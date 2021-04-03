Ученые, IT-специалисты и врачи: в каких еще сферах специалисты из Казахстана не хуже зарубежных

Ученые

Молодые ученые из Казахстана с каждым годом становятся все известнее за пределами страны. Они принимают участие в разработке инновационных технологий, совершают открытия и занимаются общественной деятельностью, популяризируя науку в стране.

Руслан Утебаев — ученый, автор инновационной технологии зарядки электромобилей. Преимуществом отечественной разработки стало то, что она гораздо дешевле зарубежных аналогов.

Дамель Мектепбаева — биотехнолог, инноватор, учитель. Окончила Университет Индианы по программе «Болашак», первая казахстанка, окончившая университет при NASA. Уделяет большое внимание общественной работе, направленной на образование молодого поколения, выступает в качестве спикера на TEDx Astana, TechConnect, Social Good Summit.





Дана Акилбекова — биофизик, биотехнолог, старший научный сотрудник National Laboratory Astana NU. Сооснователь сообщества врачей и ученых @medsupportkz. Получила степень PHD в США. Принимала участие в разработке инновационного метода доставки инсулина. За эту работу в 2015-м году признана лучшим молодым ученым Казахстана. В 2016 году стала финалисткой популярнейшего международного соревнования в области научной коммуникации FameLab.





Инженеры-изобретатели

Казахстанские инженеры-изобретатели создают уникальные устройства в области технической и пищевой промышленности, естественных наук, гидроэнергетики и санитарии.

Жандос Керимкулов — разработал и при помощи Назарбаев Университета запустил стартап, в котором помогает фермерам следить за своими посевами при помощи данных NASA и Европейского космического агентства. Его проект Egistic помогает делать картографию посевных полей, определять влажность почвы, уровень азота, высоту снежного покрова и делать прогноз урожайности, составляя вегетационный индекс NDVI.





Источник: facebook.com

Нурбол Аппазов — изобрел способ получения активированного угля из рисовой шелухи и нефтешлама. Тем самым отраслевые отходы можно переработать в полезную модель без вреда для окружающей среды.

Команда разработчиков Галимжан Габдрешов, Абдильды Шаменов, Дастан Сагынали, Нурбек Енсебаев создали уникальный аппарат Sezual, который дает возможность незрячим людям видеть мир почти таким же, каким его видят зрячие. С его помощью слабовидящие могут свободно ориентироваться в пространстве, работать, путешествовать и жить полноценной жизнью. Стартап впервые в истории Казахстана вошел в шорт-лист всемирного конкурса World Summit Awards, проводимого Организацией Объединенных Наций.

Врачи

Благодаря выдающимся врачам, чьи имена известны в СНГ и далеко за его пределами, казахстанская медицина занимает не последнее место в мировой науке.

Юрий Пя — доктор медицинских наук, известнейший в стране и за ее пределами кардиохирург. С 2010 года председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр». На протяжении 10 лет проводит в Казахстане уникальные операции. В 2014 году в первые в мире провел пересадку искусственного сердца последнего, третьего поколения. После чего провел мастер-класс для 30 кардиохирургов из ведущих клиник Германии, Италии, Швейцарии, Голландии, Хорватии и др.





Источник: umc.org.kz

В 2017 году под его руководством впервые среди стран СНГ была проведена имплантация новейшего самого маленького в мире безэлектродного кардиостимулятора. В этом же году под его руководством была проведена первая международная имплантация полностью искусственного сердца, созданного группой французских специалистов компании CARMAT в сотрудничестве с Европейским аэрокосмическим и оборонным концерном.

Внес большой вклад в развитие здравоохранения в стране. Благодаря его работе отечественная кардиохирургия по своему развитию намного опережает аналогичные службы стран СНГ, а страна входит в число 22 самых развитых в области кардиохирургии стран мира.

Валерий Бенберин — профессор, доктор медицинских наук, академик НАН РК, лауреат Государственной премии, председатель Евразийской ассоциации геронтологов, председатель общества геронтологов Республики Казахстан, директор больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

Он написал более 400 статей, 7 монографий и руководств, имеет 2 патента на изобретения. Награжден орденами «Курмет» и «Парасат», орденом «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».

Алмаз Шарман — профессор медицины, президент Академии профилактической медицины Казахстана, член Американской ассоциации здравоохранения. В 2001 году стал Советником по инфекционным заболеваниям USAID по Центральной Азии, затем возглавил представительство USAID по Казахстану. Основал в Астане Национальный медицинский холдинг. Создал в Алматы частную сеть первичной медицинской помощи и многопрофильной больницы.

Алмаз Шарман разработал методологию изучения распространенности ВИЧ-инфекции, которая позволила ООН пересмотреть масштабы пандемии и сократить оценочную численность ВИЧ-инфицированных людей в мире на 7 млн. В нескольких странах под его руководством исследовали распространенность анемии среди женщин и детей. Создал инновационный продукт «смарт-медицины» — это более 100 алгоритмов, логические решения по интерпретации симптомов многих заболеваний.

IT-специалисты

В стране активно развивается IT-отрасль, цифровизация проникла практически во все сферы жизни: медицину, транспорт, финансовый и государственный сектор, ритейл. Открываются IT-хабы и акселераторы, каждый год создаются десятки инновационных IT-проектов, которые упрощают решение многих вопросов и делают повседневную жизнь казахстанцев лучше.

Рамиль Мухоряпов — основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz и мобильное приложение «Рахмет».





В 2020 году холдинг Chocofamily запустил сервис «Рядом». Проект осуществляет бесплатную доставку продуктов на любую сумму всего за 10-15 минут.

Ержан Рыскалиев — основатель стартапа Clockster, который в декабре 2020 года привлек инвестиции на суму 750 тысяч долларов от сингапурского фонда Quest Ventures. Средства будут направлены на масштабирование продукта в странах Юго-Восточной Азии и СНГ. Clockster предоставляет для микро-, малого и среднего бизнеса инструмент управления персоналом, система позволяет компаниям автоматизировать расчет заработной платы, табели учета рабочего времени, упростить и управлять расписанием персонала и улучшить взаимодействие между сотрудниками и работодателями независимо от географического положения.

Музыканты

Казахстанская вокальная школа с каждым годом получает все большее мировое признание.

Мария Мудряк — оперная певица родом из Павлодара. В 10 лет переехала в Италию обучаться оперному вокалу. В 14 лет принята в Миланскую консерваторию им. Дж. Верди, которую окончила с отличием. Параллельно обучалась в Высшей школе музыки под руководством Карло Гайфы.





На конкурсе классической песни Beivebere в Амстердаме вошла в топ-10 лучших сопрано мира. Исполняет ведущие партии в операх «Травиата», «Фауст», «Богема», «Турандот» и других и представляет Казахстан на лучших площадках мира.

Сотрудничала с такими известными дирижерами, как Карло Рицци, Ренато Палумбо, Альдо Сисилло, Фабрицио Карминати, Кристофер Франклин, Мэтью Окоин и Никола Пазковский, и режиссерами Лео Нуччи, Уго де Ана, Ферзан Оспетек, Кьяра Мути, Андреа Чиньи.

Димаш Кудайберген — певец и композитор. Признан лучшим зарубежным артистом в Китае, первый певец из Казахстана, клип которого на казахском языке появился в эфире MTV. Также он первый певец из Казахстана, который выступил на инаугурации президента США. Количество его фанатов в мире неимоверно растет, при этом Димаш вдохновляет многих из них на изучение казахского языка.