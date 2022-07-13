Опыт > деньги. 5 советов начинающим специалистам от учредителя компании «Этажи» в Ташкенте

Артур Югай поделился советами, которые помогают выпускникам и молодым специалистам быстро расти по карьерной лестнице.





Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu

О карьере

Я окончил Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина. Несколько лет работал в международной компании Schlumberger в разных странах. Также получил опыт в Правительстве Узбекистана. Руководил консалтинговым агентством.

Год назад запустил в Ташкенте агентство недвижимости — франшизу компании «Этажи».

Карьерные советы

1. Опыт > деньги

Если вам предлагают поработать в проекте, где вы приобретете новый и полезный опыт, а в другой компании вы просто получите чуть больше денег, но ничего нового в плане опыта и знаний, то выбирайте первый вариант. Деньги важны, но гнаться только за ними неправильно, особенно если вы молоды. Именно опыт и знания в будущем прибавят вам ценности на рынке труда. Поговорка о том, что до 30 лет ты работаешь на опыт и репутацию, а после 30 лет опыт и репутация работают на тебя, 100% верна.

2. Нарабатывайте экспертность в деле, которым занимаетесь

В любой компании и в любой отрасли ценятся настоящие эксперты своего дела. Это люди, которые не поверхностно владеют информацией, а могут в деталях и под любым углом рассказать, показать и объяснить суть той или иной ситуации.

Эту экспертность важно повышать и развивать. В этом случае ваша ценность в конкретной профессии тоже будет постоянно повышаться вместе с заработной платой.

3. Постоянно расширяйте кругозор

Широкий кругозор поможет с поиском нестандартных решений для любого рода проблем, с умением видеть «общую картину» шире и дальше, прогнозировать и в целом быть компетентным во многих вопросах. Приятным бонусом будет навык small talk’ов на любые темы с собеседником любого пола, возраста и бэкграунда.

4. Имейте смелость экспериментировать, пробовать и иногда проигрывать

В современном мире полезная информация стала максимально доступной для любого человека. Этой информацией нужно уметь пользоваться, особенно на работе. Читайте и узнавайте новые технологии работы в вашей сфере. Обязательно экспериментируйте с ними на практике. Это позволит вам находить новые интересные решения, которые потенциально повысят результативные показатели.

Не бойтесь провалов. Они тоже дают бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем.

5. Никогда не останавливайтесь на достигнутом

Ставьте перед собой амбициозные цели, достигайте их, празднуйте и двигайтесь дальше за еще большими целями. Жизнь — это движение, а движение там, где есть жизнь. Как только вы остановитесь на достигнутом, не успеете глазом моргнуть, как останетесь далеко позади ваших конкурентов. В современном мире, где все быстро меняется и скорость развития событий ежедневно увеличивается, важно постоянно оставаться «голодным» для покорения новых вершин.