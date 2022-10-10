«Наша миссия — стать первым «единорогом» из Казахстана», — Алибек Наримбай о том, как строит успешный технологичный бизнес





О себе





Я предприниматель, семьянин. Математик, выпускник физико-математической школы.

Мне нравится решать сложные задачи, ставить перед собой и командой новые вызовы. Поэтому наша миссия — стать первым стартапом «единорогом» из Казахстана.

Я ленивый человек. В будущем не хочу работать, поэтому много работаю сейчас. В планах построить компанию с крутой большой историей и наслаждаться результатом. Поэтому мы много трудимся для этого сегодня.

Из-за того, что я ленивый, делегирую все операционные моменты. Даже дома не занимаюсь рутинными делами. Предпочитаю нанимать для этого специалистов. Потому что чем меньше ты занимаешься рутиной, тем больше у тебя времени на то, чтобы создавать, придумывать стратегию дальнейшего развития. На Западе это называют Helicopter View.

Мне нравится читать. Последние 10 лет я читаю бизнес-литературу. Если не хватает времени на чтение, слушаю аудиокниги, курсы.

Занимаюсь спортом. С юношества профессионально занимался плаванием, теперь плаваю для себя. В этом году увлекся мотоциклами.

Я ценю в людях два качества: самодисциплину и саморазвитие

Я ценю в людях два качества: самодисциплину и саморазвитие. Когда ты можешь сам себя дисциплинировать и постоянно заниматься развитием себя, команды, компании — это круто. У многих людей с этим сложности. Поэтому я на своем примере показываю детям, что благодаря самодисциплине и саморазвитию можно многого достичь в жизни.

Счастье — абстрактное понятие. Но меня в жизни радует семья: у меня прекрасная жена, а наши дети здоровы.

О жизненных принципах





Я согласен с выражением, что только дурак и мертвый не меняют своего мнения. Мы постоянно развиваемся, узнаем новое, получаем опыт. И наши взгляды и принципы тоже могут меняться с течением времени.

Поэтому один из важных принципов в моей жизни — гибкость. Мир быстро меняется, особенно для тех, кто занимается технологиями. В этой сфере каждый день появляется что-то новое. Поэтому важно постоянно держать руку на пульсе и быстро подстраиваться под новые условия.





В работе для меня важно, чтобы рядом были люди, которые могут давать результат. Бывают сотрудники, которые много работают, но не достигают поставленных задач. А бывают специалисты, которые могут написать один маленький код, но получить хороший результат. Мы ценим, когда человек может выдавать результаты, не вдаваясь в описание выполненных процессов.

Еще я ценю такое качество, как постоянство. Заметил, что молодежь сегодня каждые четыре-пять месяцев меняет место работы. Но у нас технологичная компания. Если человек непостоянен, мы тратим на него ресурсы, вводим в команду, а потом он ее покидает. Это не эффективно.

Считаю, что нет ничего невозможного. У нас в компании даже запрещено говорить слово: «невозможно», особенно среди топ-менеджеров. Нам не по пути с людьми, которые мыслят подобным образом. Мир многогранен, и когда перед нами встает какая-то задача, у нее точно есть решение. И не одно, а миллион. Можно выбрать любое, если по итогу ты достигнешь результата.

О людях в жизни





Я согласен с мнением, что окружение сильнее личности. Поэтому забочусь о том, чтобы быть рядом с людьми, которые умнее, опытнее меня. Если вы самый умный в комнате, то, скорее всего, вы находитесь не в той комнате.

Окружение сильнее личности

Я вступил в бизнес-клуб, где собираются крупные предприниматели. Мы встречаемся, общаемся, делимся советами. Часто обращаемся к старшим товарищам за опытом. Это предприниматели, инвесторы, трейдеры, которые уже вышли на международный рынок.

О деятельности





Я учился в РФМШ, занимался программированием. В университете изучал IT. На третьем курсе нас пригласил на работу Halyk Bank, предложил свободное посещение, и мы писали для него коды. Потом разрабатывали программное обеспечение для разных компаний, в том числе страховых. Написали крутые системы для компьютерных клубов и приняли решение открыть свой клуб. Уже тогда, в 2009-2010 годах, мы могли контролировать электричество — в какой-то степени создали свой «Умный дом».

В то же время в Казахстане стали появляться стартапы. Мы видели, как человеку, который мог просто включить лампочку через свое приложение, давали большое финансирование. В то время как наши технологии продвинулись гораздо дальше. Поэтому мы тоже решили попробовать свои силы в сфере стартапов.





Мы пробовали много разных направлений: создавали терминальные системы, обеспечение для риелторских компаний и другое. В результате у нас стрельнул проект Okauto — мобильное приложение для проверки штрафов. На тот момент в Казахстане почти не было приложений с миллионом скачиваний, и мы стали одним из первых таких сервисов.

Позже я вышел из Okauto и создал Biometric — сервис по идентификации лиц. В 2018 году искусственный интеллект по биометрии стал более зрелым. Мы поняли, как его можно применять в бизнесе. Продавали свою технологию страховым, микрофинансовым, букмекерским компаниям. Теперь пришли к тому, что делаем полную биометрическую идентификацию лиц. По такой системе, например, можно, не выходя из дома, получить ЭЦП.

Мы хорошо растем. Наши технологии используются в самых разных сферах. Например, все абитуриенты проходят биометрическую идентификацию перед сдачей ЕНТ. Мы также обслуживаем банки, в том числе Национальный банк Казахстана, стартапы, курьерские службы.

Мы уже начали выход на международный рынок. Подписали контракт с банком в Кыргызстане и ведем переговоры с Национальным банком Республики Кыргызстан. Создали компанию в США и предлагаем наше решение там. Так как у нас цифровой продукт, мы можем продавать его, сидя в Казахстане.

Я занимаюсь тем, что меня драйвит. Мне нравится предпринимательство, нравится сфера, в которой мы работаем. Дело моей жизни — хорошо воспитать детей и построить первого «единорога» из Казахстана в ближайшие пять лет.