Максим Михеенко о жизненных принципах, которые помогают оставаться лидерами IT-индустрии и постоянно расти







О себе





Я предприниматель, сооснователь компании 5518 Studios.

Моя работа — это и есть моя жизнь. Я не отделяю одно от другого. Мне нравится IT, игровая индустрия, метавселенные. Мне интересен бизнес, процесс построения компаний и команд, поиск клиентов. Люблю то, чем занимаюсь, и у меня это хорошо получается.

Я каждый день получаю новые знания, инсайты. В данный момент делаю упор на развитие гибкости и фокуса. Эти навыки сегодня чрезвычайно важны. Все меняется быстро. Каждый день — новая реальность. И те, кто быстро адаптируются под постоянные изменения, будут на вершине в следующем экономическом цикле.

Вижу, что люди по всему миру шокированы тем, что постоянно растущая экономика вдруг начала падать. Многие испытывают стресс, не понимают, как действовать дальше. Но то, что происходит — это естественный цикличный процесс. Просто многие молодые люди сталкиваются с подобным впервые. Я тоже первый раз наблюдаю фундаментальные изменения экономики и жизни. Но мы понимаем, что после кризиса будет новый скачок, возможности для небывалого роста. Главное — оставаться спокойным, сохранять рассудок и постоянно искать новые идеи.

Люблю путешествовать. Но я не люблю банальные поездки, чтобы насладиться пляжем и вкусной едой. Для меня важно не мыслить штампами. Поэтому предпочитаю приезжать в новое место с вопросом: «А что здесь есть крутого?». Тогда все становится гораздо интереснее: Почему Астана привлекает IT-проекты? Почему в Алматы такая крутая атмосфера? Почему в Кыргызстане так много классных IT-специалистов? В каждой локации есть огромное количество преимуществ и нюансов, которыми можно и нужно пользоваться. С таким подходом мозг активизируется и находит новые возможности. Поэтому личность, которая живет в СНГ и путешествует по миру, всегда будет в более выигрышной позиции, чем человек, который находится в одной локации.

Для меня важно ставить перед собой новые вызовы

Для меня важно ставить перед собой новые вызовы. Каждые несколько лет я выбираю новый челлендж и расту в своей сфере. Принимаю новые навыки и новую ответственность.

Понимание того, что нравится человеку — это ключ к успеху. Помимо того, что ты умеешь что-то делать, нужно хотеть это делать. Поэтому мы регулярно общаемся с сотрудниками и узнаем их текущее состояние, желания и потребности. Кому-то нужен крутой челлендж, имя в титрах к крутой игре и высокий доход за проект, а кто-то хочет немного отдохнуть и поработать для души. Мы готовы предложить и то, и другое. Это идеальный формат, чтобы не выгорать и зарабатывать хорошие деньги.

Счастье — это возможность реализовывать то, что я хочу. Убежден, что как только мы начинаем все анализировать и оценивать, уровень счастья падает. Поэтому я стараюсь отключать оценочное мышление там, где оно не нужно. Когда днем я анализирую рынки и выбираю город для нового офиса, оценочное мышление мне необходимо. Но когда я хорошо поработал и иду вечером на тайский массаж, лучше отключить мозг, иначе я не смогу отдохнуть полностью.

О жизненных принципах





Главный принцип — внутреннее моральное спокойствие. У меня есть определенный список дел, выполняя которые, я чувствую себя в безопасности в любой локации и готов работать. Это хороший сон, чашечка кофе, на 100 % заряженный телефон, который позволит всегда быть на связи. Подобные ритуалы у каждого разные, но они важны, чтобы мозг чувствовал себя безопасно.





Еще один принцип — уверенность в собственном выборе. Я всегда рассматриваю ситуации с двух точек зрения: возможные лучший и худший сценарии. Таким образом, я понимаю, готов ли принять худший результат, не боюсь неизвестности и способен принимать решения намного легче.

Я несколько лет жил в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско и понял, что калифорнийцы воспринимают любую ситуацию как опыт. Неважно, хороший или плохой, фидбэк — это всегда благо. Он ведет тебя к развитию. Теперь я тоже радуюсь постоянным челленджам, потому что они усиливают меня и помогают не расслабляться.

О людях в жизни





Я с детства учусь у людей. Всегда ищу менторов. Им может стать любой человек, который вызывает у меня уважение и вопрос: «Как он это делает?». Я благодарен Майклу, моему партнеру из Лос-Анджелеса. Также роль в моем развитии сыграл Дэн Фокс, CEO компании Fox 3DGames из Эстонии, который показал, как управлять людьми. Еще я безумно благодарен команде, с которой работаю уже более семи лет.

Сегодня я ищу менторов в противоположных сферах. Считаю, что опыт людей из другой индустрии может помочь тебе стать сильнее в своей. Я могу взять чьи-то успешные действия и применить их в IT и таким образом придумать то, что еще никто не делал и не пробовал. Это помогает мыслить вне штампов и находить уникальные решения.

Окружение — это всегда на 90 % отражение нас самих

Окружение — это всегда на 90 % отражение нас самих. В общении с людьми я всегда обращаю внимание на три важных пункта: доверие, фокус на росте и на развитии — желание быть круче себя прошлогоднего, готовность слышать и принимать обратную связь. Без этого сложно оставаться лидерами индустрии, особенно в IT, где конкуренция с каждым годом только растет.

О деятельности





Я Senior вице-президент и Head of Art компании 1518 Studios. В прошлом году мы стали частью крупного американо-японского холдинга PTW. Работаем с такими брендами, как Disney, Roblox, Wargaming.net, Electronic Artsи другими.





Мы развиваем три основных направления. Первое — игровая индустрия. Оказываем аутсорс-услуги для создания известных игр. Второе — метавселенная, тренд ближайших лет. Здесь мы помогаем большим компаниям создавать аватары и локации для их проектов. Один из наших главных клиентов в этой сфере — SandBox. И третье — технологии блокчейн.

Наш головной офис находится в Лос-Анджелесе, но мы даем сотрудникам выбор и предоставляем возможность работать там, где им нравится. Недавно посетили Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армению, Грузию. И в каждой локации культурно обогатились, нашли крутые места. В планах вкладываться в инфраструктуру и релоцировать сюда сотрудников. Топ-3 локаций для меня: Астана, Алматы, Тбилиси.

Я расту с каждым днем, становлюсь лучше с каждым проектом. Понимаю, что все зависит от меня. Это дает мотивацию просыпаться каждое утро, чувствовать себя лучше и цельнее, чем в 18 лет. Дело жизни мне еще предстоит найти, но пока все мои усилия направлены на развитие компании и популяризации IT-индустрии.