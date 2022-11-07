«Окружение сильнее личности», — успешные предприниматели и специалисты о том, какими людьми себя окружают

Делимся инсайтами опытных предпринимателей и специалистов из Центральной Азии о том, каких людей важно иметь в близком окружении.





Мунарбек Кулданбаев о том, как создал в Кыргызстане Федерацию хорсбола и помогает сельской молодежи проявить себя за рубежом

Мунарбек Кулданбаев, 42 года, город — Бишкек, Президент Федерации хорсбола Кыргызстана, предприниматель, разводчик и исследователь пятнистых лошадей чаар, facebook





Я ценю свое окружение, эти люди важны для меня. Именно окружение формирует человека и делает его тем, кто он есть.

У меня нет кумира, на которого я бы хотел равняться. Каждый человек уникален, поэтому при общении с людьми я стараюсь брать от каждого что-то полезное для себя. Уважаю тех, кто добился успеха своими силами, стараниями и упорством, будь это фермер, бизнесмен, политик, пекарь или механик.

Полное интервью по ссылке.

«Наша миссия — стать первым «единорогом» из Казахстана», — Алибек Наримбай о том, как строит успешный технологичный бизнес

Алибек Наримбай, 37 лет, город — Алматы, техно-предприниматель, facebook





Я согласен с мнением, что окружение сильнее личности. Поэтому забочусь о том, чтобы быть рядом с людьми, которые умнее, опытнее меня. Если вы самый умный в комнате, то, скорее всего, вы находитесь не в той комнате.

Я вступил в бизнес-клуб, где собираются крупные предприниматели. Мы встречаемся, общаемся, делимся советами. Часто обращаемся к старшим товарищам за опытом. Это предприниматели, инвесторы, трейдеры, которые уже вышли на международный рынок.

Полное интервью по ссылке.

Жасур Мадьяров о том, как переехал из Ташкента в Москву и вошел в десятку лучших онкологов России

Жасур Мадьяров, город — Москва, хирург-онколог, кандидат медицинских наук, @drmadyarov





Самые важные люди в моей жизни — родители. Они воспитали и вырастили меня, сделали все, чтобы я стал тем, кем являюсь.

В моем профессиональном становлении большую роль сыграл отец. Он всегда меня поддерживал, направлял, давал советы не только как отец, но и как профессионал. Он относится ко всем людям с состраданием и пониманием. Одна из его крылатых фраз: «Если хочешь понять всю боль и радость человека, встань на его место, и тогда тебе будет легко принять решение».

Важную роль в моей жизни сыграли учителя. Это академик Михаил Иванович Давыдов, профессор Арсен Османович Расулов, Николай Иванович Черный, профессор Дадаев Ширин Аманович. Под их руководством проходило мое становление. Они воспитали во мне любовь к медицине и трепетное отношение к пациентам.

Мне повезло, что на моем пути встретились не только крутые профессионалы, но и порядочные люди, которые не жалели своих знаний и опыта. Найти правильного ментора, который не только покажет на ошибки, но и подскажет, как их решать — важно и ценно.

Полное интервью по ссылке.

Максим Михеенко о жизненных принципах, которые помогают оставаться лидерами IT-индустрии и постоянно расти

Максим Михеенко, 35 лет, город — Астана, SVP & Head of Art 1518 Studios, @maxim.miheyenko





Я с детства учусь у людей. Всегда ищу менторов. Им может стать любой человек, который вызывает у меня уважение и вопрос: «Как он это делает?». Я благодарен Майклу, моему партнеру из Лос-Анджелеса. Также роль в моем развитии сыграл Дэн Фокс, CEO компании Fox 3DGames из Эстонии, который показал, как управлять людьми. Еще я безумно благодарен команде, с которой работаю уже более семи лет.

Сегодня я ищу менторов в противоположных сферах. Считаю, что опыт людей из другой индустрии может помочь тебе стать сильнее в своей. Я могу взять чьи-то успешные действия и применить их в IT и таким образом придумать то, что еще никто не делал и не пробовал. Это помогает мыслить вне штампов и находить уникальные решения.

Окружение — это всегда на 90 % отражение нас самих. В общении с людьми я всегда обращаю внимание на три важных пункта: доверие, фокус на росте и на развитии — желание быть круче себя прошлогоднего, готовность слышать и принимать обратную связь. Без этого сложно оставаться лидерами индустрии, особенно в IT, где конкуренция с каждым годом только растет.

Полное интервью по ссылке.

Жылдыз Осмоналиева о том, как продвигает кыргызскую культуру в стране и в мире

Жылдыз Осмоналиева, город — Бишкек, певица, заслуженная артистка КР, @zhyldyzosmonalieva_official





Важные люди в моей жизни — родители. Они развили мой талант, открыли передо мной дорогу в творчество. Благодаря их поддержке я состоялась как артист.

Я ценю всех учителей, которых встречала на пути. Уважаю своих близких друзей, у каждого из которых я чему-то училась, на каждого из которых равнялась. Моя жизнь не была бы столь интересной без них.

Супруг — мой друг, учитель, лекарь и самый заботливый человек, рядом с которым я иногда могу почувствовать себя ребенком.

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