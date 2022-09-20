Генеральный директор Beeline Кыргызстан о том, что поможет молодому специалисту быстро расти по карьерной лестнице

Опытный руководитель поделился рекомендациями, которые помогут стать востребованным профессионалом.





Андрей Пятахин, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор Beeline Кыргызстан









О себе





Я родился и вырос в семье инженеров в небольшом российском городе. С детства был любознательный, много читал.

Для меня всегда было важно учиться и развиваться. Уже на втором курсе института у меня родилась дочь Полина. Поэтому параллельно с учебой нужно было много работать. Я торговал на рынке, собирал яблоки, подрабатывал водителем КамАЗа, расклеивал плакаты, работал крупье.

В далеком 1996 году я начал карьеру в мобильной связи. Продавал телефоны, отвечал на входящие звонки, боролся с дебиторской задолженностью и развозил на общественном транспорте платежки. Росла индустрия телекоммуникаций. У нас много что получалось хорошо, и мы тоже быстро росли. Я стал коммерческим директором филиала. Мы с командой «растерзали» всех конкурентов, и нам доверили руководство огромным регионом. Здесь нас тоже ждал успех. Затем была сложная Москва. Я стал директором направления В2В России, потом генеральным директором грузинского офиса Beeline, вице-президентом компании в Москве, директором подразделения в Армении. Теперь я работаю в Кыргызстане.

Практически всю свою карьеру я работал в Beeline. Но так как трудился в разных регионах и на разных позициях, получил большой и разнообразный опыт.

Карьерные советы





В работе надо всегда думать о клиенте, а не о своем карьерном росте. Быть открытым к новому и изменениям. Учиться, учиться и снова учиться. Находить единомышленников, уметь быть частью команды, не бояться сложных решений. Еще нужно немного везения.

1. Учитесь новому в тех направлениях, которые считаете важными и полезными для будущего.

Мир стремительно меняется. То, чего было достаточно вчера, уже недостаточно сегодня. И вас обошли.

2. Много читайте.

И бизнес литературу, и классиков, и современных авторов.

3. Выходите из зоны комфорта.

Всегда хочется быть там, где тебе рады, где ты все знаешь, где ты профессионал. Но важно внимательно рассматривать предложения: сменить работу, переехать в другой город или страну, поменять профессию, взяться за сложную задачу, которая кажется страшной и невыполнимой. Там вы точно вырастете быстрее и «выше».

4. Выбирайте не только компанию и компенсации. Учитывайте, кто будет ваш босс.

Им может оказаться человек, у которого можно чему-то научиться, который будет много требовать, но поддержит, направит и защитит. А может быть, человек, который, не требуя многого, сделает вашу жизнь невыносимой.

5. Помимо работы, важны физические нагрузки.

Не важно: бег, плавание, фитнес или теннис. Важно, чтобы тело было в форме, умело переносить большие эмоциональные, рабочие нагрузки. И следите за здоровьем в целом.

6. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью.

Провалы в личной жизни неизбежно приведут к провалам на работе. Уделяйте достаточно времени личной жизни. Планируйте свой график грамотно.

7. Не бойтесь мечтать.

Представляйте свою мечту максимально в деталях. Чем больше деталей, тем больше шансов, что она сбудется!