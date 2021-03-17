Предприниматели, общественные деятели и блогеры — кому доверяют казахстанцы









Семейный врач, член американской ассоциации семейных врачей (AAFP). Ведет полезный блог о здоровье детей и взрослых, дает ответы на популярные вопросы, делится историями из врачебной практики. Его приглашают в качестве гостя различные медиапроекты, он запустил несколько челленджей.









Генеральный директор образовательного центра BTS Education, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, председатель попечительского совета ОО «Международное объединение по профориентации школьников». Много работает с молодежью и детьми, рассказывает о современном образовании, сложностях и профессиях будущего.





Основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Делится с читателями личными историями и новостями о компании, ведет здоровый образ жизни, к чему призывает и подписчиков.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Деятельность и сама личность Багдата Мусина стала привлекать внимание широкой публики еще во времена его работы в АО «Казпочта». Под руководством Багдата была внедрена системная автоматизация процесса выдачи пенсий и пособий, запущена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и первый в Казахстане супермаркет посылок. На своих страницах в социальных сетях он делится опытом и наблюдениями из жизни и новостями рабочего характера.









Журналист, телеведущая, бизнес-леди, владеет сетью мультибрендовых магазинов. Вместе с тем ведет общественную деятельность, создает и поддерживает благотворительные инициативы и делится своими буднями на странице в Instagram, где ее читает 1,3 млн человек.









Алишер Еликбаев — специалист по коммуникациям. Ведет блоги в Instagram, Facebook, Telegram. Несмотря на небольшую аудиторию, реклама на странице Алишера считается одной из самых дорогих по отношению к количеству подписчиков в Казахстане. Ему доверяют и люди, и рекламодатели.









Телеведущая, актриса, генеральный продюсер компании «Аружан & Ко», общественный деятель, основатель фонда «Добровольное общество «Милосердие», уполномоченного по правам ребенка. Одна из самых известных женщин в Казнете, на своих страницах в соцсетях поднимает социальные проблемы. Создает медиа- и офлайн-проекты.

Олжас Худайбергенов, facebook









Экономист, эксперт, предприниматель, руководитель фонда Taiburyl, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan. Занимал должность внештатного советника президента Республики Казахстан. На своей странице в Facebook рассказывает подписчикам о собственных наблюдениях и выводах, делится экспертным мнением касательно экономических и социальных вопросов. И благодаря положительной репутации Олжаса к его мнению прислушиваются.









Основательница «Клуба добряков». Ее общественная деятельность началась с небольшой страницы в Instagram. На сегодняшний день созданный Гульмирой проект функционирует по всему Казахстану и является одним из крупнейших волонтерских движений в стране.









Тренер и основатель школы лидерства «Жаңа Ұрпақ». Создает офлайн- и онлайн-проекты, курсы, обучающие вебинары, ведет блог на такие темы, как: воспитание, семейные отношения, мотивация и лидерство. Большую долю контента его страницы в Instagram занимают небольшие видеоролики, где Асхат делится с аудиторией советами касательно проблем, которые часто возникают в жизни обычного человека.









Предпринимательница, основатель сети аутлетов европейской обуви @eurooutlet_shoes, блогер и молодая мама. Ее аудитория — 2,4 млн подписчиков. Наталья делится с ними советами о моде и рецептами блюд, рассказывает о том, как быть женщиной в бизнесе, воспитывать детей и при этом не забывать о себе.