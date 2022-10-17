Жасур Мадьяров о том, как переехал из Ташкента в Москву и вошел в десятку лучших онкологов России





О себе





Я родом из Узбекистана, родился и вырос в Ташкенте, в семье врачей. Работаю хирургом-онкологом в Москве.

Я супруг и отец, у меня трое детей. Семья для меня — это все. Поэтому я прививаю детям те же семейные ценности, что когда-то привили и мне. А покой и комфорт в семье позволяют спокойно заниматься любимым делом и помогать людям.

Я прямолинейный, правдолюбивый, искренний и порядочный человек.

Веду активный образ жизни, люблю спорт. До 16 лет играл в футбол за Юношескую сборную Узбекистана. Сегодня играю в футбол за учреждения, в которых учусь или работаю. С 10 лет болею за футбольный клуб «Милан». Теперь привлекаю к этому и сына.

Люблю вкусно и красиво поесть. Мне нравится готовить, особенно на свежем воздухе, на открытом огне, в окружении добрых и искренних людей, с которыми приятно разделить трапезу и с пользой провести время.

Мне нравится искусство во всем его проявлении: театр, выставки, поэтические вечера. Предпочитаю времяпрепровождение, когда ты видишь, слышишь или читаешь что-то красивое и духовно обогащаешься.

Люблю английский язык: говорить на нем, читать книги, смотреть фильмы. Хочу, чтобы в нашей семье было три языка: русский, узбекский и английский. Поэтому с раннего возраста приучаю к этому детей.

Для меня важно быть полезным для окружающих

Для меня важно быть полезным для окружающих. Не только для семьи, родных и близких, но и для незнакомых людей. Не исключительно в рамках своей профессии, но и в других сферах.

Счастливее меня делает моя семья, дети. Настроение могут поднять простые вещи: улыбки окружающих, солнечные дни. Радуют честные, добрые и искренние люди, возможность делать как можно больше хороших, полезных дел.

О жизненных принципах





Важно быть честным и искренним не только с окружающими, но и с самими с собой.

Самодисциплина — один из важнейших аспектов в жизни человека. Дисциплинируя себя, ты дисциплинируешь людей вокруг, будь то твоя семья, дети, подчиненные, коллеги или друзья.

Еще один принцип — окружать себя правильными людьми. Это должны быть твои единомышленники, такие же фанаты своего дела. Люди, которые имеют схожие ценности, готовы на все, чтобы сделать людям хорошо.





Я не переношу предательство и ложь. Это фундаментальные вещи, на которые я обращаю внимание при общении с кем-либо.

Я стараюсь делать так, чтобы трудности не возникали. Но если это произошло, их нужно решать здесь и сейчас. Не переносить, не доводить до крайних мер и не откладывать на завтра. Нужно уметь принимать решения, рассчитывать только на себя. Круто, когда рядом есть люди, которые готовы помочь. Но нужно уметь справляться со всем самостоятельно. Я всегда составляю план решения проблемы. Если он не удается, не останавливаюсь, остаюсь на позитиве, радуюсь полученному опыту и пробую снова.

О людях в жизни





Самые важные люди в моей жизни — родители. Они воспитали и вырастили меня, сделали все, чтобы я стал тем, кем являюсь.

В моем профессиональном становлении большую роль сыграл отец. Он всегда меня поддерживал, направлял, давал советы не только как отец, но и как профессионал. Он относится ко всем людям с состраданием и пониманием. Одна из его крылатых фраз: «Если хочешь понять всю боль и радость человека, встань на его место, и тогда тебе будет легко принять решение».

Важную роль в моей жизни сыграли учителя. Это академик Михаил Иванович Давыдов, профессор Арсен Османович Расулов, Николай Иванович Черный, профессор Дадаев Ширин Аманович. Под их руководством проходило мое становление. Они воспитали во мне любовь к медицине и трепетное отношение к пациентам.

На моем пути встретились крутые профессионалы и порядочные люди

Мне повезло, что на моем пути встретились не только крутые профессионалы, но и порядочные люди, которые не жалели своих знаний и опыта. Найти правильного ментора, который не только покажет на ошибки, но и подскажет, как их решать — важно и ценно.

О деятельности





В школе я думал, что моя жизнь будет связана с профессиональным спортом. Но в 10 классе у нас с отцом состоялся серьезный разговор, после чего я сделал осознанный выбор в пользу медицины.

Я врач в четвертом поколении. С детства находился в этой среде, ездил на дежурство к дяде, который работал хирургом в крупном институте. В 2001 году, в 17 лет поступил в Белорусский Государственный университет. На последнем курсе выбрал хирургию в качестве специализации.

После этого я поехал в Москву, где поступил в ординатуру. Учился и работал в Научно-исследовательском институте скорой медицинской помощи им. Склифосовского. После окончания понял, что хочу выбрать для себя более узкое направление. В тот момент я наблюдал за операциями в исполнении выдающегося хирурга-онколога современности — академика Давыдова Михаила Ивановича. Приложил много усилий, чтобы поступить в Российский онкологический научный центр, который он возглавлял.





В аспирантуре я познакомился со своим учителем, профессором Расуловым Арсеном Османовичем. Под его руководством защитил кандидатскую диссертацию. Теперь мы вместе работаем в новом Онкологическом центре Лапино, где проводится лечение всех пациентов со злокачественными опухолями различных локализаций. Мы проводим и хирургическое лечение, и химиотерапию, и таргетную терапию, и лучевую терапию.

Хирургия сегодня сделала большой шаг вперед. Мы используем современные аппараты и уже реже проводим традиционные операции. Например, лапароскопическая хирургия, когда операция делается через три прокола при помощи энергии ультразвуковых скальпелей. Или операции с помощью современных платформ, как робот-хирург, после которых восстановление пациентов идет легче и быстрее.

Для нас важно не отставать от мировых трендов, быть на одном уровне с другими ведущими центрами в области лечения онкологических больных. Нужно много читать, развиваться, следить за тем, что делают коллеги в других странах, чтобы предлагать пациентам современное стандартизированное лечение, которое подпитано экспериментальными данными.

В 2021 году крупная платформа — сайт «ПроДокторов» —проводила опрос среди пациентов. По результатам этого опроса я занял первое место среди онкологов Московской области и вошел в десятку лучших онкологов страны. Благодарен за это моим родителям, учителям, семье и пациентам.

Дело моей жизни — правильно воспитать детей, чтобы они были честными, порядочными и добрыми людьми. И помочь как можно большему количеству пациентов, подарить им шанс стать здоровыми.