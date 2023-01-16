Мират Ахметсадыков о любви к бизнесу, сообществе предпринимателей и поддержке стартаперов Центральной Азии





О себе







Я предприниматель. Создавать бизнес и развивать его — моя работа, страсть и хобби. Я пробовал себя в самых разных отраслях, но никогда не работал в найме.

Люблю то, чем занимаюсь. Всегда иду на работу с удовольствием и не устаю от нее. Если спросить, как я провожу свободное время — продолжаю быть предпринимателем. Постоянно провожу время в кругу партнеров, коллег, стартаперов, других бизнесменов и инвесторов.

Одна из моих сильных сторон — стремление к созиданию. В моей голове постоянно возникают сумасшедшие идеи, и я всегда готов пробовать новое, прыгать в неизвестность. Это еще одна моя сильная сторона.

Одна из моих сильных сторон — стремление к созиданию

Также я супруг, отец. Меня радует, когда супруга говорит, что я хороший семьянин. Мне нравится поддерживать семейные ценности.

Стремлюсь быть поддерживающим, эмоциональным человеком. Некоторые воспринимают подобные качества как слабость. Но уже долгое время это помогает мне собирать вокруг себя хороших людей, профессионалов своего дела, которые ценят заботу и доброту.

Я всегда честен с собой и с окружением. Готов рисковать. Но если что-то не получается, не боюсь брать на себя ответственность.

В жизни люблю слушать и говорить. По отдельности. Нравится слушать людей, которые могут дать много нового и ценного. Когда встречаются такие интересные собеседники, могу выключить свое желание рассказать о себе и только слушать. Но мои друзья знают, что я также люблю и говорить, направлять беседу. Поэтому мы развиваем YouTube-канал, записываем подкасты. Мне нравится задавать гостям правильные вопросы и получать интересные ответы, раскрывать людей.

Мне нравится все, что доставляет удовольствие в определенный момент жизни. В один период времени мне нравился бег, и я бегал марафоны. Затем занимался триатлоном, проходил Ironman. Было время, когда я каждую неделю ходил в горы и кайфовал от этого. Живу и выбираю увлечения по настроению, по желанию.

Я счастливый человек. Мне нравится и близко понятие, что счастье можно найти в обыденности, а не в моменты, когда ты находишься на пике положительных или отрицательных эмоций. Круто, когда ты чувствуешь себя счастливым в простой будний день. Чем больше таких дней, тем лучше.

О жизненных ценностях и принципах





Мне нравится слово «ценность» — само понятие ценности. Импонируют люди, которые понимают, что человеческие ценности важны и правильно с ними работают.

Первая ценность — честность. С собой, с окружением, с партнером, с детьми.





Еще одна ценность — ответственность.

Одна из самых важных ценностей — любовь. Во всех ее проявлениях: к семье, к окружению, к своему городу, к стране. Любовь к незнакомым людям, клиентам.

Таких ценностей у меня много: дружба, поддержка, взаимопонимание, любознательность, саморазвитие, открытость к новому и неизведанному.

А принципы отражают ваши ценности. Например, если в числе ваших ценностей забота о здоровье, то одним из ваших принципов будет отказ от вредных привычек.

Любые трудности, проблемы, задачи — временны. То, что тебя огорчает, рано или поздно разрешится. Понимание этого меняет отношение к вопросу.

О людях в жизни





Я люблю общаться с другими предпринимателями. Это мое хобби. Я каждый день встречаюсь с предпринимателями, стартаперами и кайфую от этого.

Благодарен судьбе, что в моем окружении есть люди, которые старше, опытнее, успешнее меня. Это предприниматели, с которыми у меня есть возможность говорить, обсуждать важные вопросы, советоваться. У меня много менторов, которые даже не знают, что стали моими наставниками. Я внимательно отношусь к встречам с такими людьми. Задаю вопросы, которые меня интересуют.

Говорят, что вас формирует ваше окружение. Поэтому я создаю свой круг общения осознанно, целенаправленно, стратегически. Прописываю, с кем хочу общаться, и нахожу этих людей через определенные сообщества, бизнес-клубы. Стараюсь находиться среди успешных людей, которые достигают результатов.

В общении с людьми я придерживаюсь правила: быть полезным

В общении с людьми я придерживаюсь правила: быть полезным. Поэтому важно понимать свою экспертность и демонстрировать это другим. Когда люди видят, что ты открытый человек и профессионал своего дела, они будут рады с вами работать и дружить.

О деятельности





Как и многие предприниматели, еще в школе я продавал тетрадки, сотовые телефоны. Примером был отец, который занимался бизнесом в 90-е годы. Когда мне исполнилось 18 лет, я занимался строительством, посредничеством в Усть-Каменогорске. После переезда в Алматы масштабы увеличились. Мы занимались продажей строительных материалов, открывали сервисные компании. Еще я некоторое время жил в Актау, где работал в сфере нефтесервиса. А после этого оказался в области инвестиций, стартаперской и венчурной деятельности.





Теперь я возглавляю компанию MOST Holding. Эта группа компаний объединяет клуб бизнес-ангелов UMAY, венчурный фонд, бизнес-инкубатор, медиа-направление и другие сферы нашей деятельности. Моя основная задача — рост всех направлений и увеличение доходности холдинга.

Мы строим экосистему для предпринимателей и инвесторов, которые занимаются технологичным бизнесом. Помогаем им расти, масштабировать свои компании. Таким образом влияем на рост благосостояния и развитие экономики Казахстана.

IT — это направление, в котором наш регион может составить достойную конкуренцию на мировом рынке и выбиться в список развитых стран. Потому что главный ресурс здесь — это талантливые люди, а их у нас много. Главное — дать им правильное образование и возможность проявить свои знания и креатив, помочь выйти на международный рынок.

У нас есть технологический хаб, который мы хотим масштабировать в другие города. Есть бизнес-инкубатор MOST — Центр компетенций, где проводятся разные встречи, ивенты, образовательные программы. Мы создали клуб бизнес-ангелов, где объединили предпринимателей, у которых есть капитал для инвестиций в стартапы на ранних стадиях. Работает венчурный фонд, который предоставляет финансовые ресурсы для потенциально будущих единорогов. Все направления дополняют и усиливают друг друга. В нашей небольшой частной экосистеме можно получить разную поддержку: финансовую, образовательную, менторскую, личную, психологическую.

Мы активно сотрудничаем с партнерами, государственными компаниями, международными игроками, иностранными фондами, стартапами. Помогаем им всем коммуницировать, находить точки соприкосновения, выстраивать связи и партнерские отношения.

Дело моей жизни — это то, чем я занимаюсь прямо сейчас. Я сам выбирал свою деятельность, и она мне нравится. Это дело мотивирует и зажигает, ежедневно дает силы двигаться вперед.