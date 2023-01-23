Шохрух Каюмов о том, почему вернулся в Узбекистан после жизни в США и как развивает текстильный бизнес в стране



О себе





По натуре я лидер. Люблю создавать проекты, выстраивать внутреннюю структуру, разрабатывать стратегии развития. Могу в короткие сроки придумать стратегию, собрать команду и делегировать всю операционную деятельность в любом бизнесе.

Мне нравится все организовывать. Это работает даже вне бизнеса. Если планируется какое-то событие в кругу друзей, я всегда выступаю организатором.

У меня развито критическое мышление. Умею быстро оценить любую сложную ситуацию и найти наилучшее решение. Окружающие знают это, поэтому часто обращаются ко мне за помощью, когда у них возникают проблемы.

Стараюсь развивать критическое мышление и в сотрудниках. Члены команды знают, что ко мне не нужно подходить с мелкими вопросами. Потому что в ответ я говорю: «Подумай сам». Когда даешь людям возможность самостоятельно думать, принимать решения и нести за них ответственность, они растут как специалисты.

Люблю создавать проекты, выстраивать внутреннюю структуру, разрабатывать стратегии развития

Я люблю свою семью. Стараюсь проводить с ними все свободное время. Коллеги и друзья знают, что в воскресенье я всегда занят — это мое время для семьи.

Люблю проводить время с друзьями. В течение недели я назначаю встречи с друзьями, работающими в других отраслях бизнеса. Мы общаемся, обсуждаем самые разные темы. Это помогает расширять кругозор и налаживать нетворкинг.

Я гурман. Обожаю еду. Когда жил в США, работал в ресторанах, поэтому трепетно отношусь к сервису, подаче, блюдам. Люблю посещать новые заведения. Больше всего люблю итальянскую кухню.

Люблю путешествия. Всегда путешествую с семьей. Последние два-три года было много работы, и мы практически не выезжали. Но в этом году у нас большие планы. Я не любитель пляжей и природы. Мне больше нравится посещать города, мегаполисы. Люблю сидеть в ресторанчике на террасе, изучать местную кухню, наблюдать за жизнью в новом городе, наслаждаться его атмосферой, знакомиться с иностранцами.

Я обожаю искусство. В разных странах и городах часто посещаю музеи. Один из любимых — Институт искусств Чикаго, потому что мне нравится творчество Ван Гога. Когда я изучаю картины, пытаюсь понять, о чем думал художник в процессе работы.

Я счастливый человек. Мои родители здоровы, у меня есть любимая супруга и дети. Для меня это счастье.

О жизненных принципах





Самый главный принцип — уважать и ценить свою семью, любить родителей. Бизнес, деньги и работа для меня второстепенны.





Бывает, что в ежедневной рутине мы забываем о семье. Но это не про меня. Я вернулся в Узбекистан из США именно из-за родителей. До сих пор во всем советуюсь с папой. Боюсь чем-то огорчить маму. Учу детей и племянников уважать и ценить родных.

О людях в жизни





Папа научил меня быть честным человеком и хорошим семьянином. Мама показала, что значит быть добрым и открытым.

Многому научили братья. Они предприниматели, учились всему на практике и дали мне хорошую школу жизни и ведения дел.

Меня окружают активные личности, которые меняют мир

Я люблю нетворкинг. Обожаю встречи с новыми людьми. Меня окружают активные личности, которые меняют мир, а не просто зарабатывают деньги. Мне нравится общаться с лидерами, которые могут научить чему-то новому, поделиться опытом.

Уважаю людей, которые имеют свое мнение и могут его отстоять. Еще я не дружу и не связываюсь с нытиками и негативными людьми.

О деятельности





В 2005 году я вернулся из США. В то время мой брат Шерзод Каюмов работал на государственной службе. Также у него был магазин, где он продавал текстиль. Я тоже был заинтересован в fashion-индустрии, поэтому предложил ему открыть свой бренд.

В 2006 году мы запустили бренд Fratelli Casa, а спустя три года открыли собственное производство. Это было что-то новое в Узбекистане, поэтому мы всему учились в процессе и допустили много ошибок. Спустя несколько лет поняли, что мировые бренды занимаются креативом и работают над созданием ценности своего продукта. Они не занимаются производством. Поэтому мы приняли решение приостановить пошив и перешли на аутсорс. Это решение помогло увеличить выручку в три раза.

Затем мы поняли, что у бренда должна быть своя айдентика. Запустили в работу одежду с азиатскими и узбекскими принтами. Это стало нашей фишкой.





К нам поступало много заказов от корпоративных клиентов, поэтому мы запустили производство униформы Promo Wear.

Спустя столько лет работы в текстиле, мы захотели сделать что-то полезное для индустрии. Запустили платформу Uzbtextile.com. Это B2B-сервис, который упрощает связь покупателя с поставщиками текстиля из Узбекистана. Допустим, вам нужно заказать 50 000 полотенец. Чтобы не тратить время на поиски, вы можете зайти на наш сайт, оставить заявку и уже через полчаса получить отклик от поставщика.

На начальном этапе мы использовали свои ресурсы, но теперь нашим партнером стал «Узтекстильпром». Сегодня многие хотят экспортировать и покупать что-то из Узбекистана. Наша платформа в этом помогает. В планах — продвигаться и рекламировать сервис в странах Центральной Азии и в СНГ.

Мы хотим создать платформу, которая сначала объединит клиентов и предпринимателей в СНГ, а затем свяжет русскоговорящих производителей с англоговорящими заказчиками.

Мы стремимся помогать предпринимателям, которые хотят развиваться в текстильной индустрии. Помогаем им находить клиентов и партнеров. У нас есть консалтинговое направление, когда мы индивидуально рассматриваем компании и помогаем им сделать рывок вперед или не обанкротиться. Порядка 90% предпринимателей в нашей отрасли не знают, что делают, двигаются по инерции. Мое дело помочь им не заблудиться.

Еще одна моя мечта — создать фонд для выделения грантов на развитие или создание брендов одежды в Узбекистане.