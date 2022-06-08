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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Работайте системно и методично», — директор «1С-Битрикс Казахстан» о том, как вырасти от специалиста до руководителя
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Сегодня в 14:02

«Работайте системно и методично», — директор «1С-Битрикс Казахстан» о том, как вырасти от специалиста до руководителя

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан», рассказал о своем пути к руководящей должности в международной IT-компании и о качествах, которые нужны для построения карьеры.


Сармантай Касенов, город — Алматы, директор «1С-Битрикс Казахстан»

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О себе и карьере


Мой карьерный путь был длинным. Я работал во многих компаниях. Это были и иностранные организации, и отечественные: банки, инвестиционные банки, информационные, консалтинговые компании. Было и несколько стартапов: IT-сфера, рекрутинг, один из первых в Казахстане интернет-магазинов. Последние лет 20 я занимаю руководящие позиции.

С 2013 года возглавляю казахстанский офис «1С-Битрикс». Мы активно продвигаем программные продукты, которые помогают бизнесу эффективнее работать в Казахстане и по всей Центральной Азии.

Карьерные советы


1. Не переставайте учиться.

Мир меняется так быстро, что знания, которые были ценны еще вчера, сегодня оказываются устаревшими. Хотите быть востребованными — учитесь, следите за трендами, узнавайте новое. А в IT-отрасли время течет еще быстрее. Как говорилось в «Алисе в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

2. Нетворкинг — важная составляющая успешной карьеры.

Заводите новые знакомства, общайтесь с профессионалами. Наблюдайте за коллегами. Не бойтесь спрашивать мнения или совета у специалистов.

3. Будьте проактивны.

Создавайте себе новые вызовы и ставьте амбициозные задачи. Пробуйте свои силы в сложных проектах. Помните, что любой опыт, даже неудачный — это развитие.

4. Работайте системно и методично.

Используйте современные цифровые инструменты для планирования времени, контроля выполнения задач и поручений.

5. Не подводите коллег, партнеров и клиентов.

Соблюдайте сроки, выполняйте все, что пообещали. Репутация — ваш главный актив. Никто не хочет иметь дело с безответственными и ненадежными людьми.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.