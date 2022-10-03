5 карьерных советов для молодых специалистов от директора MEGOGO в Центральной Азии

Опытный руководитель поделился правилами, которые помогут расти по карьерной лестнице.​





Нурлан Чукубаев, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии





О себе​





Акционеры сервиса MEGOGO еще в начале его развития приняли решение о выходе в Центральную Азию. Казахстан как самый перспективный и активно развивающийся рынок, был выбран в качестве стартовой площадки. Я был первым и на начальном этапе единственным сотрудником MEGOGO в офисе в Алматы. На тот момент мало кто понимал ценность использования легального контента. Но спустя десять лет мы стали медиасервисом с большой командой и масштабными целями.

Карьерные советы​





Мы живем в эпоху перемен, поэтому нужно быть гибким и динамичным. Как писал Льюис Кэрролл в своем произведении «Алиса в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Могу дать молодому поколению несколько советов.​

1. Не бояться ставить перед собой оптимистичные цели.

Завышенные цели​ задают тон. Если вам кажется, что достичь их нереально, то спустя время они могут стать вполне достижимыми.

2. Уметь быстро реагировать на изменения.​

Мы живем в неопределенное время. Иногда быстрые решения и смену курса необходимо принимать сиюминутно. К этому необходимо быть готовым.

3. Брать на себя ответственность.​

Это крайне важно для достижения позитивных результатов.

4. Познавать новое. Даже если это не связано с трудовой деятельностью.​

Новые навыки всегда дают свои плоды: в коммуникации, ментальном здоровье, ценности и самопознании.

5. Уделять время личным интересам.​

Качество работы зависит от многих факторов. Иногда на это может повлиять вовремя съеденный завтрак или отличный отпуск. Кому-то физическая активность приносит больше энергии и задает настроение на весь рабочий день. Поэтому необходимо следить за своим ментальным состоянием и находить время на себя.