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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Предприниматели, общественные деятели и блогеры — кому доверяют казахстанцы
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Сегодня в 11:50

Предприниматели, общественные деятели и блогеры — кому доверяют казахстанцы

Дмитрий Киреев, @doctor_kireyev


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Семейный врач, член американской ассоциации семейных врачей (AAFP). Ведет полезный блог о здоровье детей и взрослых, дает ответы на популярные вопросы, делится историями из врачебной практики. Его приглашают в качестве гостя различные медиапроекты, он запустил несколько челленджей.

Саясат Нурбек, @sayasatnurbek


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Генеральный директор образовательного центра BTS Education, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, председатель попечительского совета ОО «Международное объединение по профориентации школьников». Много работает с молодежью и детьми, рассказывает о современном образовании, сложностях и профессиях будущего.

Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn


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Основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Делится с читателями личными историями и новостями о компании, ведет здоровый образ жизни, к чему призывает и подписчиков.

Багдат Мусин, @bagdatmussin


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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Деятельность и сама личность Багдата Мусина стала привлекать внимание широкой публики еще во времена его работы в АО «Казпочта». Под руководством Багдата была внедрена системная автоматизация процесса выдачи пенсий и пособий, запущена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и первый в Казахстане супермаркет посылок. На своих страницах в социальных сетях он делится опытом и наблюдениями из жизни и новостями рабочего характера.

Динара Сатжан, @dinarasatzhan


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Журналист, телеведущая, бизнес-леди, владеет сетью мультибрендовых магазинов. Вместе с тем ведет общественную деятельность, создает и поддерживает благотворительные инициативы и делится своими буднями на странице в Instagram, где ее читает 1,3 млн человек.

Алишер Еликбаев, @yelikbayev


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Алишер Еликбаев — специалист по коммуникациям. Ведет блоги в Instagram, Facebook, Telegram. Несмотря на небольшую аудиторию, реклама на странице Алишера считается одной из самых дорогих по отношению к количеству подписчиков в Казахстане. Ему доверяют и люди, и рекламодатели.

Аружан Саин, @aruzhan_sain, facebook


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Телеведущая, актриса, генеральный продюсер компании «Аружан & Ко», общественный деятель, основатель фонда «Добровольное общество «Милосердие», уполномоченного по правам ребенка. Одна из самых известных женщин в Казнете, на своих страницах в соцсетях поднимает социальные проблемы. Создает медиа- и офлайн-проекты.

Олжас Худайбергенов, facebook


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Экономист, эксперт, предприниматель, руководитель фонда Taiburyl, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan. Занимал должность внештатного советника президента Республики Казахстан. На своей странице в Facebook рассказывает подписчикам о собственных наблюдениях и выводах, делится экспертным мнением касательно экономических и социальных вопросов. И благодаря положительной репутации Олжаса к его мнению прислушиваются.

Гульмира Абдрашева, @gulmira001


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Основательница «Клуба добряков». Ее общественная деятельность началась с небольшой страницы в Instagram. На сегодняшний день созданный Гульмирой проект функционирует по всему Казахстану и является одним из крупнейших волонтерских движений в стране.

Асхат Абжанов, @askhat_abzhanov


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Тренер и основатель школы лидерства «Жаңа Ұрпақ». Создает офлайн- и онлайн-проекты, курсы, обучающие вебинары, ведет блог на такие темы, как: воспитание, семейные отношения, мотивация и лидерство. Большую долю контента его страницы в Instagram занимают небольшие видеоролики, где Асхат делится с аудиторией советами касательно проблем, которые часто возникают в жизни обычного человека.

Наталья Галимова, @_natali_si


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Предпринимательница, основатель сети аутлетов европейской обуви @eurooutlet_shoes, блогер и молодая мама. Ее аудитория — 2,4 млн подписчиков. Наталья делится с ними советами о моде и рецептами блюд, рассказывает о том, как быть женщиной в бизнесе, воспитывать детей и при этом не забывать о себе.

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#блогер #казахстан #общественныйдеятель #предпринимательство #лидерымнений
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