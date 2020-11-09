9 классных видеоуроков — от путешествий по Европе до изучения тела человека

Русский язык
Ни для кого не секрет, что богатство русского языка состоит не только в огромном количестве слов, но и в том, что каждое из них имеет невероятное число форм, образованных при помощи приставок, суффиксов и окончаний. В библиотеке Московской электронной школы сегодня можно найти приложения и уроки на самые разные темы, например, видеоурок «Антонимы» поможет школьникам научиться использовать в речи такой прием, как противопоставление.
А сделать речь еще богаче и научиться грамотно подбирать слова, которые более точно опишут нужные предметы, события или явления, поможет приложение «Синонимы».
Английский язык
Времена английского глагола — одна из самых непростых тем в изучении языка. Далеко не все могут освоить ее с первого раза. Видеоурок о простом прошедшем времени поможет структурировать знания школьника и закрепить материал.
А расширить лексический запас поможет видеоурок о том, как общаться с носителями языка на разговорном английском.
Литература
Сказки Пушкина — культурный код и в хорошем смысле скрепа, их любят все, их цитируют с удовольствием, они не стареют и не теряют актуальности. А значит, видеоурок «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» понравится не только школьникам, но и их родителям.
Биология
Что такое витамины, зачем они нам нужны и как могут помочь человеку — вопросы, актуальные сейчас как никогда. Ответы на них и не только можно найти в видеоуроке «Витамины и их роль в организме человека».
А урок, посвященный иммунитету человека, дополнит картину: школьники узнают, что такое иммунная система, для чего она нужна, как работает и помогает нам защититься от вирусов, бактерий и прочих «неприятелей».
Информатика
Для решения своих задач человеку часто приходится преобразовывать имеющуюся информацию из одной формы представления в другую. Что такое дискретизация информации, с помощью каких символов ее нужно выражать, и что такое мощность алфавита — ответы на эти и многие другие вопросы есть в видеоуроке «Кодирование информации. Двоичный код».
География
Добро пожаловать на виртуальные экскурсии в страны Центральной Европы.
Источник: mel.fm