Жылдыз Осмоналиева о том, как продвигает кыргызскую культуру в стране и в мире





О себе

А я человек, награжденный всем, что у меня есть: моими близкими, моим талантом. Люблю просыпаться каждый день и благодарить Бога за то, что живу и творю.

Одна из моих главных ценностей — быть честной перед всем миром. Это держит меня в постоянном тонусе, дает дисциплину.

Жизнь, которая мне дана — это награда

Я счастлива. Счастливой меня делает сама жизнь. Я часто замечаю миг счастья. Такие моменты случаются внезапно: едешь и любуешься своим городом, людьми, деревьями. Оглядываешься назад и понимаешь, что ты вырос на этих улицах, и они — свидетели всей твоей жизни. Я всем довольна. Знаю, что у меня все получается. У меня прекрасные дети. Подобные мгновения и есть счастье. И я хочу, чтобы люди, которых я люблю и уважаю, тоже были счастливы.

О жизненных принципах

Стараюсь все делать хорошо. Не могу халтурить. Если я создаю ресторан, то там должна быть лучшая еда. Если я записываю новую песню, она должна быть с лучшей аранжировкой и смыслом. Все, над чем я работаю, должно остаться в истории. Никогда не делаю ничего наполовину.





Я преданный человек. Особенно предана своим идеям и близким друзьям. Стараюсь не расставаться с родными. Поэтому люди, с которыми я дружу с детства, остаются со мной до сих пор.

Трудности неизбежны. Когда ты начинаешь новые проекты, берешь на себя много ответственности, всегда сталкиваешься с какими-то сложностями. Но они рано или поздно преодолеваются. За свой жизненный опыт я поняла, что при большом желании преодолеть можно все. Трудности — это опыт, который помогает становиться лучше, идти вперед и избегать похожих ошибок в будущем.

О людях в жизни





Важные люди в моей жизни — родители. Они развили мой талант, открыли передо мной дорогу в творчество. Благодаря их поддержке я состоялась как артист.

Я ценю всех учителей, которых встречала на пути. Уважаю своих близких друзей, у каждого из которых я чему-то училась, на каждого из которых равнялась. Моя жизнь не была бы столь интересной без них.

Я ценю всех учителей, которых встречала на пути

Супруг — мой друг, учитель, лекарь и самый заботливый человек, рядом с которым я иногда могу почувствовать себя ребенком.

О деятельности

Именно тогда случился первый прорыв на уровне Кыргызской Республики — я прошла отборочный тур «Юрмалы» 1989 года. У меня не было опыта, спонсора, продюсера. Все было в новинку, поэтому опыт был неудачный.





Когда я вернулась, начала заниматься с Рафаилом Сарлыковым. Именно он принес мне газету «Комсомольская правда», где было написано, что в Казахстане пройдет музыкальный международный фестиваль «Азия Дауысы». Мероприятие поддерживало идею продвижения истории и музыки Азии с традиционными инструментами и народными мотивами. Это нам подходило.

Мы собрали все лучшее из творчества кыргызских акынов и начали подготовку к конкурсу. Мой прорыв на международной сцене случился именно там и оказался значимым для нашей Республики. Меня никто не знал даже в родном Кыргызстане, а после «Азия Дауысы» мое выступление транслировали на каналах других стран. О нас заговорили, и я стала известным человеком. С тех пор, не изменяя своим традициям в творчестве, я исполняю музыку своего народа.

Мое основное дело и мой выбор — популяризация кыргызской музыки и культуры. Недавно я открыла свой Центр развития «Наставник», где мы поддерживаем и обучаем детей. Хочу, чтобы наши ученики знали все о нашей культуре и выдающихся кыргызстанцах, передавали кыргызскую культуру из поколения в поколение.