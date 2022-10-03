5 карьерных советов для молодых специалистов от директора MEGOGO в Центральной Азии

Опытный руководитель поделился правилами, которые помогут расти по карьерной лестнице.
Нурлан Чукубаев, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии
О себе
Акционеры сервиса MEGOGO еще в начале его развития приняли решение о выходе в Центральную Азию. Казахстан как самый перспективный и активно развивающийся рынок, был выбран в качестве стартовой площадки. Я был первым и на начальном этапе единственным сотрудником MEGOGO в офисе в Алматы. На тот момент мало кто понимал ценность использования легального контента. Но спустя десять лет мы стали медиасервисом с большой командой и масштабными целями.
Карьерные советы
Мы живем в эпоху перемен, поэтому нужно быть гибким и динамичным. Как писал Льюис Кэрролл в своем произведении «Алиса в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Могу дать молодому поколению несколько советов.
1. Не бояться ставить перед собой оптимистичные цели.
Завышенные цели задают тон. Если вам кажется, что достичь их нереально, то спустя время они могут стать вполне достижимыми.
2. Уметь быстро реагировать на изменения.
Мы живем в неопределенное время. Иногда быстрые решения и смену курса необходимо принимать сиюминутно. К этому необходимо быть готовым.
3. Брать на себя ответственность.
Это крайне важно для достижения позитивных результатов.
4. Познавать новое. Даже если это не связано с трудовой деятельностью.
Новые навыки всегда дают свои плоды: в коммуникации, ментальном здоровье, ценности и самопознании.
5. Уделять время личным интересам.
Качество работы зависит от многих факторов. Иногда на это может повлиять вовремя съеденный завтрак или отличный отпуск. Кому-то физическая активность приносит больше энергии и задает настроение на весь рабочий день. Поэтому необходимо следить за своим ментальным состоянием и находить время на себя.