Yale University. Об учебе в университете Лиги плюща и жизни в США

Yale University — престижный исследовательский университет с трехсотлетней историей. Мы поговорили с казахстанцами о процессе поступления, особенностях учебы и атмосфере в вузе, который традиционно занимает высокие места во всех рейтингах.





Асель Ибадулла, 22 года, город — Нью-Хейвен, студент Yale University, Master of Public Health, @asselibadulla





О выборе вуза





О поступлении

Я подавала документы в девять университетов, но приоритетным среди них был Yale University. Он стоит в первых рядах по моей программе — public health, а преподаватели там дружелюбные и готовы поддержать студентов. Кампус университета входит в топ самых красивых в США. А город Нью-Хейвен зеленый и чистый.





Подготовку документы я начала с опозданием, в сентябре. Лучше начать делать это летом. Все этапы процесса важны и каждому нужно уделить внимание. Важно сделать так, чтобы ваши документы дополняли друг друга, демонстрировали стороны вашей личности. К примеру, если в резюме вы упоминаете стажировку, в мотивационном эссе стоит рассказать о том, какие навыки вы приобрели там. Идеально, если в рекомендательном письме будет информация о том, что получить приглашение на эту стажировку сложно, но вы с этим справились. Так вы сможете показать одну ситуацию с разных сторон.

В CV советую написать все достижения со времен учебы в школе. Я, например, рассказала о том, как в девятом классе участвовала в конференции с собственным проектом. Стоит разделить список на категории: академический опыт, исследования, международное сотрудничество.

Важно сделать так, чтобы ваши документы дополняли друг друга, демонстрировали стороны вашей личности



В эссе важно использовать ключевые слова. Для моей специальности это были public health, health equity, social justice. Лучше, если перед загрузкой письмо проверят три человека: тот, кто уже поступил, эксперт в вашей области, и человек, который в совершенстве владеет английским языком. Главная цель — показать причину, почему вы выбрали именно этот университет.





Еще одна составляющая заявки — результаты теста GRE. Сейчас для многих программ это опционно, в случае отсутствия сертификата учитывают оценки в транскрипте. Если вы отлично закрыли математику и статистику, то можно не тратить время и деньги.

Дедлайн в Yale University 15 декабря. В январе проходит интервью — сначала устное, потом письменное. В моем случае первые вопросы были общими, а во второй части давали кейсы, где нужно было разработать план действий в разных ситуациях.

В Yale University я учусь по внутреннему гранту университета, о котором я узнала на виртуальной сессии. Это классная возможность напрямую поговорить с представителем университета и узнать о стипендиальных программах. Сначала я выиграла грант на 80% от стоимости обучения. В ответном письме постаралась объяснить, что хочу учиться в этом университете, но у меня нет для этого финансовых возможностей и попросила поднять до 100%. Через две недели пришел положительный ответ.

Подача заявки на поступление в некоторых университетах платная. Если у вас финансовые сложности, и вы не можете оплатить взнос, то можно написать письмо на почту университета и объяснить ситуацию. Почти всегда учебные заведения идут на встречу и дают возможность отправить документы бесплатно.

О процессе обучения





Студент выбирает и регистрирует курсы в начале семестра. В случае, если вы прошли ту или иную дисциплину на бакалавриате, то можно сдать экзамен. За высокий балл могут освободить от курса.

Семинары и дискуссии проводятся в группах не более десяти человек. Обычно обсуждаем проблемы и работаем над заданиями. Бумажной работы практически нет. Все задания, квизы и экзамены отправляем через сайт.

На каждом предмете есть ассистенты. Это студенты, которые в прошлом году получили высокую оценку за курс. Они знают почти все, что касается занятий и всегда готовы помочь.

В Yale University проводится много guest lectures. Лекции читают профессионалы в разных областях — от бизнесменов до мэров. Также проводятся сессии, которые помогают заполнить резюме, найти стажировку или работу. Университет дает не только знания, но и практические инструменты.

В летнее время проводятся обязательные стажировки. Студентов отправляют в такие места как Белый дом.

Об атмосфере





Профессора в Yale University поддерживают тесную связь со студентами. Каждую неделю нас приглашают на званые ужины или другие мероприятия.

Много внимания уделяется ментальному здоровью. Со мной уже связались четыре профессора и предложили помощь, если у меня возникнут сложности. Стресс — уважительная причина не сдавать экзамен. Если чувствуешь себя эмоционально подавленно, могут отпустить домой.





Студенческая жизнь насыщеннее всего у бакалавров. Мы, магистры, больше общаемся друг с другом и ходим на концерты. Но атмосфера в Yale University крутая. Чувствуется, что многие студенты мечтали сюда попасть, они любят свой университет и говорят о нем с восхищением.

Жизнь и учеба в другой стране даются тяжело. Скучаешь по родственникам и друзьям. Тем более, в нашем вузе мало казахов.

Как повлиял университет

В Yale University я поняла, что мое мнение важно. Поняла, что в крутом университете нужно быть готовым к крутым проблемам. Но это того стоит.





Али Сальменбаев, 24 года, город — Нью-Хейвен, Graduate student, @ali_the_gorgeous





О выборе вуза





Я начал задумываться о возможностях для продолжения обучения на последнем курсе бакалавриата в Назарбаев Университете. С августа активно изучал возможности, советовался с профессорами, друзьями и знакомыми. Так составил список подходящих вузов. Yale University же был в первой десятке, мне хотелось учиться у лучших.

О поступлении





Первое, что нужно сделать — зайти на сайт и найти интересующую вас программу, просмотреть требования. По моей специальности нужно сдать экзамен GRE и IELTS. Минимального GPA здесь нет.

Основная часть заявки — эссе. Его результат зависит от того, как хорошо вы умеете себя продавать. Я занимаюсь консалтингом и помогаю ребятам поступить в университет и заполнять документы. Не стоит тратить часть эссе расхваливая университет. Стоит упоминать лишь те сферы, в которой ты планируешь учиться. Самое главное упомянуть специфичные детали. Это может быть профессор, который вам нравится или предмет, который вы можете получить только здесь.

По всему городу разбросаны здания университета, открытые для обучения и оборудованные шезлонгами и стади-румами



Во время учебы на бакалавриате у меня был средний GPA, но он увеличивался с каждым семестром. Я использовал это как доказательство, что у меня есть потенциал, и он растет.

Также подчеркнул наличие опыта. Мне посчастливилось стажироваться в национальном фонде «Самрук Казына» и в Министерстве Иностранных Дел.

Главное при поступлении доказать, что ты подходишь университету и наоборот.

Об особенностях обучения





В Yale University классные преподаватели. У каждого из них свой бэкграунд. Например, один из курсов ведет бывший президент Мексики, а другой — сотрудник ФБР.





Процесс регистрации на предметы происходит в начале семестра. Их список выходит за месяц-два до начала учебы. Чтобы зарегистрироваться на курс, необходимо получить предварительное одобрение. Для этого нужно найти e-mail преподавателя, списаться с ним, рассказать о своем опыте и показать, почему вам интересен этот предмет.

Об атмосфере





В Yale University мне нравится комфортная среда обучения. По всему городу разбросаны здания университета, открытые для обучения и оборудованные шезлонгами и стади-румами.

Сам город зеленый, есть много мест для пикников.

Здания университета красивые. Они создают особенную атмосферу, в которой хочется учиться.

В прошлом году мероприятий было меньше, чем обычно. Сейчас ситуация улучшилась, многие активности возобновились. Я, к примеру, уже купил билет на игру Yale — Harvard в американском футболе.





Также здесь много клубов по интересам. Часто приходят уведомления с приглашениями на разные ивенты.

Но стоит учитывать, что город Нью-Хейвен, в котором расположен Yale University, не отличается безопасностью. Еще в городе неоправданно высокие цены — стоимость жилья в других штатах ниже.

Чему научил университет





Основное богатство, которое дает университет — люди и знакомства. Ты учишься у лучших профессоров вместе с одногруппниками из разных стран мира, каждый из которых первый в своей сфере.

Будущим абитуриентам я с уверенностью рекомендую поступать в Yale University. Мое убеждение — нужно учиться в месте, которое входит в топы по всем параметрам, а не только по одной программе. Все это есть в Yale University.