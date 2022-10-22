От стажера до директора: карьерные советы от руководителей компаний

Сармантай Касенов, город — Алматы, директор «1С-Битрикс Казахстан»
1. Не переставайте учиться.
Мир меняется так быстро, что знания, которые были ценны еще вчера, сегодня оказываются устаревшими. Хотите быть востребованными — учитесь, следите за трендами, узнавайте новое. А в IT-отрасли время течет еще быстрее. Как говорилось в «Алисе в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».
2. Нетворкинг — важная составляющая успешной карьеры.
Заводите новые знакомства, общайтесь с профессионалами. Наблюдайте за коллегами. Не бойтесь спрашивать мнения или совета у специалистов.
3. Будьте проактивны.
Создавайте себе новые вызовы и ставьте амбициозные задачи. Пробуйте свои силы в сложных проектах. Помните, что любой опыт, даже неудачный — это развитие.
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Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu
1. Опыт > деньги
Если вам предлагают поработать в проекте, где вы приобретете новый и полезный опыт, а в другой компании вы просто получите чуть больше денег, но ничего нового в плане опыта и знаний, то выбирайте первый вариант. Деньги важны, но гнаться только за ними неправильно, особенно если вы молоды. Именно опыт и знания в будущем прибавят вам ценности на рынке труда. Поговорка о том, что до 30 лет ты работаешь на опыт и репутацию, а после 30 лет опыт и репутация работают на тебя, 100% верна.
2. Нарабатывайте экспертность в деле, которым занимаетесь
В любой компании и в любой отрасли ценятся настоящие эксперты своего дела. Это люди, которые не поверхностно владеют информацией, а могут в деталях и под любым углом рассказать, показать и объяснить суть той или иной ситуации.
Эту экспертность важно повышать и развивать. В этом случае ваша ценность в конкретной профессии тоже будет постоянно повышаться вместе с заработной платой.
3. Постоянно расширяйте кругозор
Широкий кругозор поможет с поиском нестандартных решений для любого рода проблем, с умением видеть «общую картину» шире и дальше, прогнозировать и в целом быть компетентным во многих вопросах. Приятным бонусом будет навык small talk’ов на любые темы с собеседником любого пола, возраста и бэкграунда.
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Андрей Пятахин, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор Beeline Кыргызстан
1. Учитесь новому в тех направлениях, которые считаете важными и полезными для будущего.
Мир стремительно меняется. То, чего было достаточно вчера, уже недостаточно сегодня. И вас обошли.
2. Много читайте.
И бизнес литературу, и классиков, и современных авторов.
3. Выходите из зоны комфорта.
Всегда хочется быть там, где тебе рады, где ты все знаешь, где ты профессионал. Но важно внимательно рассматривать предложения: сменить работу, переехать в другой город или страну, поменять профессию, взяться за сложную задачу, которая кажется страшной и невыполнимой. Там вы точно вырастете быстрее и «выше».
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Нурлан Чукубаев, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии
1. Не бояться ставить перед собой оптимистичные цели.
Завышенные цели задают тон. Если вам кажется, что достичь их нереально, то спустя время они могут стать вполне достижимыми.
2. Уметь быстро реагировать на изменения.
Мы живем в неопределенное время. Иногда быстрые решения и смену курса необходимо принимать сиюминутно. К этому необходимо быть готовым.
3. Брать на себя ответственность.
Это крайне важно для достижения позитивных результатов.
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Алексей Аксенов, город — Караганда, директор EPAM Казахстан
1. Постоянно развивайтесь и обновляйте свои знания.
Я уверен, что нужно учиться не только в рамках одной компании, но и у целого мира. Так же, как и делиться знаниями глобально.
Это особенно важно для IT, где значимая составляющая ежедневной работы — постоянное обучение. Каждый новый проект приносит с собой новые требования и задачи, для выполнения которых нужно обновлять знания и подтягивать английский язык.
2. Цените свою команду и каждого в ней по отдельности.
Я обычно привожу в пример игру: «Что? Где? Когда?», где важен каждый игрок: кто-то предлагает идеи, кто-то их проверяет, а капитан в последнюю минуту быстро принимает решение и берет на себя ответственность. Команда и роли в ней должны быть сбалансированными: когда сталкиваются креативность, гибкость и творчество с консерватизмом и опытом. Мы часто упрощаем модель любой организации, идентифицируя ее с одним конкретным человеком, приписывая все достоинства и недостатки только ему. Но компания — это всегда люди, каждый из которых помогает компании реагировать на изменения, расти и развиваться.
3. Уделяйте внимание сотрудникам. Учитесь быть руководителем и не забывайте про эмпатию.
Необходимый навык в любой крупной организации — это грамотное управление персоналом. Если выстроить процессы так, чтобы каждый понимал свою роль, зону ответственности и знал стратегию компании, это будет работать куда эффективнее прямого управления и постоянного контакта.
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