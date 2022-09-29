От Якутска до Кремниевой Долины: выступление основателя inDriver Арсена Томского на Digital Bridge 2022

28 сентября Арсен Томский выступил с речью, на которой рассказал о развитии inDriver и ответил на вопросы аудитории.





Арсен Томский, предприниматель, Основатель inDriver

О развитии inDriver





Одной зимой в Якутске, самом холодном городе мира, таксисты одновременно подняли цены в несколько раз. Люди были недовольны. Тогда двадцатилетние студенты создали паблик в социальной сети «ВКонтакте». В нем любой человек мог написать: Мне нужно доехать из точки А в точку Б за определенную сумму. Внезапно в паблик вступило более 50 000 жителей небольшого города. Это был социальный феномен, ответ на несправедливость.





Сначала я думал, что это небезопасно. Но за год не произошло ни одного инцидента. Поэтому мы запустили стартап по этой схеме. Сфокусировались на быстром расширении. Сегодня сеть inDriver охватывает 646 городов в 45 странах мира. Мы занимаем второе место в мире по числу установок среди приложений для заказа поездок. Есть шансы обогнать Uber в ближайшие годы.

Свой первый международный опыт я получил в Казахстане. Полетел в Алматы, чтобы оценить, стоит ли здесь запускаться. Был удивлен, когда увидел, как к человеку, который ловит такси, подъехало три автомобиля. Понял, что люди здесь любят таксовать. В итоге наш старт в этом городе взлетел за год.

Штаб-квартира inDriver сегодня находится в США. Мы перенесли ее в 2019 году, чтобы получить высокую оценку компании. Добиться этого в России было невозможно. Максимально нас оценивали в 65 миллионов долларов. За полгода после переезда мы увеличили эту сумму в шесть-семь раз.

О масштабировании в США





Мы проводили экспериментальный запуск в Нью-Йорке в 2018 году. В короткое время завербовали 5000 водителей — многие были недовольны местными райдхеллинговыми сервисами. Они взимают по 25-50% от всей суммы за поездку. Мы считаем, что большую часть должен забирать водитель. Наша ставка — 9,5%.

Оформили лицензию за 16 дней. Это рекордный срок. Однако позже столкнулись с проблемой: мы не используем платежи, которые идут через наше приложение. В США же нельзя пользоваться наличкой или peer-to-peer системой вроде Kaspi.kz. Необходимо прикрепить банковскую карту. Около 24% плат у нас проходило с украденных карт. Это высокая доля. Поэтому мы остановили запуск. Поняли, что пока не готовы к выходу в этой стране.

Главное — путь, не цель. Нужно заниматься тем, что интересно







В 2019 году я снова приехал в Штаты. Провел тесты, пообщался с американскими инвестиционными фондами. Понял, что нам не дадут денег, несмотря на хорошие показатели. Для инвесторов Якутск был неизвестным местом. Надо сказать, что американцы не доверяют русским и китайцам, а я для них был и тем, и другим. Тогда я перевел свою книгу на английский язык и дарил ее собеседникам. Уже второй человек позвонил мне на следующий день после встречи и сказал, что не мог оторваться от чтения. Попросил два дня на то, чтобы сделать инвестиционное предложение для inDriver. Так мы получили первые деньги, постепенно стали единорогом — достигли оценки в миллиард долларов. У нас отличные шансы стать гектакорном. Но не стоит фокусироваться на таких вещах. Главное — путь, не цель. Нужно заниматься тем, что интересно. Так вы будете жить в удовольствие.

О текущих проектах





Мы создали глобальную историю без больших вложений за счет того, что несем людям ключевую жизненную ценность, — свободу. Пользователи сами устанавливают условия поездок. Мы защищаем их от ценовых манипуляций. Другие райдхеллинговые сервисы ловили на том, что они выставляют завышенные цены тем, у кого скоро сядет заряд смартфона. У нас сделать так невозможно. Люди это ценят и активно зовут знакомых.





Около пяти лет мы фокусировались на том, чтобы запуститься по всему миру. И почти сделали это. Поэтому теперь будем заниматься той сетью, которая у нас уже есть, подтягивать сервис. Сейчас водители должны отправлять фото своего автомобиля раз в две недели, чтобы мы могли удостовериться в его исправности. Но механизм иногда обходят. Если с вами это случилось, поставьте единицу в оценке и напишите о проблеме. Так мы будем систематично исключать недобросовестных водителей и становиться лучше.

Несмотря на то, что я считаюсь одним из самых успешных технологических предпринимателей с внушительным личным состоянием, у меня нет ничего. Даже личного авто. Свободные средства я вкладываю в развитие проектов, которые снижают несправедливость. Считаю, что покупка вилл и яхт не сделает человека счастливым. Поэтому последние десять лет мы обучаем детей из отдаленных сел и детдомов основам программирования. Создаем социальные лифты, в том числе в Казахстане.

Начинаем здесь проект студенческих лабораторий. Набираем студентов, которые будут работать над интересными проектами: вроде улучшения качества дорог в стране или решения проблем с воздухом в Алматы. Им будут помогать опытные специалисты. На основе этого подхода запустим университет. Его первый филиал будет в Казахстане. Если он покажет себя эффективным, будем расширяться в другие страны. Инвестируем в этот проект сотни миллионов долларов.

Везде нужно искать глубокий смысл. Он придает внутренних сил, которые необходимы технологическому предпринимателю. К примеру, я заикаюсь. С этой проблемой сталкиваются более 90 миллионов человек по всему миру. Многие из них не верят в себя. Я хочу вдохновить их. На эту тему создали стартап на основе искусственного интеллекта. Так, если человек начинает шептать, он перестает заикаться. Во время Zoom-встречи можно шептать, а благодаря нашей системе собеседник будет слышать нормальную речь. Вот это и приносит счастье — не деньги.