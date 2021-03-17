Предприниматели, общественные деятели и блогеры — кому доверяют казахстанцы

Дмитрий Киреев, @doctor_kireyev
Семейный врач, член американской ассоциации семейных врачей (AAFP). Ведет полезный блог о здоровье детей и взрослых, дает ответы на популярные вопросы, делится историями из врачебной практики. Его приглашают в качестве гостя различные медиапроекты, он запустил несколько челленджей.
Саясат Нурбек, @sayasatnurbek
Генеральный директор образовательного центра BTS Education, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, председатель попечительского совета ОО «Международное объединение по профориентации школьников». Много работает с молодежью и детьми, рассказывает о современном образовании, сложностях и профессиях будущего.
Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn
Основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Делится с читателями личными историями и новостями о компании, ведет здоровый образ жизни, к чему призывает и подписчиков.
Багдат Мусин, @bagdatmussin
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Деятельность и сама личность Багдата Мусина стала привлекать внимание широкой публики еще во времена его работы в АО «Казпочта». Под руководством Багдата была внедрена системная автоматизация процесса выдачи пенсий и пособий, запущена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и первый в Казахстане супермаркет посылок. На своих страницах в социальных сетях он делится опытом и наблюдениями из жизни и новостями рабочего характера.
Динара Сатжан, @dinarasatzhan
Журналист, телеведущая, бизнес-леди, владеет сетью мультибрендовых магазинов. Вместе с тем ведет общественную деятельность, создает и поддерживает благотворительные инициативы и делится своими буднями на странице в Instagram, где ее читает 1,3 млн человек.
Алишер Еликбаев, @yelikbayev
Алишер Еликбаев — специалист по коммуникациям. Ведет блоги в Instagram, Facebook, Telegram. Несмотря на небольшую аудиторию, реклама на странице Алишера считается одной из самых дорогих по отношению к количеству подписчиков в Казахстане. Ему доверяют и люди, и рекламодатели.
Аружан Саин, @aruzhan_sain, facebook
Телеведущая, актриса, генеральный продюсер компании «Аружан & Ко», общественный деятель, основатель фонда «Добровольное общество «Милосердие», уполномоченного по правам ребенка. Одна из самых известных женщин в Казнете, на своих страницах в соцсетях поднимает социальные проблемы. Создает медиа- и офлайн-проекты.
Олжас Худайбергенов, facebook
Экономист, эксперт, предприниматель, руководитель фонда Taiburyl, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan. Занимал должность внештатного советника президента Республики Казахстан. На своей странице в Facebook рассказывает подписчикам о собственных наблюдениях и выводах, делится экспертным мнением касательно экономических и социальных вопросов. И благодаря положительной репутации Олжаса к его мнению прислушиваются.
Гульмира Абдрашева, @gulmira001
Основательница «Клуба добряков». Ее общественная деятельность началась с небольшой страницы в Instagram. На сегодняшний день созданный Гульмирой проект функционирует по всему Казахстану и является одним из крупнейших волонтерских движений в стране.
Асхат Абжанов, @askhat_abzhanov
Тренер и основатель школы лидерства «Жаңа Ұрпақ». Создает офлайн- и онлайн-проекты, курсы, обучающие вебинары, ведет блог на такие темы, как: воспитание, семейные отношения, мотивация и лидерство. Большую долю контента его страницы в Instagram занимают небольшие видеоролики, где Асхат делится с аудиторией советами касательно проблем, которые часто возникают в жизни обычного человека.
Наталья Галимова, @_natali_si
Предпринимательница, основатель сети аутлетов европейской обуви @eurooutlet_shoes, блогер и молодая мама. Ее аудитория — 2,4 млн подписчиков. Наталья делится с ними советами о моде и рецептами блюд, рассказывает о том, как быть женщиной в бизнесе, воспитывать детей и при этом не забывать о себе.