личные качества, а уже потом талант и профессионализм. Поэтому в команду мы приглашаем тех, кто близок нам по духу, обучаем, берем на работу и взращиваем хороших сотрудников.

Я знаю, что какие бы трудности не возникали в жизни, надо продолжать что-то делать. Мы, творческие люди, можем придумать и воплотить в реальность любую идею, которую захотим.

О людях в жизни





Я родился в семье композиторов. Мой дедушка по маминой стороне был творческим человеком. Он создал в небольшом селе в Жумгальском районе ансамбль, который участвовал во всесоюзных фестивалях, конкурсах, занимал призовые места, объездил много стран с гастролями. Он доказал себе и обществу, что можно достичь небывалых высот с нуля.

Моя мама стала детским композитором, создала свой ансамбль, написала две оперы для детей. Будучи беременной мной, выступала как дирижер на сцене. Она показала, что благодаря таланту может удивить не только Кыргызстан, но и мир.

У меня не было иного пути, кроме как раскрыть свои таланты и применить их

Благодаря их влиянию я вырос творческим человеком с головы до ног. У меня не было иного пути, кроме как раскрыть свои таланты и применить их. Я равняюсь на них.

Так как я работаю в шоу-бизнесе у меня много знакомых и коллег из разных отраслей. Но с годами я стал ценить верность и искренние отношения. Поэтому мое близкое окружение — это именно такие люди.

О деятельности





Я с детства занимаюсь творческими проектами. В подростковом возрасте создал группу, где было три мальчика и одна девочка — моя супруга Чолпонай. Но постепенно понял, что мне интереснее быть не на сцене, а за кадром. Поэтому открыл студию звукозаписи Ekarecords. Мы делали аранжировки и записывали песни для всех певцов Кыргызстана, продюсировали многих артистов. Наши песни часто перепевают в других странах Центральной Азии.

Какие-то проекты были прибыльными, какие-то становились банкротами. Мы закрыли Ekarecords, так как из-за ограниченного рынка было сложно поддерживать ее деятельность. Тогда я понял, что нужно что-то менять: выходить за пределы Кыргызстана и Центральной Азии, на мировой рынок.

Сначала мы делали на YouTube то, что делают все вокруг. Но спустя время поняли, что нужно создавать собственный уникальный контент. Я собрал группу и начал писать для них песни.

Сегодня у англоязычного YouTube-канала D Billions больше 28 миллиардов просмотров и 25 миллионов подписчиков. Мы начинали с 10 человек в команде. Спустя год, когда канал вышел на монетизацию, мы расширили команду. Теперь над каналом работает 40 человек. Все треки D Billions — авторские. За три года мы написали больше 600 песен, и все они запатентованы в США.





Всего в компании трудится больше 70 человек. Мы развиваем 13 YouTube-каналов на разных языках. Это в совокупности почти 40 миллиардов просмотров и почти 40 миллионов подписчиков. На девяти из них каждый день выходит по одному новому видео — 270 мультфильмов в месяц. Остальные четыре канала выпускают около 30 видео в месяц. Так всего мы создаем примерно 300 мультфильмов ежемесячно. Это большой труд.

Все дети мира до пяти лет мыслят одинаково. Только после пяти лет в сознании детей начинают формироваться такие вещи, как культура, менталитет, идентичность, язык. Когда мы начинали, я обещал команде, что мы завоюем всех детей мира, а затем и их родителей. Так и вышло. Все, что любит ребенок, любят и его родители.

Нам помогло то, что я вырос в детском коллективе, понимал детскую психологию. Перекинул свои знания на коммерческий проект. По общепринятым правилам у песни есть определенная структура. Но мы изменили этот подход: даем кульминацию в самом начале, с помощью пары слов создаем хитовую песню в легкой форме. Это не просто, но у нас получается.

Члены нашей команды растут, обеспечивают себе высокий уровень жизни, покупают недвижимость. Я вижу, что могу сделать счастливыми минимум 70 человек, а они, в свою очередь, могут осчастливить членов своей семьи.

У меня еще много целей. Я работаю над тем, чтобы осуществить свои мечты. Дело моей жизни еще впереди.