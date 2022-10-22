От стажера до директора: карьерные советы от руководителей компаний

Сармантай Касенов, город — Алматы, директор «1С-Битрикс Казахстан»

Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu





Андрей Пятахин, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор Beeline Кыргызстан





Нурлан Чукубаев, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии





Алексей Аксенов, город — Караганда, директор EPAM Казахстан





Мир меняется так быстро, что знания, которые были ценны еще вчера, сегодня оказываются устаревшими. Хотите быть востребованными — учитесь, следите за трендами, узнавайте новое. А в IT-отрасли время течет еще быстрее. Как говорилось в «Алисе в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».Заводите новые знакомства, общайтесь с профессионалами. Наблюдайте за коллегами. Не бойтесь спрашивать мнения или совета у специалистов.Создавайте себе новые вызовы и ставьте амбициозные задачи. Пробуйте свои силы в сложных проектах. Помните, что любой опыт, даже неудачный — это развитие.Если вам предлагают поработать в проекте, где вы приобретете новый и полезный опыт, а в другой компании вы просто получите чуть больше денег, но ничего нового в плане опыта и знаний, то выбирайте первый вариант. Деньги важны, но гнаться только за ними неправильно, особенно если вы молоды. Именно опыт и знания в будущем прибавят вам ценности на рынке труда. Поговорка о том, что до 30 лет ты работаешь на опыт и репутацию, а после 30 лет опыт и репутация работают на тебя, 100% верна.В любой компании и в любой отрасли ценятся настоящие эксперты своего дела. Это люди, которые не поверхностно владеют информацией, а могут в деталях и под любым углом рассказать, показать и объяснить суть той или иной ситуации.Эту экспертность важно повышать и развивать. В этом случае ваша ценность в конкретной профессии тоже будет постоянно повышаться вместе с заработной платой.Широкий кругозор поможет с поиском нестандартных решений для любого рода проблем, с умением видеть «общую картину» шире и дальше, прогнозировать и в целом быть компетентным во многих вопросах. Приятным бонусом будет навык small talk’ов на любые темы с собеседником любого пола, возраста и бэкграунда.Мир стремительно меняется. То, чего было достаточно вчера, уже недостаточно сегодня. И вас обошли.И бизнес литературу, и классиков, и современных авторов.Всегда хочется быть там, где тебе рады, где ты все знаешь, где ты профессионал. Но важно внимательно рассматривать предложения: сменить работу, переехать в другой город или страну, поменять профессию, взяться за сложную задачу, которая кажется страшной и невыполнимой. Там вы точно вырастете быстрее и «выше».Завышенные цели​ задают тон. Если вам кажется, что достичь их нереально, то спустя время они могут стать вполне достижимыми.Мы живем в неопределенное время. Иногда быстрые решения и смену курса необходимо принимать сиюминутно. К этому необходимо быть готовым.Это крайне важно для достижения позитивных результатов.Я уверен, что нужно учиться не только в рамках одной компании, но и у целого мира. Так же, как и делиться знаниями глобально.Это особенно важно для IT, где значимая составляющая ежедневной работы — постоянное обучение. Каждый новый проект приносит с собой новые требования и задачи, для выполнения которых нужно обновлять знания и подтягивать английский язык.Я обычно привожу в пример игру: «Что? Где? Когда?», где важен каждый игрок: кто-то предлагает идеи, кто-то их проверяет, а капитан в последнюю минуту быстро принимает решение и берет на себя ответственность. Команда и роли в ней должны быть сбалансированными: когда сталкиваются креативность, гибкость и творчество с консерватизмом и опытом. Мы часто упрощаем модель любой организации, идентифицируя ее с одним конкретным человеком, приписывая все достоинства и недостатки только ему. Но компания — это всегда люди, каждый из которых помогает компании реагировать на изменения, расти и развиваться.Необходимый навык в любой крупной организации — это грамотное управление персоналом. Если выстроить процессы так, чтобы каждый понимал свою роль, зону ответственности и знал стратегию компании, это будет работать куда эффективнее прямого управления и постоянного контакта.