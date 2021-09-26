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Oxford, Harvard, Stanford и Yale: об учебе в самых известных университетах мира
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Сегодня в 17:45

Oxford, Harvard, Stanford и Yale: об учебе в самых известных университетах мира

Топовые университеты мира славятся не только знаниями, которые они дают студентам, но и особой, притягивающей атмосферой.



Yale University


Асель Ибадулла, 22 года, город — Нью-Хейвен, студент Yale University, Master of Public Health, @asselibadulla

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Профессора в Yale University поддерживают тесную связь со студентами. Каждую неделю нас приглашают на званые ужины или другие мероприятия.
Много внимания уделяется ментальному здоровью. Со мной уже связались четыре профессора и предложили помощь, если у меня возникнут сложности. Стресс — уважительная причина не сдавать экзамен.
Атмосфера в Yale University крутая. Чувствуется, что многие студенты мечтали сюда попасть, они любят свой университет и говорят о нем с восхищением.
В Yale University я поняла, что мое мнение важно. Поняла, что в крутом университете нужно быть готовым к крутым проблемам. Но это того стоит.

Подробнее об атмосфере Yale University можно почитать здесь.


Stanford University


Айвар Абрашулы, 21 год, докторант, @aivarabrashuly


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Сотрудники Stanford University — первоклассные специалисты. Дела здесь решаются быстро — это особенно важно для человека из другой страны.
Stanford University размером с небольшой городок. Здесь три кампуса, можно найти все, что необходимо для студента.
Атмосфера спокойная, люди не спешат. Цены довольно дорогие, но стипендии и зарплаты достойные.

Подробнее об атмосфере Stanford University можно почитать здесь.


Harvard University


Нурсултан Хамзин, 28 лет, город — Бостон, консультант, linkedin


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Harvard University — очень diverse. Здесь много национальностей со всех уголков планеты. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый день слышишь невероятные истории.
Помимо Harvard University, в Бостоне располагаются такие университеты, как MIT и Boston University. Я могу назвать этот город столицей образования США. Здесь крутое сообщество, в котором много ребят из СНГ и Казахстана.
Я понял, насколько наш мир большой, разный и сколько в нем возможностей.

Подробнее об атмосфере Harvard University можно почитать здесь.


Oxford University


Томирис Атажанова, 28 лет, город — Оксфорд, молодой врач-ученый, @doctor_tomi


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В Oxford University, теплая атмосфера, все мероприятия проходят дружно.
Со стороны преподавателей чувствуется поддержка. К ним можно обратиться, если есть проблемы или трудности.
Вместе с этим, атмосфера конкурентная. Нужно понимать, что вокруг много сильных студентов, не падать духом, если что-то не получается.
Учеба в Oxford University научила меня дисциплине и скрупулезному отношению к научным данным и публикациям.
Еще приобрела навык не обесценивать свой труд.

Подробнее об атмосфере Oxford University можно почитать здесь.



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#университет #образованиезарубежом #stanforduniversity #обучение #harvarduniversity
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