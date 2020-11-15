Образовательные YouTube-каналы, аудиокниги и сайты — 5 полезных обзоров для школьников и их родителей

9 классных видеоуроков — от путешествий по Европе до изучения тела человека

Русский язык

Ни для кого не секрет, что богатство русского языка состоит не только в огромном количестве слов, но и в том, что каждое из них имеет невероятное число форм, образованных при помощи приставок, суффиксов и окончаний. В библиотеке Московской электронной школы сегодня можно найти приложения и уроки на самые разные темы, например, видеоурок «Антонимы» поможет школьникам научиться использовать в речи такой прием, как противопоставление.

Английский язык

Времена английского глагола — одна из самых непростых тем в изучении языка. Далеко не все могут освоить ее с первого раза. Видеоурок о простом прошедшем времени поможет структурировать знания школьника и закрепить материал.

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«Смешарики Пин-код»

Не секрет, что «Смешарики» пользуются огромной популярностью в странах СНГ. Поэтому в 2012 году создатели сериала решили собрать отдельный отряд Смешариков для популяризации науки: любимые герои путешествуют на изобретенном Пином корабле и рассказывают по ходу дела массу интересных вещей своим зрителям.

«Простая наука»

Это канал о том, как сделать у себя дома настоящие химические или физические эксперименты. Просматривая видео создателя канала Дениса Мохова, можно смастерить термометр из бутылки, батарейку из картошки, можно даже заставить воду течь вверх, а лед быть горячим.

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Математика — @Maths_with_july

Математика должна быть веселой, полезной и вообще выглядеть как классный квест, считает создательница канала, учитель математики Юлия. В своих видео она объясняет, как решать задачи, не ошибаться на геометрии, и предлагает кучу упражнений для тренировки мозга. Особенно канал понравится тем, кто с математикой не в ладах: формулы или правила, обыгранные в формате вирусных видео, очевидно, запомнить намного легче.

Русский язык — @top-ege

Татьяна — репетитор по русскому языку, которой удается одновременно и объяснять правила, и следовать модным тенденциям, чтобы ученики не скучали. За короткими видео про грамотность — сюда.

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Онлайн-школы и YouTube-каналы для школьников, которые помогут в обучении

Сайты

USTUDY, ustudy.kz, Ustudy Online

Образовательная платформа, рассчитанная для школьников с 5 по 11 класс. Учебные курсы — в формате видеоуроков по математике, казахскому языку, литературе, физике, русскому языку, химии, истории Казахстана. Все предметы ведутся на казахском языке, но также есть ролики на русском.

YouTube



Arzamas

Лекции по истории в формате 10-20-минутных роликов. Также есть большие часовые выпуски, навигация по плейлистам. Например, можно подробно узнать о Серебряном веке, Шелковом пути и футуризме.

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«Приключения Незнайки», Николай Носов

Впервые истории Николая Носова о Солнечном городе «ожили» на радио в 1961 году. Юные советские слушатели тут же полюбили веселую постановку на музыку композиторов Яна Френкеля и Ильи Шахова, но и современным детям эта ламповая версия «Незнайки» тоже очень понравится.

«Каштанка», Антон Чехов

Этот уникальный радиоспектакль, который записали в 1936 году, можно считать первым в своем роде. Его режиссер — легендарная Роза Йоффе, которая, собственно, и придумала новый для тех времен жанр — радиотеатр. Главные роли тоже озвучивают великие: народный артист СССР Василий Качалов и Алексей Грибов, известный по роли капитана в фильме «Полосатый рейс». Запись достаточно старая, и слышны помехи, но это не беда. Наоборот, можно проникнуться духом времени и представить, будто слушаешь граммофон у дедушки в деревне.

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