9 классных видеоуроков — от путешествий по Европе до изучения тела человека

Русский язык

Ни для кого не секрет, что богатство русского языка состоит не только в огромном количестве слов, но и в том, что каждое из них имеет невероятное число форм, образованных при помощи приставок, суффиксов и окончаний. В библиотеке Московской электронной школы сегодня можно найти приложения и уроки на самые разные темы, например, видеоурок «Антонимы» поможет школьникам научиться использовать в речи такой прием, как противопоставление.

А сделать речь еще богаче и научиться грамотно подбирать слова, которые более точно опишут нужные предметы, события или явления, поможет приложение «Синонимы».

Английский язык

Времена английского глагола — одна из самых непростых тем в изучении языка. Далеко не все могут освоить ее с первого раза. Видеоурок о простом прошедшем времени поможет структурировать знания школьника и закрепить материал.

А расширить лексический запас поможет видеоурок о том, как общаться с носителями языка на разговорном английском.

Литература

Сказки Пушкина — культурный код и в хорошем смысле скрепа, их любят все, их цитируют с удовольствием, они не стареют и не теряют актуальности. А значит, видеоурок «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» понравится не только школьникам, но и их родителям.

Биология

Что такое витамины, зачем они нам нужны и как могут помочь человеку — вопросы, актуальные сейчас как никогда. Ответы на них и не только можно найти в видеоуроке «Витамины и их роль в организме человека».

А урок, посвященный иммунитету человека, дополнит картину: школьники узнают, что такое иммунная система, для чего она нужна, как работает и помогает нам защититься от вирусов, бактерий и прочих «неприятелей».

Информатика

Для решения своих задач человеку часто приходится преобразовывать имеющуюся информацию из одной формы представления в другую. Что такое дискретизация информации, с помощью каких символов ее нужно выражать, и что такое мощность алфавита — ответы на эти и многие другие вопросы есть в видеоуроке «Кодирование информации. Двоичный код».

География

Добро пожаловать на виртуальные экскурсии в страны Центральной Европы.





Источник: mel.fm