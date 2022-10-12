«Всегда смотрите шире», — карьерные советы от руководителя EPAM Казахстан

Алексей Аксенов поделился пятью принципами, которые помогут вам построить успешную карьеру.​





Алексей Аксенов, город — Караганда, директор EPAM Казахстан

О себе





Я окончил Карагандинский политехнический университет 22 года назад. На следующий день после защиты диплома уже пришел на работу как младший разработчик в компанию, которая впоследствии стала EPAM Kazakhstan. Сегодня у нас работает более 1100 сотрудников, а офисы открыты в Караганде, Астане и Алматы.

Карьерные советы





1. Постоянно развивайтесь и обновляйте свои знания.

Я уверен, что нужно учиться не только в рамках одной компании, но и у целого мира. Так же, как и делиться знаниями глобально.

Это особенно важно для IT, где значимая составляющая ежедневной работы — постоянное обучение. Каждый новый проект приносит с собой новые требования и задачи, для выполнения которых нужно обновлять знания и подтягивать английский язык.





Я посвятил первые 12 лет карьеры разработке: от junior-специалиста до архитектора информационных систем. Тогда дал себе установку, что необходимо пополнять знания несколькими способами, не считая классического обучения в виде книг, тренингов и другого. Вот мои рекомендации:

— изучать и применять новые технологии во внутренних проектах, которые будут приносить пользу команде и компании

— получать глобальный опыт через задачи других. Например, я часто заходил на специализированные форумы в интернете, находил не отвеченные вопросы, разбирался в них, изучал и отвечал. Я предполагал, что если кто-то в мире решает эту задачу сейчас, то завтра эту задачу будет решать наша компания. Рано или поздно вы столкнетесь с подобным вопросом, но к этому моменту у вас уже будет ответ

— общаться со специалистами своей сферы, посещать конференции, митапы, а еще лучше их организовывать. У нас сильные профессиональные комьюнити, которые постоянно проводят мероприятия, делятся опытом. А в этом году мы организовали большую конференцию для IT-специалистов EPAM Insider Kazakhstan. Она пройдет 22 октября в Астане.





2. Цените свою команду и каждого в ней по отдельности.

Последние 10 лет я работаю руководителем EPAM в Казахстане, и компания каждый год заметно растет. Если в 2008 году, когда появился первый офис в Казахстане, нас было около 60 человек, то теперь наша команда насчитывает более 1100 сотрудников.

Вместе с компанией растут, развиваются и обновляются и процессы в ней. Будучи разработчиком, я занимался IT-проектами, а сейчас — проектами в глобальном смысле слова: развитием производства, привлечением новых клиентов, взаимодействием с университетами, конференциями, созданием новых форматов работы, открытием новых офисов и локаций. И здесь невозможно обойтись без отличной команды, в которой каждый понимает свою роль. Я обычно привожу в пример игру: «Что? Где? Когда?», где важен каждый игрок: кто-то предлагает идеи, кто-то их проверяет, а капитан в последнюю минуту быстро принимает решение и берет на себя ответственность. Команда и роли в ней должны быть сбалансированными: когда сталкиваются креативность, гибкость и творчество с консерватизмом и опытом. Мы часто упрощаем модель любой организации, идентифицируя ее с одним конкретным человеком, приписывая все достоинства и недостатки только ему. Но компания — это всегда люди, каждый из которых помогает компании реагировать на изменения, расти и развиваться.





3. Уделяйте внимание сотрудникам. Учитесь быть руководителем и не забывайте про эмпатию.

Необходимый навык в любой крупной организации — это грамотное управление персоналом. Если выстроить процессы так, чтобы каждый понимал свою роль, зону ответственности и знал стратегию компании, это будет работать куда эффективнее прямого управления и постоянного контакта.

Выстраивание потоков коммуникаций и использование Change Management становятся обязательной частью работы.

Если говорить про персональные навыки, то здесь важна эмпатия — способность поставить себя на место другого человека. Тогда мы можем анализировать, предсказывать поведение и помогать сотрудникам идти с компанией в одном направлении.​





4. Будьте гибкими. Все вокруг стремительно меняется.

Умение быстро адаптироваться к изменениям — едва ли не самый важный навык руководителя. Чтобы развить гибкость, важно решать сложные вопросы, заниматься кризис менеджментом и избегать шаблонного мышления.

Думаю, что умение адаптироваться наравне с умением мыслить масштабно дает нам безграничные возможности и позволяет вырасти даже в самой сложной ситуации.

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5. Мыслите вне рамок.

Нужно смотреть шире, не только в рамках своей компании, но и за ее пределами. То, что мы называем thinking outside the box. Не принимайте установленные правила как неизменные — не существует константы. Мир постоянно меняется, и новые условия требуют другого подхода. Создавайте новые правила, по которым будет преуспевать компания, развиваться страна, окружающие вас люди и вы сами. Смотрите шире своих прямых обязанностей, действуйте вне рамок. Это касается и жизни, и работы.