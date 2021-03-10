10 логистических и транспортных компаний для доставки вашего груза по Казахстану и за рубеж

ПОРТЫ

Актауский морской торговый порт

Находится на восточном побережье Каспийского моря. Входит в группу компаний АО «НК «Казакстан темір жолы». Порт работает в партнерстве с компанией DP World и является звеном проекта «Новый Шелковый Путь».

Одно из подразделений порта — грузовой район «Баутино». Он находится в 150 км от Актау, в поселке Баутино. Может обрабатывать до 200 тысяч тонн груза. Его преимущество — отсутствие простоя судов на рейде за счет естественной защищенности от волнения, что позволяет вести грузовые работы даже в штормовую погоду.

Услуги: круглогодичная перевозка сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана, а также других видов груза.

Контакты: 8 7292 445 406, [email protected]

Порт Курык

Мультимодальный транспортный хаб, находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Расположен в естественной бухте, в заливе, который обеспечивает благоприятные погодные условия для погрузочно-разгрузочных работ.

Паромный комплекс состоит из 4 причалов.

Услуги: порт ориентирован на перевозку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов.

Контакты: 8 7292 462 475, [email protected]

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan

Услуги: перевозка грузов по Казахстану и международным направлениям. Есть возможность выполнения грузовых чартерных рейсов на B767 с грузоподъемностью до 32 тонн и A320/321 до 12-15 тонн по маршрутной сети авиакомпании, а также по новым направлениям.

Если вес груза превышает 150 кг, перевозка требует дополнительного согласования с авиакомпанией. Для грузов, отправляемых на рейсах авиакомпании Fly Arystan, ограничение по весу одного места 50 кг. Оформление и сдача в грузовой терминал происходит не менее чем за четыре часа до вылета рейса. Статус груза можно проверить, пройдя по ссылке.

Контакты: 8 7273 560 950, [email protected]

Международная транспортно-логистическая компания AsstrA

Была создана в 1993 году в Цюрихе. Сейчас группа компаний представлена 22 филиалами в 11 странах мира, штат сотрудников — около 800 человек. Член Ассоциации международных экспедиторов Aerospace Logistics Group.

Услуги: авиа, автомобильные, морские, железнодорожные и мультимодальные перевозки.

Принимают грузы от 1 паллеты и/или свыше 500 кг. Для транспортировки товаров до 500 кг необходимо воспользоваться услугами перевозки сборных грузов или авиадоставкой. Компания не занимается перевозкой личных вещей, не работает с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Кроме логистических оказывает дополнительные услуги: консалтинг, проектная логистика, складские услуги, страхование, таможенные и торговые услуги.

Контакты: 8 7273 395 005, [email protected]



Глобальный провайдер чартерных рейсов Air Charter Service

Компания основана в 1990 году в Великобритании, специализируется на грузопассажирских чартерных авиаперевозках. Член European Business Aviation Association (EBAA) и The Baltic Air Charter Association (BACA). Международная сеть компании состоит из 18 офисов в различных странах и предоставляет своим клиентам доступ к 50 000 воздушных судов по всему миру.

Среди преимуществ аренды личных самолетов — проверки воздушных судов перед каждым вылетом, возможность получить транспорт, готовый к вылету уже через пару часов после оформления заявки, услуги персонального менеджера, конфиденциальность, круглосуточный сервис.

Услуги: бизнес-авиация, организации грузовых чартерных перевозок — срочные чартеры, гуманитарные рейсы, перевозка опасных и негабаритных грузов, полеты в труднодоступные и отдаленные регионы, авиакурьер.

Контакты: 8 7273 505 913, [email protected]

Транспортно-экспедиторская компания «АЛФЕРТ»

Казахстанская транспортная компания, созданная в 2007 году. Зарегистрированный экспедитор АО «Казахстан Темір Жолы». С 2010 года является ассоциированным членом Ассоциации национальных экспедиторских компаний РК.

Услуги: организация любых видов перевозок по Казахстану и странам СНГ: железнодорожные, авто-, авиа-, морскими путями и мультимодальные.

Компания работает исключительно с массовыми негабаритными и габаритными грузами, минимальный объем груза — от 500 кг, доставка грузов в составе сборной отправки, консолидация грузов — от 100 кг.

Контакты: 8 7272 326 230, [email protected]

Транспортная компания Gebrüder Weiss

Старейшая транспортная и логистическая компания, основанная в 1823 году. Имеет 150 офисов по всему миру, 7300 сотрудников. Казахстанский офис Gebrüder Weiss открыт в 2007 году, находится в городе Алматы.

Услуги: комплектация и перевозка сборных грузов, автомобильные, железнодорожные, авиа- и морские перевозки, перевозка проектных и негабаритных грузов, логистические решения — складской терминал А-класса в Алматы на 5000 паллето-мест с зоной кросс-докинга и собственным железнодорожным подъездным путем.

Контакты: 8 7273 302 700, [email protected]

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Международная транспортная компания UTS Group

Создана в Украине более 6 лет назад.

Услуги: международные автомобильные перевозки, комплексная авиадоставка груза в Казахстан из: Украины, стран Европы, США и Канады, Латинской Америки, Израиля и Китая, хранение и консолидация грузов на складах в аэропортах различных стран мира.

Контакты: 8 7273 505 811, [email protected]

«Нимэкс-транс»

Одна из крупнейших транспортных компаний Казахстана, основана в 2003 году. Имеет в своем составе более: 100 нефтевозов, 110 самосвалов с прицепами, 105 тягачей с различными полуприцепами, тракторный парк МТЗ 50 единиц, 20 тягачей, еврофуры.

Услуги: автомобильные грузоперевозки по странам СНГ и Европы — скоропортящиеся грузы и продукты питания, продукты промышленного назначения, перевозка любых инертных и строительных материалов, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов, горюче-смазочных материалов и других грузов по заявкам организаций и частных лиц.

Контакты: 8 777 111 49 01

Компания Premium Logistic

Казахстанская транспортная компания, занимает лидирующие позиции на рынке транспортной и складской логистики в Центральной Азии. Член международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО). Компания имеет собственный автопарк и складские помещения в Алматы, Караганде, Петропавловске, Шымкенте.

Услуги: автомобильные и железнодорожные грузоперевозки по территории Казахстана, стран СНГ, Европы и Азии, хранение и таможенное оформление грузов. Осуществляет перевозку грузов, требующих специального температурного режима.

Контакты: 8 7272 951 038