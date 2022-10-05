Мунарбек Кулданбаев о том, как создал в Кыргызстане Федерацию хорсбола и помогает сельской молодежи проявить себя за рубежом





О себе

Я неконфликтный, неэмоциональный человек. Всегда действую в соответствии с продуманным планом. Тщательно анализирую и обдумываю каждую деталь, прежде чем принять какое-либо решение. Для меня важен качественный результат.

Люблю семью, детей, родных, которые с понимаем относятся к моим увлечениям и проектам. Они создают атмосферу, в которой мне комфортно работать и претворять в жизнь свои идеи, даже если они кажутся нереализуемыми.

Люблю лошадей. Могу часами напролет наблюдать за ними. Получаю от этого огромное удовольствие. В такие моменты ко мне приходят новые мысли и задумки.

Мне нравится готовить на костре, особенно если мне заранее помогут почистить картошку, лук или покрошить морковку.

Люблю жить и наблюдать за успехами людей

Люблю жить и наблюдать за успехами людей, даже тех, с которыми не знаком: как кто-то построил дом или разбил красивый сад, преуспел в учебе или создал что-то необходимое. Главное, чтобы эти успехи были в гармонии с окружающей средой и безвредны для экологии.

Если не говорить о семье и детях, я чувствую себя счастливым в процессе реализации мечты, проекта. Вдохновляет сам процесс, когда что-то получается или, наоборот, не выходит, и ты ищешь ответы и решения. А когда приходишь к финишу, наслаждаешься результатом, формируешь новую мечту и идешь за ней.

О жизненных принципах





Для меня важно оставаться самим собой. Как говорил великий писатель Чингиз Айтматов: «Самое трудное для человека — каждый день оставаться человеком!». Не предавать себя, свои убеждения и людей, которые верят в тебя, следуют за тобой. Это не просто, особенно в наше турбулентное время, когда приходится обрабатывать большое количество информации и принимать быстрые решения.

Еще один принцип — прозрачность и справедливость во всем и ко всему. Я воспринимаю работу как игру, где мы выигрываем, если принимаем правильные решения или проигрываем. Главное — не повторять ошибки и не наступать на те же грабли.





Если возникают трудности, я советуюсь с профессионалами, представляю различные исходы развития ситуации, выбираю оптимальный вариант и действую. Ошибки неизбежны. Главное — не терять мотивацию. А когда человек верит в свою идею и знает, куда и как идти, с мотивацией не будет никаких проблем.

О людях в жизни





Я ценю свое окружение, эти люди важны для меня. Именно окружение формирует человека и делает его тем, кто он есть.

У меня нет кумира, на которого я бы хотел равняться. Каждый человек уникален, поэтому при общении с людьми я стараюсь брать от каждого что-то полезное для себя. Уважаю тех, кто добился успеха своими силами, стараниями и упорством, будь это фермер, бизнесмен, политик, пекарь или механик.

О деятельности





Я родился и вырос в поселке Токтогул в семье врача и учителя французского языка. Во время учебы в школе посещал секции по карате и волейболу, а после помогал дома по хозяйству. Каждое лето проводил на пастбище с дедом. Именно там у меня появилась большая любовь к лошадям. Игры, в которые я играл, книги, сказки, легенды, которые читал — все было связано с лошадьми. Уже тогда я сформировал будущее, которое связано с конным миром. В пятом классе мы писали сочинение: «Кем ты хочешь стать?». Я написал, что хочу стать коневодом.

В начале 2000-х мы с младшим братом подрабатывали водителем и гидом для иностранных туристов во время летних каникул. Эта деятельность не только приносила хороший заработок, но и помогла объездить полстраны, познакомиться с новыми людьми, посмотреть, как живут другие люди. Общение с туристами помогло мне выучить английский язык, а позже и французский.

В 2003 году мы с братом отправились во Францию. Он окончил университет по направлению «Туризм и развлечения», а я прошел стажировку в одной из небольших туристических компаний в Париже. Там же нашел первых бизнес-партнеров.

По приезде домой в 2005 году мы основали свою компанию. Организовывали конные, пешие и культурные туры для туристов из Европы. Участвовали в съемках документальных фильмов для каналов France 5, Canal +, Canal 5 Canada, BBC 4 UK, Nat Geo. Наш фильм «Настоящая Аппалуза», где я выступил в качестве сопродюсера, до сих пор один из самых популярных в мире. Работа повествует о наших исследованиях, где мы выявили родство кыргызской пятнистой лошади с популярной американской породой аппалуза, одной из редких и исчезающих пород.





Исследования кыргызской пятнистой лошади мотивировали меня заняться разведением и популяризацией этой породы лошадей. С 2012 года я начал целенаправленное разведение пятнистой лошади чаар по линии жеребца Чаар Сулуу, героя фильма «Настоящая Аппалуза» и прототипа пятнистой лошади на платке HERMES Appaloosa des steppes. С 2021 года запустил программу ускоренного разведения, в которой участвуют любители лошадей из Франции, Германии, США, Бельгии и Великобритании.

В 2020 году совместно с нашими друзьями из Франции мы инвестировали и запустили первый молокоперерабатывающий завод в Токтогульском районе.

Также я создал первую на территории бывшего СССР Федерацию хорсбола — конного вида спорта. Мы работаем над развитием и популяризацией хорсбола в сельской местности, где почти в каждой семье есть лошадь и развита культура коневодства. Идея в том, чтобы сельская молодежь использовала свои навыки верховой езды и открывала для себя мир, заводила новые знакомства и посещала разные страны.

Идея в том, чтобы сельская молодежь использовала свои навыки верховой езды и открывала для себя мир

В хорсбол играют в 17 странах мира. Этот спорт быстро набирает популярность. Сегодня наша организация — член Международной федерации хорсбола FIHB. В августе 2022 года кыргызская команда впервые приняла участие в чемпионате мира по хорсболу во Франции. Мы заняли девятое место в общем зачете, но показали зрелищную игру и получили массу положительных отзывов о качестве нашей игры от глав FIHB и FEI, завоевали симпатию многотысячной аудитории. Получили бесценный опыт и реализовали имиджевый проект по продвижению Кыргызской Республики в сфере конного спорта и туризма.

Так я совместил свой бизнес, хобби и миссию по сохранению национального достояния в одно целое. Каждый сектор моих интересов, а именно: бизнес, спорт и коневодство, помогают друг другу в продвижении, потому что они уникальны.

У меня еще много новых идей и проектов. Все они связаны с пятнистой лошадью Чаар и конным спортом.