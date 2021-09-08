Harvard University. О поступлении и учебе в старейшем университете США

Harvard University — один из самых известных университетов мира. Мы поговорили с казахстанцами о том, как проходит процесс поступления и чего ожидать от атмосферы старейшего вуза США.





Нурсултан Хамзин, 28 лет, город — Бостон, консультант linkedin





О выборе вуза

Я рассматривал топ-3 университетов по своей специальности. Выбрал Harvard University, так как здесь щедрая политика поддержки студентов, много стипендиальных программ. Также Harvard University — это репутация и ресурсы, которые доступны студентам.

О поступлении

Прием документов в Harvard University осуществляется два раза в год: в сентябре и январе. Если проходите первый этап, вас приглашают на интервью. Оно может проходить в разных локациях. Письмо с информацией о том, поступили вы или нет, приходит в течение месяца.

В пакете документов есть пять ключевых элементов:

— резюме

— рекомендательные письма с характеристикой ваших навыков

— результаты теста GMAT, который должен подтвердить наличие у вас базовых математических знаний, необходимых для обучения

— admission-анкета

— эссе.

Каждый год в Harvard University набирается определенное количество студентов. Поэтому поступить в первом раунде подачи заявок легче, чем во втором.

По тесту GMAT не обязательно набирать максимальный балл. Здесь есть минимальный уровень, который необходимо набрать. Все, что выше, уже не увеличит ваши шансы на поступление. Я думаю, что этот уровень находится примерно на 720 баллах. Если ваш балл соответствует этому показателю, его будет достаточно, тратить время на пересдачу не нужно.

В эссе не стоит хвастаться достижениями, лучше напишите историю из вашей жизни. Оно нужно, чтобы комитет мог оценить человека не только с точки зрения академических достижений, но и понять его принципы и мотивацию. Показывайте эссе друзьям, родственникам и коллегам. Чем больше людей его посмотрит, тем больший фидбэк вы получите.

Каждый элемент пакета документов должен отражать часть вашей личности так, чтобы вместе они составили единый портрет. Не должно получится так, что в эссе вы пишете о наличии лидерских качеств, а в рекомендации вас характеризуют как человека, который не берет на себя ответственность.

Об особенностях обучения

В Harvard University обучение проходит на кейсах — это интерактивный процесс, в котором преподаватель лишь поддерживает дискуссию. Здесь студенты обучают студентов, при поддержке профессора. Каждый кейс рассказывается от лица главного героя. Обсуждаются проблемные ситуации, в которых он оказался. Студенты становятся на его место, рассказывают о мерах, которые бы они предприняли. Часто, сам герой находится в одной аудитории с нами. В конце он рассказывает о том, что произошло на самом деле, какие действия были предприняты и какие у них были последствия. Это живой и интерактивный процесс.

В процессе подготовки к кейсам приходится много читать. Обычно это 12-13 страниц текста и еще столько же страниц графиков и таблиц.

Преподаватели — люди с большим опытом, которые создали не одну компанию. Они постоянно организовывают встречи со студентами и всегда открыты к взаимодействию.

Первый год обучения проходит по фиксированной программе, пять курсов в каждом семестре выступают в роли подготовительной базы. На втором году для выбора доступен огромный список различных курсов. Некоторые студенты даже называют это shopping period, когда предметы можно подобрать так, как хочешь.

В большинстве курсов оценка состоит из трех элементов. 40-50% оценки составляет participation — участие в обсуждении кейсов. Около 10% зависит от небольших заданий и учебного проекта, а оставшиеся баллы — финальный экзамен. Его дают на дом и ожидают, что ты будешь пользоваться только заметками, которые делал во время учебы.

По баллам, группу разделяют на три категории. В первой, обычно 10-15% класса, набравших наибольшее количество баллов. Около 70% находятся в середине, а третью категорию составляют 15%, получивших низкие баллы. Так как это относительно оценок других, то даже хорошо сдав все задания, легко можно оказаться в третьей категории. Если у студента много третьих категорий и он не может это решить, то с ним могут попрощаться. Это создает определенный уровень стресса.

Об атмосфере

Harvard University — очень diverse. Здесь много национальностей со всех уголков планеты. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый день слышишь невероятные истории.

Помимо Harvard University, в Бостоне располагаются такие университеты, как MIT и Boston University. Я могу назвать этот город столицей образования США. Здесь крутое сообщество, в котором много ребят из СНГ и Казахстана.

Бостон — спортивный город. В любое время дня можно насчитать несколько десятков человек, которые бегают или катаются на велосипеде.

Жизнь в Бостоне дорогая, но при этом ощущаешь себя в безопасности.

Как повлиял университет

Я понял, насколько наш мир большой, разный и сколько в нем возможностей.

Также я изменил свое мнение о том, каким должен быть лидер. Если раньше, это был человек, который мог тащить всех на своей спине, то сейчас лидер — это член команды, который умеет правильно мотивировать людей.

Harvard University — хорошее место для обучения. Здесь дают отличное образование и большие возможности, а количество ресурсов, доступных для студента, практически не ограничено.





Аружан Меирханова, 22 года, город — Бостон, магистрант в Harvard University, linkedin

О выборе вуза

Я знала, что хочу заниматься региональными исследованиями, а именно, регионом, который включает в себя Россию, Центральную и Восточную Европу и Центральную Азию. Поэтому выбирала не столько университет, сколько программу. Смотрела на лидирующие институты в этой области и подобрала для себя три варианта.

Для меня главным ресурсом были люди — профессора, научные интересы которых совпадали с моими, и чьи труды я изучала.

Еще в процессе подачи документов, я определила для себя, что идеальным вариантом для поступления будет именно Harvard University. Мне понравилось, что программа здесь с академическим уклоном: упор на теорию и методологию, публикацию статей и научных исследований.

О поступлении

Для того, чтобы поступить необходимо сдать тест GRE, для некоторых программ необходим GMAT, сертификат IELTS или TOEFL. Я сдавала три рекомендательных письма, их количество варьируется в зависимости от программы. Также в пакет документов нужно включить резюме-CV и writing sample — письменный образец. Это письменная работа объемом от 10 до 15 страниц. Он нужен для того, чтобы показать, как вы пишете, работаете с литературой, и какие источники читаете.

Приемная комиссия рассматривает профайлы студентов во взаимосвязи, не каждый компонент в отдельности, а ту картину, которую вы составили как личность, будущий специалист и исследователь. Если какой-то компонент не идеальный, его можно компенсировать достижениями в других сферах — может быть, вы проходили стажировки или у вас большой список публикаций.

При поступлении на магистратуру, я советую уделить большое внимание выбору программы. Важно понимать, зачем нужна вам эта программа и что вы можете в нее привнести. На каждом этапе задавайте себе вопрос, что мне даст обучение и как я смогу вырасти в личностном и профессиональном плане.

Также важное значение имеет расположение университета. Старайтесь выбрать центр вашей сферы. Для компьютерных наук, к примеру, это Кремниевая Долина, а для политики — Вашингтон. Если не уверены, то лучше взять gap year — поработать в разных сферах и решить для себя, что вам лучше подходит.

Об особенностях обучения

Здесь особенный подход к процессу обучения. Его важная часть — обмен мнениями. В Harvard University обучаются люди из разных стран и у каждого свой уникальный бэкграунд. Это будущие политики, бизнесмены, юристы. Подобный опыт сложно получить где-то еще.





В Harvard University, много возможностей в плане ресурсов. Здесь много интересных заданий, а расписание можно структурировать как вам угодно, недостатка в дисциплинах нет.

Об атмосфере

Здесь много студенческих сообществ в разных сферах: от бега до музыки, в них чувствуется community spirit. Атмосфера благоприятна как для учебы, так и для досуга. Студенты сами выбирают, чему посвятить свободное время. Важно найти work-life balance.





Большое внимание уделяется здоровью: как физическому, так и ментальному. Академически загруженность высокая. И для многих это стресс. Университет помогает студентам. Можно обратиться за помощью к специалисту. Нужно находить время, чтобы позаботиться о себе.

Я переехала в США не так давно и поэтому не до конца разобралась с местными особенностями. На начальном этапе сложно привыкнуть. Даже система заполнения документов отличается от казахстанской.

Ребята из моей программы интересуются нашим регионом, поэтому у нас много общих тем.

Harvard — отличный университет, но я советую поступать лишь тем, кто определился со своими научными интересами.