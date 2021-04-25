Открытие бизнеса в Казахстане — полезная информация для иностранцев и не только

Если вы задумались над тем, чтобы открыть бизнес в Казахстане, но не знаете, где расположить предприятие, как осуществлять поставку или какими специалистами славится Казахстан — вам поможет наш обзор.





7 специальных экономических зон, которые предлагают своим резидентам хорошие преференции

СЭЗ «Астана — новый город»

Крупнейшая специальная экономическая зона в Казахстане. Она производит 71% совокупной продукции, приносит 44% налоговых сборов от всех СЭЗ страны и обеспечивает 22% экспорта продукции всех зон СЭЗ.

СЭЗ «Астана-Технополис»

Создана для продолжения стимулирования развития города Нур-Султан, потому как в 2027 году истекает срок действия СЭЗ «Астана — новый город». Задачи новой СЭЗ — развивать Индустриальный парк № 2.





Преференции участникам:

Налоговые льготы: 0% — НДС, земельный налог, налог на имущество, плата за пользование земельным участком.

Таможенные льготы: освобождение от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ, наличие управляющей компании и готовой инфраструктуры.

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Обзор компаний и морских портов, которые помогут доставить ваш груз в любую точку мира

Актауский морской торговый порт

Находится на восточном побережье Каспийского моря. Входит в группу компаний АО «НК «Казакстан темір жолы». Порт работает в партнерстве с компанией DP World и является звеном проекта «Новый Шелковый Путь».





Порт Курык

Мультимодальный транспортный хаб, находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Расположен в естественной бухте, в заливе, который обеспечивает благоприятные погодные условия для погрузочно-разгрузочных работ.

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В каких сферах специалисты из Казахстана не хуже зарубежных

Ученые

Молодые ученые из Казахстана с каждым годом становятся все известнее за пределами страны. Они принимают участие в разработке инновационных технологий, совершают открытия и занимаются общественной деятельностью, популяризируя науку в стране.





Инженеры-изобретатели

Казахстанские инженеры-изобретатели создают уникальные устройства в области технической и пищевой промышленности, естественных наук, гидроэнергетики и санитарии.

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Кому доверяют казахстанцы

Подборка 11 людей из разных сфер деятельности, которые ведут свои страницы в Instagram, Facebook и Telegram. И это не просто блогеры, а люди, которым действительно доверяют и к чьему мнению прислушиваются.

Дмитрий Киреев, @doctor_kireyev

Семейный врач, член американской ассоциации семейных врачей (AAFP). Ведет полезный блог о здоровье детей и взрослых, дает ответы на популярные вопросы, делится историями из врачебной практики. Его приглашают в качестве гостя различные медиапроекты, он запустил несколько челленджей.





Саясат Нурбек, @sayasatnurbek

Генеральный директор образовательного центра BTS Education, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, председатель попечительского совета ОО «Международное объединение по профориентации школьников». Много работает с молодежью и детьми, рассказывает о современном образовании, сложностях и профессиях будущего.

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