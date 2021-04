СЭЗ в Казахстане: для чего созданы и какие условия предлагают резидентам

НУР-СУЛТАН





Источник: @ulytauskey

СЭЗ «Астана — новый город»

Срок работы: с 2001 по 2027 год

Цель: первоначально — стимулирование строительства нового административно-делового центра столицы, позже — открытие новых производств в «Индустриальном парке №1» и развитие обрабатывающих производств в пригородных промышленных зонах.

О работе СЭЗ

На первое полугодие 2020 года СЭЗ «Астана-новый город» — это крупнейшая специальная экономическая зона в Казахстане. Она производит 71% совокупной продукции, приносит 44% налоговых сборов от всех СЭЗ страны и обеспечивает 22% экспорта продукции всех зон СЭЗ.

К середине 2020 года количество проектов в «Индустриальном парке №1» превысило 80, рабочих мест — более 4000, а общая стоимость проектов составила 278 млрд. тенге. 1 тенге, вложенный государством в строительство инфраструктуры «Индустриального парка №1», привлек почти 8 тенге частных инвестиций и принес 3,6 тенге налогов в бюджет.

СЭЗ «Астана-Технополис»

Срок работы: с 2017 по 2042 год

Цель: создание современной инфраструктуры, инновационное развитие столицы путем привлечения инвестиций и использования передовых технологий.

О работе СЭЗ

СЭЗ «Астана-Технополис» создана для продолжения стимулирования развития города Нур-Султан, потому как в 2027 году истекает срок действия СЭЗ «Астана — новый город». Задачи новой СЭЗ — развивать Индустриальный парк № 2. Также в «Астана-Технополис» вошла территория Назарбаев Университета и бульвар Нурлы Жол.

Преференции участникам:

Налоговые льготы: 0% — НДС, земельный налог, налог на имущество, плата за пользование земельным участком.

Таможенные льготы: освобождение от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ, наличие управляющей компании и готовой инфраструктуры.

ШЫМКЕНТ





СЭЗ «Оңтүстік»

Срок работы: с 2005 по 2030 год

Цель: ускоренное развитие региона, создание высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоение выпуска новых видов продукции, привлечение инвестиций, совершенствование правовых норм рыночных отношений, внедрение современных методов управления и хозяйствования, а также решение социальных проблем.

О работе СЭЗ

К действующим на территории предприятиям относятся: производство принт-ковров и ковриков ТОО «Бал Декор», фабрика по производству влажных салфеток ТОО «ДАЛСАН», швейная фабрика с конвейерным потоком и цех по производству прикладных материалов ТОО «ПК «АГФ групп», производство гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической каброксиметилцеллюлозы из хлопкосодержащего сырья ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» и другие.

Преференции участникам:

Налоговые льготы: 0% — НДС на товары, реализуемые в СЭЗ, корпоративный подоходный налог, имущественный налог, земельный налог.

Освобождение от таможенных пошлин.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЭЗ «Хоргос — Восточные Ворота»

Срок работы: с 2011 по 2035 год

Цель: рассматривается как стратегический объект для создания логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию и Средний Восток.

О работе СЭЗ

Общая территория — 4591,5 га. Включает в себя три ключевые зоны — логистическую и индустриальную, а также транспортно-логистический комплекс «сухой порт».

Крупные участники СЭЗ — сухой порт TOO KTZE — Khorgos Gateway, зерновой терминал TOO «Заря ltd», бетоносмесительный узел TOO Hubei Kelison и другие.

Преференции участникам:

Налоговые льготы: 0% — налог на имущество, земельный налог, корпоративный подоходный налог от видов деятельности, соответствующих приоритетам СЭЗ.

Освобождение от арендной платы за земельные участки на среднесрочный период.

На территории СЭЗ действует свободная таможенная зона. Товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин и налогов.

АЛМАТЫ

СЭЗ «Парк инновационных технологий» (c 2014 года орган управления СЭЗ «ПИТ» — автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий»)

Срок работы: с 2003 по 2028 год

Цель: достижение критической массы предприятий «маяков» — драйверов рынка, активно внедряющих новые технологии для приобретения финансовых и операционных преимуществ.

О работе СЭЗ

На май 2020 года Инновационный кластер объединял около 300 участников индустриально-инновационной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.

В составе СЭЗ работают:

— Центр цифровой промышленности IntelliSense-LAB. Технологическая платформа для оптимизации производственных процессов недропользователей, которая позволяет создавать решения с использованием искусственного интеллекта

— Центр цифровизации строительства «Лаборатория BIM+». Направлен на решение задач по внедрению технологии Building Information Modeling, применению технологий «Интернет вещей» и Big Data в гражданском и промышленном строительстве

— Центр по новым материалам и аддитивным технологиям. Задача центра — инжиниринг и интеграция аддитивных технологий в производство РК. Технология 3D-печати из металлических порошков

— Центр интеллектуальных систем. Решает вопросы интеграции, прототипирования и использования новых ИТ-технологий на основе Blockchain, Big Data и искусственного интеллекта сервисными компаниями, промышленными предприятиями, логистическими и железнодорожными операторами.

Для участников СЭЭ предлагается корпоративная акселерация.

ТУРКЕСТАН

СЭЗ Turkistan

Срок работы: с 2018 по 2043 год

Цель: ускоренное развитие города Туркестан, повышение туристского потенциала города и дальнейшего становления как духовной столицы Тюркского мира, развитие высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, создание единой информационной базы для обслуживания туристов.

О работе СЭЗ

Общая территория — 3014 гектаров разделена на 5 субзон: исторический центр, административно-деловой центр, аэропорт и 2 промышленные субзоны. Среди участников: Turkistan International Airport, жилой комплекс Nur-Sultan City, конгресс-холл, туристический комплекс «Караван сарай», гостиница Hampton by Hilton и другие.

Преференции участникам:

0% — налог на имущество, земельный налог, корпоративный подоходный налог, НДС на импортные товары, импортные таможенные пошлины, арендная плата за землю.

ПЕТРОПАВЛОВСК

СЭЗ Qyzyljar

Цель создания: ускоренное развитие города Петропавловск, создание высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоение выпуска новых видов продукции, привлечение инвестиций, совершенствование правовых норм рыночных отношений, внедрение современных методов управления и хозяйствования, а также решение социальных проблем.

О работе СЭЗ

Территория: 192,3 гектара. В составе четыре субзоны:

— производство трансформаторов и электротехнической продукции (ТОО «Петропавловский электротехнический завод»)

— выпуск комбайнов, посевных комплексов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники (Claas KGaAmbH (Германия))

— создание совместных производств в сфере обрабатывающей промышленности (перерабатывающие и машиностроительные предприятия)

— строительство областной многопрофильной больницы на 510 коек с консультативно-диагностической поликлиникой (ATM Petropavlovsk Hospital (Турция))

Преференции участникам:

0% — налог на имущество, земельный налог, корпоративный подоходный налог.

Освобождение от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ.

Плата за пользование земельным участком — коэффициент 0 на срок действия СЭЗ.

Наличие готовой инфраструктуры.

Упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы.